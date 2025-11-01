Risultati calcio live, sabato 1 novembre 2025: Serie A e calcio estero

Tre anticipi con Udinese-Atalanta, Napoli-Como e Cremonese-Juventus, spicca Bayern-Leverkusen in Bundesliga. Successo per Rosario e Union Santa Fe in Argentina
Sabato 1 novembre ricco di incontri a partire da quelli già disputati nella notte. In Argentina per il Torneo Betano 3-1 esterno del Rosario sull’Instituto: botta e risposta nel primo tempo tra Cordoba Mosquera e Malcorra al 36′ e 38′ mentre nella ripresa ospiti a segno con Di Maria su rigore al 19′ e Ovando al 22′. Una rete di Colazo al 24′ di gioco ha deciso l’altro match tra Newells Old Boys e Union Santa Fe. In Costa Rica successo di misura dell’Herediano sullo Sporting San Josen e in Ecuador 2-0 a domicilio del Delfin sjul Deportivo Cuenca.
In Perà pareggiano 2-2 Atletico Lima e Melgar, in Uruguay altro 2-2 ma tra Wanderers e Boston River e in Venezuela vittoria a domicilio de La Guaira sul Monegas 2-1. Passiamo alla Liga MX dove il Necaxa cala il poker contro il Santos Laguna, bene anche Juarez e Cruz Azul in trasferta rispettivamente contro Atletico San Luis (2-1) e Puebla (3-0). Nella Liga de Expansion MX lo Zacatecas Mineros passa 2-0 in casa del Correcaminos e l’Irapuato liquida tra le mura amiche il Tapatio 2-1. Nella Copa in Paraguay successo esterno per 1-0 dell’Atletico Tembetary sul 2 de Mayo e nella K League 1 giocati 4 incontri tra Gruppo Retrocessione e Play off.
In A-League 2-1 casalingo dell’Auckland sull’Adelaide United con reti nel primo tempo di Cosgrove e Jovanovic al 25′ e 45′ e quella decisiva di Verstraete al 34′ della ripresa. Poker esterno del Sydney sul Newcastle Jets con Toure che all’11’ risponde al vantaggio di Gibson dell’8′ quindi nella ripresa le reti ancora di Toure al 6′ e 13′ e quella di Wood al 29′. Paraggiano 1-1 Macarthur e WS Wanderers con botta e risposta tra Sawyer dopo 2 minuti e Pantazopoulos al 37′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si apre la decima giornata con Udinese-Atalanta alle ore 15, a seguire Napoli-Como delle 18 e Cremonese-Juventus delle 20:45. Si gioca anche in Serie B con Avellino-Reggiana in campo, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa troviamo PSG-Nizza alle ore 17 per la Ligue 1, in Bundesliga invece fari puntati su Bayern Monaco-Leverkusen delle 18:30. In Inghiterra Tottenham-Chelsea delle 18:30 per la Premier League, si gioca anche la FA Cup. Nella Liga in campo il Real Madrid nel turno casalingo delle ore 21 contro il Valencia.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1° NOVEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE
Berkane (Mar) [Qualificato] – Al Ahly Tripoli (Lby) 2-1 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Olympique Akbou – Rouisset 2-1 (Finale)
Oran – Constantine 1-0 (Finale)
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al-Taawon – Al Qadisiya 2-0 (Finale)
Al Khaleej – Al-Ittihad FC 4-4 (Finale)
Al Nassr FC – Al Fayha 2-1 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA
Instituto – Rosario 1-3 (Finale)
Newells Old Boys – Union Santa Fe 0-1 (Finale)
Aldosivi – Ind. Rivadavia 3-1 (Finale)
Barracas Central – Argentinos Jrs 2-0 (Finale)
Velez Sarsfield – Talleres Cordoba 0-1 (Finale)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Noah – Ararat-Armenia 1-2 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Auckland FC – Adelaide United 2-1 (Finale)
Newcastle Jets – Sydney FC 1-4 (Finale)
Macarthur FC – WS Wanderers 1-1 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
BW Linz – LASK 0-1 (Finale)
Grazer – Altach 3-1 (Finale)
