La partita Roma – Empoli di Sabato 4 febbraio 2023 in diretta: micidiali da palla inattiva colpiscono con Ibanez e Abraham quindi gestiscono il match senza particolari patemi

ROMA – Sabato 4 febbraio 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Empoli, gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

I giallorossi devono riscattare una settimana decisamente amara, che li ha visti eliminati dalla Coppa Italia per opera della sorprendente Cremonese e perdere per 2-1 sul campo del Napoli; ora sono sesti con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, ventisei gol fatti e sedici subiti. I toscani, dopo i successi contro Sampdoria e a San Siro contro l’Inter, hanno pareggiato in casa contro il Torino; vengono da sei successi consecutivi, non perdono dallo scorso 8 novembre e tutto questo ha consentito loro di risalire al nono posto, che occupano con 25 punti grazie a un cammino di sei partite vinte, otto pareggiate e sei perse, diciotto reti realizzate e ventiquattro incassate. Sono trentatré i precedenti tra le due compagini con ventitré vittorie della Roma, sei pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. All’andata, lo scorso 12 settembre, la Roma si impose col risultato di 1-2 con reti di Dybala e Abraham. Nella passata stagione all’Olimpico i giallorossi vinsero per 2-0.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMA - EMPOLI 2-0 SECONDO TEMPO 50' è finita! La Roma batte 2-0 l'Empoli e aggancia temporaneamente l'Inter in classifica. Decidono in avvio le reti di Ibanez e Abraham. Vi ringraziamo per l'attenzione ricordandovi l'appuntamento delle 20.45 con la diretta di Sassuolo - Atalanta sempre in nostra compagnia 49' doppio cambio per Mourinho: Llorente fa il suo esordio entrando per Zalewski mentre Belotti per Pellegrini. Fascia di capitano a Mancini 46' conclusione bassa di Pellegrini dal limite intercettato da Parisi 44' 4 minuti di recupero 44' nuovo angolo Empoli, con i pugni allontana Rui Particio 43' chiusura di Smalling su Piccoli, c'è l'angolo. Cross tagliato di Marin, allontana Cristante 38' spazio per Celik al posto di El Shaarawy 37' in campoo Stojanovic per Ebuehi mentre Pjaca in campo per Bandinelli 35' trattenuta di Henderson su Abraham, giallo inevitabile per lui 31' cartellino giallo per Bove, intervento scomposto puniti dall'arbitro 30' cross dal fondo di Cambiaghi, sul secondo palo Ebuehi colpisce a lato 29' conclusione sul primo palo di Bove, palla a lato. Si tratta della decima conclusione così come per i toscani 29' chiusura di Akpa Akpro su Pellegrini, gara di grande sacrificio la partita del giocatore dell'Empoli che lascia il campo per Henderson 25' in campo Bove per Dybala 24' nuovo angolo, tocco di Matic e Cambiaghi da due passi alza la mira colpendo in precario equilibrio 21' angolo insidioso dalla sinistra di Marin, libera in area El Shaarawy 17' doppio cambio per Zanetti: dentro Piccoli per Caputo e Cambiaghi per Satriano 16' conclusione del limite dell'area con il mancino di Parisi, palla alta 13' non si chiude uno scambio ai 25 metri tra El Shaarawy e Dybala e sul contropiede Empoli ottima chiusura di Mancini con fallo in attacco di Caputo 8' spunto personale sulla trequarti di Baldanzi che chiede un uno due e calcio dal limite con il mancino, blocca in due tempi Rui Patricio 5' fallo in attacco di Satriano su Mancini, inutile il bel tentativo dal limite con una sassata rasoterra di destro di Akpa Akpro a lambire il palo alla destra di Rui Patricio 1' subito un tiro dalla bandierina per la Roma, palla tagliata di Pellegrini e sugli sviluppi tre interventi prodigiosi di Vicario! Prima respinta a terra da diagonale in area di Dybala quindi su due tap in, il primo su Mancini che aveva provato con il destro e il secondo di Abraham con un colpo di testa da terra e deviazione con i tacchetti! Quindi fischiato fallo in attacco a Smalling si riparte con il calcio d'avvio battuto dalla squadra di Mourinho, nessun cambio nell'intervallo tornano le squadre in campo, tutto ok per Dybala che aveva preso solo una botta PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo tra Roma ed Empoli, 2-0 all'intervallo. Ottimo avvio dei giallorossi molto pericolosi su palla inattiva e in gol con Ibanez e Abraham. Nel finale è salita in cattedra la squadra di Zanetti ma è apparsa poco incisiva sotto porta. