Reggina-Sambiase: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Sambiase di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 3 maggio 2026, lo Stadio Oreste Granillo ospiterà la partita Reggina-Sambiase, sfida valida per la trentaquattresima giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel derby calabrese tra Reggina e Sambiase, la squadra di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: la Reggina è al terzo posto grazie a 19 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Sambiase, invece, si ritrova al settimo posto dopo 14 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Alla luce dei dati, la Reggina parte leggermente favorita grazie alla posizione più alta in classifica e a un rendimento complessivamente più continuo rispetto alla Sambiase, che però resta una squadra solida e in grado di rendere il derby equilibrato.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Reggina, con 40 gol segnati e 21 subiti, presenta una differenza reti di 19. Allo stesso tempo, la Sambiase ha un record di 36 gol segnati e 26 subiti, con una differenza di 10. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una contenuta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano una lieve superiorità della Reggina, più solida in difesa e leggermente più efficace nel complesso, mentre la Sambiase mostra comunque un buon rendimento offensivo ma una minore tenuta difensiva, confermando una differenza contenuta tra le due squadre.

Come per le altre gare, anche per Reggina-Sambiase i bookmaker non formulano quotazioni: nonostante il divario nei numeri e in classifica, le incertezze legate al corretto svolgimento delle gare inducono gli operatori a mantenere un atteggiamento prudente nella definizione di quote affidabili.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-SAMBIASE]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Adam Collier della Sezione di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Filippo Todaro proveniente da Finale Emilia e Matteo Lauri appartenente alla Sezione di Modena. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CALCIO DESENZANO – Il tecnico Torrisi schiera la squadra con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; in difesa la linea a quattro è composta da Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole e Distratto. In mediana agiranno Laaribi e Fofana, mentre a centrocampo prenderanno posto Ragusa, Mungo e Di Grazia, chiamati a garantire sia copertura che spinta sulle corsie. L’attacco sarà affidato all’unica punta Ferraro che avrà il compito di far salire la squadra e sfruttare le occasioni da rete. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

COME ARRIVA IL SAMBIASE – Il Sambiase si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Giuliani; in difesa la linea a quattro è composta da Frasson, Colombatti, Strumbo e Cosmano. A centrocampo agiscono Kouame, Calabrò e Neves, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso, mentre in attacco il tridente formato da Francisco, Haberkon e Sueva rappresenta il principale riferimento offensivo. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Torrisi

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Frasson, Colombatti, Strumbo, Cosmano; Kouame, Calabrò, Neves, Francisco; Haberkon, Sueva Allenatore: Lio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Reggina e Sambiase in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.