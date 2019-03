I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A

I pronostici calcio di domenica 3 marzo riguardano sei gare della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv oggi 3 marzo 2019

Napoli – Juventus: pronostico e quote scommesse

Torino – Chievo 1 (ore 12.30)

Il Torino, dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta è ottavo a quota 38, cerca punti importanti per un posto in Coppa contro il Chievo. La squadra veneta è la cenerentola del torneo, a -11 dalla quartultima, ma domenica scorsa ha pareggiato in casa contro il Genoa.

Genoa – Frosinone 1 (ore 15)

Il Genoa, che proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Chievo, occupa la dodicesima posizione con 29 punti. Tredici lunghezze in meno per il Frosinone, penultimo, che torna a Marassi una settimana dopo la sconfitta rimediata contro la Sampdoria.

Spal – Sampdoria over 2,5 (ore 15)

La Spal, quindicesima con 23 punti, riceve la Sampdoria, dodicesima a quota 36, che dopo la vittoria interna contro il Frosinone, crede ancora in un posto in Coppa.

Udinese – Bologna under 2,5 (ore 15)

Sfida salvezza tra Udinese, che nell’ultimo turno non ha giocato per consentire alla Lazio di disputare la semifinale di Coppa Italia e che è sedicesima con 22 punti, e Bologna, terzultimo a quota 18 e reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus.

Atalanta – Fiorentina 1 (ore 18)

Atalanta e Fiorentina sono, rispettivamente, settima e nona, separate da due punti. Le due squadre si sono appena incontrate nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, quando è finita 3-3.

Napoli – Juventus over 2,5 (ore 20.30)

Sfida al vertice. Sono tredici la lunghezze che separano la capolista dalla seconda in classifica, provenienti entrambe da una vittoria, rispettivamente, a Bologna e Parma. Quando mancano dodici partite al termine del campionato soltanto una vittoria potrebbe consentire a quella di Ancelotti di continuare a sperare in un ipotetico aggancio in vetta.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 marzo 2019

Torino – Chievo 1 (1,45)

Genoa – Frosinone 1 (1,65)

Spal – Sampdoria over 2,5 (2,10)

Udinese – Bologna under 2,5 (1,52)

Atalanta – Fiorentina 1 (1,92)

Napoli – Juventus over 2,5 (2,00)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 293 euro