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 48' conclusione dal limite di Satriano verso il secondo palo non molto potente, blocca a terra Rui Patricio 46' tentativo di Akpa Akpro con il destro dal limite molto potente e palla di poco a lato. Sta crescendo la squadra toscana in questo finale di tempo 45' 3 minuti di recupero 45' ottima chiusura di Mancini al limite dell'area su Satriano che commette fallo 44' punizione interessante di Marin dalla sinistra forte verso il secondo palo, sfiora Rui Patricio e da metri zero Ebuehi colpisce con il ginocchio alto! 42' fallo di Abraham su Satriano ai 25 metri in posizione centrale, batte Marin ma il suo destro si alza molto sopra la traversa, solo potenza per lui 41' anticipo secco di Ibanez su Satriano che commette fallo. Non molto fluida la corsa di Dybala ma per adesso sembra farcela a proseguire 39' si scalda a bordo campo Solbakken con Dybala che dopo una botta sembrava dover uscita ma sta provando 37' imbucata di Balzanzi per Caputo che calcia sul primo palo ma trova l'opposizione di Rui Patricio! 32' angolo dalla sinistra per l'Empoli ma nulla di fatto quindi qualche istante più tardi malinteso tra Baldanzi e Caputo 28' punizione conquistata da Dybala che finisce a terra dopo un contrasto di gioco. Bella punizione di Pellegrini verso il primo palo, colpo di testa di Abraham e palla di poco a lato! Ma quanto soffre oggi le palle inattive la squadra di Zanetti! 23' prosegue la pressione della Roma, copertura di Akpa Akpro sul fondo. Ancora Dybala dalla bandierina, stacco di testa di Abraham con Vicario che salva deviando sopra la traversa! Sull'ennesimo angolo fischiata una carica al portiere 20' retropassaggio di Ebuehi costretto a un retropassaggio scomodo su Vicario e palla in fallo laterale. Sugli sviluppi dell'azione scontro involontario con Abraham che ha la peggio e resta a terra. Il gioco resta fermo perchè c'è un VAR in corso. Si riprende con un angolo dove colpisce di testa Smalling ma trova il muro della difesa 18' angolo per l'Empoli al termine di una bell'azione corale sulla destra. Destro di Marin tagliato ma in area la difesa allontana 15' fermato in offside El Shaarawy, sale bene la linea difensiva 13' scambio nello stretta da Caputo e Baldanzi che in area viene anticipato dall'uscita bassa di Rui Patricio 10' giallo a Zalewski, intervento in ritardo con il piede alto su Parisi 9' imbucata di Matic per Dybala che in area dal posizione defilata fa una finta ma sceglie di calciare sul primo palo, sfera sul fondo 9' pressing efficace di El Shaarawy, Empoli un pò sotto shock dopo questo uno due 6' ABRAHAMM!!! LA ROMA SEGNA IL SECONDO GOL! Altro angolo di Dybala verso il primo palo dove colpisce di testa e palla dopo un rimbalzo alla sinistra di Vicario con Parisi che tenta invano di mettersi sulla traiettoria e difesa nuovamente statica nell'occasione 4' secondo angolo per la Roma questa volta dalla destra con Pellegrini, sul secondo palo aggancia Ibanez e conclusione sporcata in angolo da Parisi 2' IBANEZZ!!! ROMA IN VANTAGGIO!!! Angolo dalla sinistra di Dybala ben calibrato per il colpo di testa del difensore a centro area con palla che rimbalza e si infila sotto la traversa alla destra di Luperto che non ci arriva 2' palla di Matic su Abraham, Luperto lo argina regalando il primo angolo Si va! Calcio d'avvio battuto dall'Empoli in maglia azzurra, Roma nella classica giallorossa Roma ed Empoli in campo all'Olimpico, pochi istanti e saremo pronti a seguire questa interessante sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dopo le emozioni di Cremonese - Lecce dalle ore 18 saremo pronti a seguire il secondo anticipo tra Roma ed Empoli. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; El Shaarawy (dal 38' st Celik), Cristante, Matic, Zalewski; Dybala (dal 25' st Bove), Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Camara, Solbakken, Volpato, Tahirovic, Belotti, Bove, Llorente. Allenatore: Mourinho EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (dal 37' st Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (dal 29' st Henderson), Marin, Bandinelli (dal 37' st Pjaca); Baldanzi; Satriano (dal 17' st Cambiaghi), Caputo (dal 17' st Piccoli). A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Guarino, Henderson, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Pjaca, Vignato, Piccoli. Allenatore: Zanetti Reti: al 2' pt Ibanez, al 6' pt Abraham Ammonizioni: Zalewski, Bove, Henderson Recupero: 3 minuti nella ripresa, 4 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; El Shaarawy, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Camara, Solbakken, Volpato, Tahirovic, Belotti, Bove, Llorente. Allenatore: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Guarino, Henderson, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Pjaca, Vignato, Piccoli. Allenatore: Zanetti

