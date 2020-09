Coppa Italia, diretta Reggiana – Monopoli: risultato in tempo reale

La partita Reggiana – Monopoli del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale, match valido per il secondo turno di Coppa Italia, ore 18:00

REGGIANA – La Reggiana debutta nel campionato cadetto di serie B nell’attesissima partita contro il Pisa, che termina con il risultato di 1-1. Buon pari per la Reggiana in una partita molto combattuta, considerato che a tratti ha giocato meglio la squadra di casa e tratti il Pisa. Adesso la Reggiana si prepara alla sfida contro il Monopoli, match valido per il secondo turno di Coppa Italia. I pugliesi del tecnico Giuseppe Scienza hanno ottenuto un successo importante per 2-1 sul campo della Juve Stabia nella prima giornata del campionato di Serie C, mentre la scorsa settimana nel primo turno di Coppa, c’era stata la vittoria casalinga per 1-0 sul Modena. AC Reggiana rende noto il trasferimento a titolo definitivo in granata dall’Atalanta del difensore centrale Riccardo Gatti. Nuovo giocatore della Reggiana è Il difensore classe ’93 Arlind Ajet. Sul fronte mercato il Monopoli cede a titolo definitivo Giuseppe Fella alla Salernitana.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni delle due squadre

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Ajeti, Espeche, Gymafi; Zampano, Muratore, Pezzella, Lunetta; Voltan; Marchi, Cambiaghi.

Questa la formazione che scenderà in campo col Monopoli. Rispetto alla formazione scesa in campo con il Pisa troviamo in difesa il nuovo centrale Ajeti, assieme ai riconfermati Espeche e Gymafi. Zampano invece viene spostato a centrocampo insieme ai nuovi Pezzella e Lunetta, riconferma per Muratore. In attacco troviamo stavolta dal primo minuto Marchi, Cambiaghi, entrati a partita in corso nella gara precedente rispettivamente al posto di Zamparo e Mazzocchi. Riconfermata al presenza di Voltan.

MONOPOLI (3-5-2): Giorno, Giosa, Mercadante, Samele; Paolucci, Piccinni M, Pozzer G, Sales S. Guiebre; Tazzer, Zambataro.

Questa la formazione che scenderà in campo con la Reggiana. Rispetto alla partita con la Juve-Stabia riconfermato il portiere Giorno e i difensori Giosa, Mercadante, Samele; a centrocampo stavolta dal primo minuto troviamo Paolucci, Piccinini, vengono riconfermati Pozzer, Sales, Guiebre. In attacco riconfermata la presenza di Tazzer M., Zambataro. Dunque pochi cambiamenti perché squadra che vince non si cambia.

Dove sarà possibile seguire l’incontro

Non sarà possibile seguire il match Reggiana-Monopoli in diretta tv su nessun canale, ma sarà possibile per i tifosi consultare le pagine social.

A cura di Valerio Carlesimo