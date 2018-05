Real Madrid – Liverpool 2-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Liverpool: presentazione del match, precedenti, formazioni e cronaca in tempo reale della finale di UEFA Champions League 2017/2018, fischio d’inizio alle ore 20.45

KIEV – L’attesa è finita e l’atmosfera ribolle. Oggi alle ore 20.45 andrà in scena Real Madrid – Liverpool, finale dell UEFA Champions League 2017/2018. Sono rimaste solo in due a giocarsi il trofeo per club più importante al mondo con gli spagnoli che puntano al quarto successo negli ultimi cinque anni mentre gli inglesi vogliono tornare ad alzare la coppa dopo tredici anni.

Tabellino live REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal (dal 36' pt Nacho), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (dal 16' st Bale); Benzema, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Casilla, Theo Hernàndez, Lucas Vàsquez, Asensio, Kovacic. Allenatore: Zinedine Zidane LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah (dal 31' pt Lallana), Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Can, Solanke. Allenatore: Jurgen Klopp Reti: al 5' st Benzema Ammonizioni: Recupero: 3 minuti nel primo tempo, al 10' st Mané, al 18' st Bale Cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA] 2' TEMPO 33' senza problemi la difesa del Real prima Robertson non trova compagni per scambiare al limite e perde palla quindi a Mané non riesce lo spunto dall'altra fascia

30' sul tentativo Bale e Benzema fermati in fuorigioco

30' nulla di fatto dal tiro dalla bandierina quindi Nacho conquista una punizione sulla trequarti

29' decisivo intervento in scivolata di Robertson su Ronaldo che a tu per tu con Karius stava calciando verso la porta!

28' cross di Firmino in area con palla che sbatte sul gomito Casemiro ma era attaccato al corpo e si prosegue

27' verticalizzazione per Ronaldo che non serve dall'altra parte Benzema e non riesce a trovare lo spazio per crossare dal fondo

26' nulla di fatto con sfera tra le braccia del portiere

25' bella giocata di Mané ma il suo mancino dal limite su stampa sul palo ma la palla era stata sporcata e nuovo corner!

24' palla in area per Mané, ci mette una pezza in schivolata a centro area Ramos. Angolo non sfruttato per gli inglesi con Navas che allontana con un pugno

23' fermato in offside Lallana

19' difesa colpevole in occasione del gol sicuramente straordinario ma troppo spazio lasciato per calciare con Lovren giocatore più vicino a due metri da lui

18' BALE!!!! STREPITOSO GOL PER LUI! cross di Marcelo a centroarea per la rovesciata del giocatore spalle alla porta con palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra di Karius

16' cross dal fondo di Nacho per Isco che chiude sul primo palo ma Karius si riscatta parzialmente deviando con un braccio in angolo

15' prova a spingere la squadra spagnola con un'azione corale, si riscalda Bale

13' finale che improvvisamente si infiamma con due gol in appena 5 minuti

10' PAREGGIO DEL LIVERPOOL!!! MANE'!!! corner dalla destra lento, torre di Lovren che supera di testa Ramos e zampata sotto porta dell'attaccante che riporta tutto in equilibrio!

9' cross di Muller con Varane abile a prolungare di testa la traiettoria annullando il tentativo di due avversari. Angolo

5' BENZEMA!!! VANTAGGIO REAL!!! incredibile papera di Karius! verticalizzazione di Kross in area per Benzema, il portiere lo anticipa bloccando la sfera ma rinvia con un braccio il pallone sui piedi proprio dell'attaccante che si ritrova a siglare un gol assolutamente inaspettato!

3' su cross di Marcelo tocco errato di testa in copertura per Lallana che favorisce l'intervento di Isco sotto porta con Karius in uscita ma la traversa ferma il giocatore!

2' cross dal fondo di Benzema ma Ronaldo non segue e la difesa allontana

1' Manè prova un tacco in area quasi sul fondo ma Lallana non capisce l'intuizione del compagno e la difesa chiude

si riparte, nessun cambio nell'intervallo

le squadre fanno nuovamente il loro ingresso sul terreno di gioco 1' TEMPO All'intervallo Real - Liverpool 0-0. Salah e Carvajal fuori per infortunio e grande equilibrio in mezzo al campo

48' testa a testa Firmino - Casemiro, gioco fermo. I due giocatori si rialzano ma l'arbitro non fa riprendere fischiando la fine del primo tempo

48' prova dal limite Benzema con il destro dal limite e palla che si spegne di qualche metro a lato

47' sul tentativo attenta chiusura di testa sul primo palo

46' prova lo spunto Marcelo sul fondo ma ottima chiusura in corner di Alexander-Arnold

45' apertura di Benzema sul palo opposto per l'inserimento di Nacho ma conclusione sull'esterno della rete

45' chiusura di Lovren con un piccolo brivido su Marcelo quindi contropiede che non si sviluppa e Real che prova a chiudere in avanti

44' 3 minuti di recupero

43' cross di Isco per Ronaldo che colpisce di testa, grande respinta di pugni per Karius che nulla può sul tap in di Benzema ma bandierina alzata per fuorigioco!

