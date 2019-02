Pronostici del 2 febbraio 2019

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi della ventiduesima giornata del campionato di Serie A e alla ventiduesima giornata di Serie B

Il campionato di Serie A riprende con gli anticipi della ventiduesima giornata. Si gioca, però, anche la giornata numero ventiduuno del campionato cadetto, aperta da Lecce – Ascoli. I pronostici calcio di sabato 2 febbraio riguardano complessivamente sette gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Empoli – Chievo 1 (ore 15)

Sfida salvezza in apertura della ventiduesima giornata del Campionato di Serie A. Empoli e Chievo sono reduci entrambe da una sconfitta casalinga, rispettivamente, contro il Genoa nella scorsa Monday Night e contro la Fiorentina. I padroni di casa sono diciassettesimi con 17 punti, gli ospiti a quota 8.

Napoli – Sampdoria over 2.5 (ore 18)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A. Il Napoli, che nel turno precedente ha pareggiato in trasferta sul campo del Milan, riceve la Sampdoria, che riparte dalla vittoria casalinga contro l’Udinese. Quarantotto sono ora i punti dei partenopei, distanziati undici lunghezze dalla vetta; trentatrè quelli dei blucerchiati.

Juventus – Parma 1 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La capolista Juventus riceve il Parma: i bianconeri, con 59 punti su 63 disponibili, provengono dalla vittoria ottenuta all’Olimpico contro Lazio; trentun lunghezze in meno per i ducali, dodicesimi e reduci dalla vittoria ottenuta sul campo della Spal.

Carpi – Verona 2 (ore 15)

Match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Il Carpi proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica è terzultimo con 17 punti. Quattordici lunghezze in più per il Verona, quinto, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Cosenza.

Cosenza – Cittadella under 2,5 (ore 15)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. Il Cosenza proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Verona e in classifica è quattordicesimo con 21 punti. Nove lunghezze in più per il Cittadella, settimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Carpi.

Padova – Salernitana under 2,5 (1,57)

Match valido per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. Il Padova proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Venezia ed è il fanalino di coda del torneo con 15 punti. Dodici lunghezze in più per la Salernitana, decima e reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro il Lecce.

Spezia – Cremonese 1 (ore 18)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Brescia e in classifica è nono con 28 punti. Due lunghezze in meno per la Cremonese, undicesima, che nel turno precedente ha vinto in casa contro la capolista Palermo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 febbraio 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 366 euro