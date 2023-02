Rimini – Gubbio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Rimini – Gubbio di Sabato 4 febbraio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

RIMINI – Sabato 4 febbraio 2023, nella cornice dello Stadio “Romeo Neri”, andrà in scena Rimini – Gubbio, incontro valido per per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I romagnoli vengono dal successo esterno di misura contro l’Alessandria e sono al nono posto con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi, nove sconfitte, trentatré gol fatti e venticinque subiti. Periodo decisamente negativo per gli umbri, che hanno collezionato un solo punto nelle ultime sei sfide; ora sono quinti a quota 40 e con un percorso di dodici partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, trentadue reti realizzate e ventidue incassate. All’andata, lo scorso 9 ottobre, finì 1-2 in favore del Gubbio. A dirigere il match sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Vittorio Consonni di Treviglio; quarto uomo Kristian Bello’ di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI RIMINI-GUBBIO]

RIMINI:. A disposizione:



GUBBIO:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Rimini

Galeotti, Haveri, Pasa, Panelli, Tonelli, Mencagli, Gabbianelli, Zaccagno, Regini, Gigli, Rossetti, Accursi, Sandri, Lazzarini, Allievi, Biondi, Laverone, Santini, Pietrangeli, Tofanari, Rossetti, Vano

La presentazione del match

QUI RIMINI – Gaburro dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Zaccagno a difesa della porta; Laverone, Panelli, Allievi e Regini pronti a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo Delcarro, Pasa e Rossetti. Tridente offensivo composto da Santini, Rossetti e Vano.

QUI GUBBIO – Braglia dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Di Gennaro tra i pali e una difesa a tre composta da Dutu, Redolfi e Bonini. In mezzo al campo Rosaia e Bulevardi mentre Bonini e Rosaia dovrebbero sulle corsie esterne. Sulla trequarti Arena, di supporto alla coppia di attacco composta da Vasquez e Di Stefano.

Le probabili formazioni di Rimini – Gubbio

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Panelli, Allievi, Regini; Delcarro, Pasa, Rossetti; Santini, Rossetti; Vano. Allenatore: Marco Gaburro.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Corsinelli, Rosaia, Bulevardi, Nicolao; Arena; Di Stefano, Vazquez. Allenatore: Piero Braglia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su DAZN: per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.