Pronostici del 31 agosto con Milan – Roma e Palermo – Cremonese

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi dei massimi campionati italiani e stranieri

I pronostici di venerdì 31 agosto riguardano gli anticipi dei massimi campionati italiani e esteri: Serie A, B, Liga, ligue 1, Bundesliga e Eredivisie.. Sono stata scelte sei partite che siamo andati ad analizzare nel dettaglio. Tra queste anche Milan – Roma e Palermo – Cremonese, che verranno seguita in cronaca diretta su questo sito.

Milan-Roma gol (ore 20.30)

Anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Il Milan proviene dalla sconfitta rimediata a Napoli; è ancora fermo a quota zero ma deve ancora recuperare la partita casaliga contro il Genoa rinviata a seguito dei tragici fatti di Genova. La Roma invece è reduce dal pari casalingo contro l’Atalanta e in classifica ha 4 punti.

Palermo-Cremonese 1 (ore 21)

Anticipo della seconda giornata del camponato di Serie B. Sfida tra due squadre che nella partita di esordio hanno pareggiato, rispettivamente, sul campo della Salernitana a in casa contro il Pescara.

Eibar-Real Sociedad under 2,5 (ore 22)

Gara valida per la giornata del massimo campionato spagnolo.L’Eibar proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Getafe e in classifica è ancora fermo a quota zero. Quattro lunghezze per il Real Sociedad, reduce dal pareggio ottenuto in casa del Leganes.

Olympique Lione-Nizza 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la giornata del massimo campionato francese. L’Olympique Lione proviene dalla vittoria casalinga contro lo Strasburgo e in trasferta è in classifica ha 6 punti. Una sola lunghezza per il Nizza, reduce dalla pesante sconfitta (0-4) rimediata in casa dal Dijon.

Emmen-De Graafschap 1 (ore 20)

Match valido per la giornata del massimo campionato olandese. L’Emmen proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Ajax e in classifica ha 3 punti. Stesse lunghezze per il De Graafschap, che nel turno precedente ha perso in casa dal Gronigen.

Hannover-Borussia Dortmund 2 (ore 20.30)

Gara valevole per la quarta giornata del massimo campionato tedesco. L’Hannover proviene dal pari ottenuto in trasferta sul campo del Brema. Nella partita di esordio, invece, il Borussia Dortmund ha vinto in casa contro il Lipsia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 31 agosto 2018

Milan-Roma gol (1,56)

Palermo-Cremonese 1 (1,70)

Eibar-Real Sociedad under 2,5 (1,66)

Olympique Lione-Nizza 1 (1,34)

Emmen-De Graafschap 1 (2,25)

Hannover-Borussia Dortmund 2 (1,58)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> euro