41' lancio in profondità per Ronaldo troppo lungo ma Karius era comunque arrivato prima

39' angolo conquistato da Modric, palla deviata da Van Dijk

37' tentativo di verticalizzazione di Milner per Lallana ma arriva prima in uscita Navas

36' in campo Nacho per Carvajal, sfortunato nell'episodio

34' gioco nuovamente fermo questa volta è Carvajal a terra dopo con contrasto di gioco. Il giocatore cade male sulla spalla e rischia di dover uscire

32' scambio in area Ronaldo - Benzema ma trova il muro dei centrali difensivi

32' prova ad approfittare il Real di questo episodio e Modric si fa murare la conclusione in area

31' in campo Lallana per Salah, la finale perde uno dei protagonisti più attesi

30' tra le lacrime l'attaccante del Liverpool che deve lasciare il campo. Proteste di Kloop che nell'occasione lamenta la mancata segnalazione del fallo di Sergio Ramos

29' gioco nuovamente fermo con Salah a terra dolorante sulla spalla

28' fischiato fallo in attacco, carica al portiere

28' cross dal fondo di Manè deviato e Navas non può evitare il corner

27' il giocatore dopo le prime cure mediche resta per un attimo a bordo campo ma sembra potercela fare

25' gioco fermo con Sergio Ramos che trattiene Salah. L'ex giallorosso cadendo si fa male alla spalla. Alla moviola è sembrato piuttosto intenzionale l'intervento del giocatore del Real e tifosi del Liverpool che trattengono il fiato

23' conclusione di Firmino a centroarea su cross di Robertson murata quindi secondo tentativo per Alexander-Arnold ma il suo diagonale rasoterra in area ravvicinato trova attento Navas a bloccare in due tempi!

22' prova a distendersi il Real, fermato fallosamente Carvajal per intervento di Milner ma l'azione si ribalta e Firmino dà troppo in verticale per Mané, favorendo la chiusura di Sergio Ramos

20' fermato in offside Isco

18' sugli sviluppi Van Dijk sul secondo tempo arriva con un pizzico in anticipo su Navas ma impatta male e palla sopra la traversa

18' retropassaggio errato di Carvajal su Ramos e angolo regalato

15' primo spunto a destra di Ronaldo e diagonale da posizione molto defilata che si supera la traversa. L'azione nasce da un errore sulla trequarti di Firmino

14' cross insidioso di Alexander-Arnold, respinge di pugni in tuffo Navas. Dall'altra parte frettoloso tentativo di ripartenza Real svanito subito

13' intervento duro di Kroos su Manè a centrocampo, l'arbitro lo grazia

13' fraseggio a centrocampo per gli spagnoli che trovano un avversario ben schierato

10' prova a mettere ordine in campo la squadra di Zidane dopo aver subito un avvio aggressivo, Marcelo con il mancino calcia senza precisione e palla di alcuni metri a lato

8' cross teso di Robertson sul primo tempo per l'inserimento di Firmino ma conclusione termina a lato

7' scambio nello stretto tra Firmino e Salah ma attento in uscita a terra Navas ma inglesi che sono partiti meglio

7' verticalizzazione di Milner per Manè ma la difesa chiude con una diagonale al limite dell'area

6' punizione di seconda con Salah che si fa respingere la conclusione dalla barriera

5' primo duello Salah - Marcelo con il terzino costretto a fermalo fallosamente sulla trequarti d'attacco avversaria

4' cross di prima dal fondo per Alexander-Arnold ma Firmino arriva un attimo in ritardo sul primo palo favorendo l'intervento di Varane

3' aggressiva la squadra di Klopp che trova il muro difensivo su tentativo da fuori di Wijnaldum

2' dall'altra parte fischiato fuorigioco a Isco

1' subito un pallone filtrante di Salah in area per Wijnaldum ma Varane è puntuale nell'anticipare l'avversario in area

partiti! è il Liverpool che ha battuto il calcio d'inizio Un saluto a tutti gli amici lettori di Calciomagazine, tutto pronto per la finale tra Real Madrid e Liverpool. Apprestiamoci a vivere assieme la webcronaca diretta minuto per minuto. Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Presentazione della partita

Da una parte, appunto, ci sono i castigliani che nel loro cammino ad eliminazione diretta hanno fatto fuori il PSG, la Juventus e in ultimo il Bayern Monaco. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra che ha il miglior attacco della competizione e nel suo cammino ha eliminato il Porto agli ottavi, il Manchester City ai quarti e la Roma nelle semifinali. Ovviamente, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo mozzafiato sotto tutti i punti di vista.

QUI REAL MADRID – Idee piuttosto chiare per Zidane che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Navas tra i pali, pacchetto arretrato composto da Carvajal e Marcelo sulle fasce mentre al centro Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Modric e Kroos mezze ali mentre in attacco Isco a supporto del tandem offensivo composto da Benzema e Cristiano Ronaldo.

QUI LIVERPOOL – Nessun problema neanche per Klopp che, con tutta probabilità, manderà in campo i suoi col classico 4-3-3 con Karius in porta, pacchetto difensivo formato da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre al centro Lovren e Van Dijk. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Milner e Wijnaldum mezze ali mentre davanti il trio delle meraviglie composto da Salah, Firmino e Manè.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zidane

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

ARBITRO: Milorad Mazic

STADIO: Olimpico di Kiev

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà sabato sera sarà il sesto incontro tra le due compagni: nelle precedenti cinque sfide tre vittorie per il Liverpool e due per il Real Madrid. Le due squadre si sono affrontate in finale dell’allora Coppa dei Campioni nel 1981 con gli inglesi che vinsero 1-0. L’ultimo precedente, invece, risale all’edizione 2014-2015 della Champions League quando il Real si impose 3-0 a Liverpool e 1-0 in casa nella fase a gironi. I successi del Liverpool, invece, risalgono all’edizione 2008-2009 con gli inglesi che vinsero 4-0 a Liverpool e 1-0 a Madrid qualificandosi per i quarti di finale.