Pronostici del 20 luglio: calcio irlandese in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata integralmente ai campionati irlandesi

I pronostici per venerdì 20 luglio sono interamente dedicati ai campionati irlandesi. In totale sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Aalborg-Midtjylland over 2,5 (ore 19)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato danese. L’Aalborg proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Sonderjiske mentre il Midtjylland è reduce dal pareggio casalingo contro l’Aarhus.

Bohemians Dublino-Bray Wanderers 1 (1,25)

Scontro di fine classifica nella venticinquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Bohemians Dublino proviene dalla sconfitta rimediata in casa dallo Sligo Rovers e in classifica è terzultimo con 25 punti. Dieci lunghezze per il Bray Wanderers, fanalino del coda del torneo e reduce dalla vittoria casalinga contro la Sligo Rovers.

St. Patricks-Limerick 1 (1,32)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il St. Patricks proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Newcastle e in classifica è sesto con 30 punti. Nove lunghezze in meno per il Limerick, nono e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferto sul campo del Derry City.

Cabinteely Fc-Cobh Ramblers under 2,5 (1,65)

Match valido per la ventunesima giornata della seconda divisione irlandese. Il Cabinteely proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Newcastle e in classifica è settimo con 25 punti. Una lunghezza in meno per il Cobh Ramblers, ottavo, che nel turno precedente ha perso in casa dal Preston.

Drogheda United-Athlone Town 1+over 1,5 (1,12)

Anche Drogheda United-Athlone Town rientra tra le partite valide per la ventunesima giornata della seconda divisione irlandese. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Shelbourne e in classifica è secondo con 37 punti. Trentadue lunghezze in meno per gli ospiti, fanalino di coda del torneo e reduci dalla sconfitta rimediata in casa dal Cabinteely.

University College Dublin-Galway United goa

E per finire University College Dublin-Galway United, gara valida per la ventunesima giornata della seconda divisione irlandese. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Wexford e sono in testa alla classifica con 32 punti. Dieci lunghezze in meno per gli ospiti, quinti, che nel turno precedente hanno vinto in casa del Cobh Ramblers.

