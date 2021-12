Reggina – Alessandria: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggina – Alessandria di domenica 12 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17a giornata di Serie B

REGGIO CALABRIA – Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 20:30 verrà disputata la partita Reggina – Alessandria, gara valida per la 17a giornata del campionato di Serie B. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da Alfredo Aglietti, che nelle ultime cinque giornate ha vinto una sola volta, e riportato ben quattro sconfitte consecutive. La Reggina attualmente occupa la 12a posizione in classifica con 22 punti, a pari merito con la Ternana, e secondo alcuni dal match di domenica dipende anche il futuro del commissario tecnico. Necessari, per i calabresi, i 3 punti che gli permetterebbero di superare piazzarsi a metà classifica. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione piemontese allenata da Moreno Longo, che arriva invece da una serie negativa di due sconfitte di fila: attualmente l’Alessandria si trova a quota 14 punti, in 17a posizione, davanti solo a Crotone, Vicenza e Pordenone, rispettivamente con 8 e 7 punti. Attualmente in vetta alla classifica di Serie B c’è il Pisa con 32 punti, seguito dal Lecce – a quota 31 punti – e dal Brescia, con 30 punti.

Tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REGGINA – La formazione calabrese di mister Aglietti potrebbe affidarsi al modulo 4-4-2, con Adjapong, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Ricci, Bianchi, Crisetig e Bellomo, alle spalle della coppia d’attacco Montalto-Galabinov.

QUI ALESSANDRIA – I piemontesi allenati da mister Longo potrebbero invece adottare il modulo 3-4-3, con Prestia, Di Gennaro e Ba in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto la cerniera formata da Mustacchio, Casarini, Benedetti e Lunetta, alle spalle del tridente d’attacco con Chiarello, Corazza ed Arrighini.

Le probabili formazioni di Reggina – Alessandria

REGGINA (4-4-2): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. Allenatore: Alfredo Aglietti

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Ba; Mustacchio, Casarini, Benedetti, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini. Allenatore: Moreno Longo

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Reggina – Alessandria, valido per la giornata 17a del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La sfida sarà visibile anche su Sky (camnale 253 satellite) e su Helbiz.