Hartberg – Austria Vienna 2-1 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Karvan – Zira 2-3 (Finale)
Neftci Baku – Kapaz 5-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Waregem – Royale Union SG 1-4 (Finale)
Club Brugge – Dender 2-1 (Finale)
Anderlecht – KV Mechelen 3-1 (Finale)
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA
Smorgon – Vitebsk 0-2 (Finale)
Slavia Mozyr – Naftan 2-0 (Finale)
ML Vitebsk – Isloch 3-1 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Real Oruro – GV San Jose 1-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Cruzeiro – Vitoria 3-1 (Finale)
Santos – Fortaleza 1-1 (Finale)
Mirassol – Botafogo RJ 0-0 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Dobrudzha – Spartak Varna 2-0 (Finale)
Lok. Plovdiv – Botev Plovdiv 1-1 (Abbandonata)
Septemvri Sofia – Slavia Sofia 0-1 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Nublense – Colo Colo 0-1 (Finale)
CINA: SUPER LEAGUE
Changchun Yatai – Beijing Guoan 0-4 (Finale)
Shandong Taishan – Tianjin Jinmen Tiger 2-1 (Finale)
Meizhou Hakka – Dalian Yingbo 2-2 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA
Sporting San Jose – Herediano 0-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Din. Zagabria – Rijeka 2-1 (Finale)
Istra 1961 – Vukovar 1991 1-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
FC Copenhagen – Fredericia 3-2 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE
Tecnico U. – Mushuc Runa 0-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Delfin – Dep. Cuenca 2-0 (Finale)
Aucas – El Nacional 3-3 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Ghazl El Mahallah – Modern Sport 0-0 (Finale)
El Gounah – Pharco 0-1 (Finale)
Ismaily – Kahrabaa Ismailia 2-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
PSG – Nizza 1-0 (Finale)
Monaco – Paris FC 0-1 (Finale)
Auxerre – Marsiglia 0-1 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Caernarfon – Briton Ferry 4-1 (Finale)
Cardiff Metropolitan – Connah’s Q. 0-3 (Finale)
Flint – Penybont 3-4 (Finale)
Haverfordwest – TNS 2-3 (Finale)
Colwyn Bay – Barry 1-4 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Hertha – Dresda 2-0 (Finale)
Karlsruher – Schalke 2-1 (Finale)
Norimberga – Braunschweig 2-1 (Finale)
Darmstadt – Bielefeld 2-2 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Heidenheim – Francoforte 1-1 (Finale)
Magonza – Brema 1-1 (Finale)
RB Lipsia – Stoccarda 3-1 (Finale)
St. Pauli – Monchengladbach 0-4 (Finale)
Union Berlino – Friburgo 0-0 (Finale)
Bayern – Leverkusen 3-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Brema D – Union Berlino D 3-0 (Finale)
Bayern D – SGS Essen D 4-1 (Finale)
Wolfsburg D – Hoffenheim D 2-1 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Volos – Panathinaikos 1-0 (Finale)
Atromitos – Kifisia 1-2 (Finale)
Olympiakos – Aris 2-1 (Finale)
INDIA: SUPER CUP
Inter Kashi – Jamshedpur 0-2 (Finale)
Goa – North East Utd 1-2 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Leicester – Blackburn 0-2 (Finale)
Norwich – Hull 0-2 (Finale)
West Brom – Sheffield Wed 0-0 (Finale)
Birmingham – Portsmouth 4-0 (Finale)
Charlton – Swansea 1-1 (Finale)
Oxford Utd – Millwall 2-2 (Finale)
QPR – Ipswich 1-4 (Finale)
Sheffield Utd – Derby 1-3 (Finale)
Southampton – Preston 0-2 (Finale)
Stoke – Bristol City 5-1 (Finale)
Watford – Middlesbrough 3-0 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Chelmsford [Qualificato] – Braintree 4-1 (Finale)
Barnsley [Qualificato] – York 3-2 (Finale)
Blackpool [Qualificato] – Scunthorpe 1-0 (Finale)
Bolton [Qualificato] – Huddersfield 2-1 (Finale)
Boreham Wood [Qualificato] – Crawley 3-0 (Finale)
Bromley – Bristol Rovers [Qualificato] 1-2 (Finale)
Burton [Qualificato] – St. Albans 6-0 (Finale)
Buxton [Qualificato] – Chatham 2-1 (Dopo Suppl.)
