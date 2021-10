PSG – Angers: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita PSG – Angers del 15 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la decima giornata di Ligue 1

PARIGI- Venerdì 15 ottobre, alle ore 21, andrà in scena PSG – Angers, anticipo della decima giornata della Ligue 1. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno perso per 2-0 sul campo del Rennes ma sono saldamente in testa alla classifica con 24 punti, frutto di otto vittorie e una sconfitta. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 3-2 contro il Metz e sono a quota 16 con un percorso di quattro partite vinte, quattro pareggiate e una persa.

La cronaca diretta e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PARIS SAINT-GERMAIN:. A disposizione:. Allenatore: Mauricio Pochettino.



ANGERS SCO:. A disposizione:. Allenatore: Gérald Baticle.



Reti: al ' pt . Mauricio Pochettino.Gérald Baticle.al ' pt .

La presentazione del match

QUI PSG – Sergio Ramos pare aver finalmente smaltito l’infortunio al polpaccio che lo affligge dal suo arrivo a Parigi e, come riporta Le Parisien, dovrebbe essere almeno convocato. Stesso discorso vale per Bernat, che é fuori da almeno un anno per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Pochettino potrebbe far scendere in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta e difesa formata dalla coppia centrale Kehrer-Kimpembe e sulle fasce da Hakimi e Nuno Mendes. Herrera, Wijnaldum e Verratti a centrocampo. Tridente d’attacco con Draxler, Icardi e Mbappé.

QUI ANGERS – Probabile modulo 3-4-1-2 perl’Angers con Bernardoni tra i pali e retroguardia composta da Traoré, Thomas e Manceau. In mezzo al campo Cabot e Mangani; dulle corsie Eboe e Wendy. Sulla trequarti Fulgini, di supporto alla coppia di attacco composta da Cho e Boufal.

Le probabili formazioni di PSG – Angers

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Verratti; Wjinaldum, Draxler, Icardi, Mbappé. Allenatore: Mauricio Pochettino

ANGERS (3-4-1-2): Bernardoni, Traoré, Thomas, Manceau, Ebosse, Cabot, Mangani, Mendy, Fulgini, Cho, Boufal. Allenatore: Gérald Baticle

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita PSG – Angers verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.