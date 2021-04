PSG – Lille 0-1: diretta live e risultato finale

La partita PSG – Lille di Sabato 3 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Ligue 1

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PARIS SAINT-GERMAIN-LILLE OSC 0-1 SECONDO TEMPO 90' Finisce qui tra Paris Saint-Germain e Lille OSC risultato di 0 a 1. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti 90' Entra in campo Domagoj Bradarić per Lille OSC 90' Fuori Jonathan Ikoné, ecco la mossa dell'allenatore 90' Rosso a Tiago Djaló, l'arbitro gli mostra il secondo giallo spalancandogli la via degli spogliatoi 90' Secondo giallo per Neymar, Paris Saint-Germain con un uomo in meno 87' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Benjamin André 85' Il direttore di gara estrae il giallo a Kylian Mbappé 73' Il tecnico inserisce Burak Yılmaz sul terreno di gioco 73' Finisce la gara di Renato Sanches che lascia il rettangolo di gioco 72' Sul terreno di gioco per Paris Saint-Germain Rafinha 72' Finisce la gara di Idrissa Gueye che lascia il rettangolo di gioco 64' Julian Draxler rimpiazza il compagno di squadra 64' Finisce qui la partita di Moise Kean che lascia il campo 64' Dalla panchina si alza Colin Dagba che fa il suo ingresso 64' Gli fa spazio Thilo Kehrer per Paris Saint-Germain 64' Dalla panchina si alza Mitchel Bakker che fa il suo ingresso 64' Fuori dal campo Abdou Diallo per Paris Saint-Germain 58' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Abdou Diallo 48' Intervento di Neymar, inevitabile il cartellino giallo per lui 46' L'arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match PRIMO TEMPO 45' E' tutto per la prima frazione di gioco tra Paris Saint-Germain e Lille OSC. L'arbitro ha fischiato la fine 36' Cartellino di color giallo per Tiago Djaló 35' L'allenatore inserisce Lille OSC Timothy Weah in campo 35' Abbandona il campo Jonathan David per Lille OSC 20' Arriva la rete per Lille OSC con Jonathan David , assist di Jonathan Ikoné! Questo il nuovo risultato 0 a 1 tra le due squadre 19' Cartellino giallo all'indirizzo di Idrissa Gueye 18' L'arbitro è irremovibile, giallo per Leandro Paredes 4' L'arbitro è irremovibile, giallo per José Fonte 1' Il direttore di gara da inizio alla partita!



Paris Saint-Germain – Lille OSC in campo, siamo pronti a commentare l'incontro nella speranza di divertici assieme PARIS SAINT-GERMAIN: Keylor Navas; Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer (dal 19' st Mitchel Bakker), Marquinhos, Abdou Diallo (dal 19' st Colin Dagba), Leandro Paredes, Idrissa Gueye (dal 27' st Rafinha), Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Moise Kean (dal 19' st Julian Draxler). A disposizione: Sergio Rico, Timothée Pembélé, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Xavi Simons. Allenatore: Mauricio Pochettino.



LILLE OSC: Mike Maignan; Tiago Djaló, Sven Botman, José Fonte, Reinildo, Renato Sanches (dal 28' st Burak Yılmaz), Benjamin André, Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan David (dal 35' pt Timothy Weah), Jonathan Ikoné (dal 45' st Domagoj Bradarić). A disposizione: Orestis Karnezis, Nassim Innocenti, Rocco Ascone, Luiz Araujo, Isaac Lihadji. Allenatore: Christophe Galtier.



Reti: al 20' pt Jonathan David.



Ammonizioni: al 13' st Abdou Diallo (PAR), al 18' pt Leandro Paredes (PAR), al 19' pt Idrissa Gueye (PAR), al 40' st Kylian Mbappé (PAR), al 3' st Neymar (PAR), al 45' st Neymar (PAR), al 36' pt Tiago Djaló (LIL), al 45' st Tiago Djaló (LIL), al 4' pt José Fonte (LIL), al 42' st Benjamin André (LIL).



Presentazione della partita

PARIGI – Oggi pomeriggio, 3 aprile 2021, alle ore 17:00 il PSG ospiterà il Lille per la giornata 31 di Ligue 1. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il PSG ha avuto la meglio con il risultato di 3-0. Sarà l’arbitro Bastien a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Parc des Princes. I bookmakers danno per vincente il PSG e quotando la vittoria a 1.72. Nelle ultime 5 sfide il PSG ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 12 reti e subendone 5. Il Lille invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 6. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire PSG – Lille anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Ligue 1 ad oggi é in testa il PSG con 63 punti, seguita dal Lille con 63 e dall’Olympique Lione con 60.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita PSG – Lilla, valida per la giornata 31 di Ligue 1, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma streaming DAZN Italia. La sfida di vertice del campionato francese sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di PSG – Lille

Il Paris Saint-Germain dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Navas in porta, in difesa Marquinhos e Diallo centrali e Florenzi e Kurzawa terzini. A centrocampo Paredes e Verratti, In attacco Di Maria e Neymar ali, Rafinha sulla trequarti alle spalle di Mbappé. Il Lille dovrebbe optare invece per un 4-4-2 con Maignan tra i pali, centrali di difesa Botman e Fonte e terzini Celik e Mandava terzini. A centrocampo in cabina di regia Xeka e André e sulle corsie laterali Weah e Bamba. In attacco il tandem offensivo formato da Ikoné e David.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpbembe, Kurzawa; Gueye, Pereira; Di Maria, Rafinha, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Botman, Fonte, Mandava; Weah, Xeka, André, Bamba; Yilmaz, David. Allenatore: Galtier.