Le parole di Zanetti alla vigilia

“La Roma è una grande squadra, con un grandissimo allenatore ed una tifoseria straordinaria. Ci attende una partita difficile: senza soffermarmi troppo sull’avversario, dovremo fare bene noi. L’ultima partita con una grande ci ha aperto gli occhi dicendoci che ce la possiamo fare anche noi. Questo ci deve dare la consapevolezza che si può fare. Si può fare se andiamo in campo con coraggio, senza paura o timore reverenziale mettendo in campo le nostre certezze. Mi aspetto questo, poi il risultato è figlio di tante cose e anche della qualità degli avversari. A me interessa quello che farà l’Empoli domani. Con la Roma sarà un esame? Gli esami sono continui, non ci possiamo cullare su niente. Tornando alla gara con il Torino, qualcosa di amaro ci ha lasciato dentro e se questo è successo è perché abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Nessuno avrebbe pensato che potessimo fare 4 punti tra Inter e Torino e siamo quasi scontenti per non averne fatti 6. Non abbiamo vinto con il Torino per un leggero calo di tensione e questo non deve accadere perché ci espone a tutti i nostri limiti. L’unico modo per sopperire è avere una mentalità superiore all’avversario. La tenuta mentale per noi fa la differenza. Il punto debole della Roma? Non c’è un punto debole. Dovremo essere bravi a preparare la partita da un punto di vista strategico, noi dovremo essere bravi a prenderci quel poco che loro ci lasceranno”.

Presentazione del match

QUI ROMA – In casa Roma ci sono da attendere gli sviluppi del “Caso Zanioli” che, dopo il mancato trasferimento nell’ultima sessione di calciomercato, ha teso la mano alla società e chiesto pubblicamente di rientrare a disposizione. Mourinho dovrà ancora fare i conti con le assenze di Darboe e Wijnaldum. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo Cristante e Maticmentre Celik e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportato da Pellegrini e Dybala.

QUI EMPOLI – Indisponibili Tonelli, Destro, Ismajli e Grassi. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Cacace mentre al centro della difesa dovremmo trovare Luperto e De Winter. A centrocampo Akpa Akpro, Marin e Bandinelli, mentre in avanti a supporto di Caputo e Satriano spazio a Baldanzi, in vantaggio su Bajrami.

Le probabili formazioni di Roma – Empoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.