Cambridge Utd [Qualificato] – Chester 3-0 (Finale)
Cheltenham [Qualificato] – Bradford City 1-0 (Finale)
Colchester – Milton Keynes [Qualificato] 2-3 (Finale)
Crewe – Doncaster [Qualificato] 1-2 (Finale)
Fleetwood [Qualificato] – Barnet 2-1 (Finale)
Grimsby [Qualificato] – Ebbsfleet 3-1 (Finale)
Halifax – Exeter [Qualificato] 0-2 (Finale)
Macclesfield [Qualificato] – AFC Totton 6-3 (Finale)
Mansfield [Qualificato] – Harrogate 3-2 (Finale)
Newport [Qualificato] – Gillingham FC 3-2 (Dopo Rigori)
Oldham [Qualificato] – Northampton 3-1 (Finale)
Peterborough [Qualificato] – Cardiff 1-0 (Finale)
Reading – Carlisle [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)
Rotherham – Swindon [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
Salford [Qualificato] – Lincoln 2-1 (Dopo Rigori)
Slough [Qualificato] – Altrincham 2-1 (Finale)
Spennymoor – Barrow [Qualificato] 0-2 (Finale)
Stevenage – Chesterfield [Qualificato] 0-1 (Finale)
Sutton [Qualificato] – Telford 2-1 (Finale)
Tranmere – Stockport [Qualificato] 1-3 (Finale)
Wealdstone [Qualificato] – Southend 1-0 (Finale)
Weston-super-Mare [Qualificato] – Aldershot 2-1 (Dopo Suppl.)
Wigan [Qualificato] – Hemel Hempstead 2-1 (Dopo Rigori)
Wimbledon – Gateshead [Qualificato] 0-2 (Finale)
Wycombe [Qualificato] – Plymouth 2-0 (Finale)
Brackley Town [Qualificato] – Notts County 3-2 (Dopo Rigori)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton – Leeds 3-0 (Finale)
Burnley – Arsenal 0-2 (Finale)
Crystal Palace – Brentford 2-0 (Finale)
Fulham – Wolves 3-0 (Finale)
Nottingham – Manchester Utd 2-2 (Finale)
Tottenham – Chelsea 0-1 (Finale)
Liverpool – Aston Villa 2-0 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Peykan – Fajr Sepasi 2-2 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL CHAMPIONSHIP
Queens Univ. – Dundela 1-1 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Coleraine – Glenavon 5-1 (Finale)
Dungannon – Crusaders 2-0 (Finale)
Ballymena – Larne 0-2 (Finale)
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Cork City – Derry City 0-1 (Finale)
Drogheda – Bohemians 1-4 (Finale)
Shamrock Rovers – Sligo Rovers 1-2 (Finale)
Shelbourne – St. Patricks 0-0 (Finale)
Waterford – Galway 1-1 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
M. Haifa – Hapoel Jerusalem 2-2 (Finale)
H. Tel Aviv – Ironi Tiberias 2-0 (Finale)
Ashdod – H. Haifa 4-1 (Finale)
H. Petah Tikva – Sakhnin 2-2 (Finale)
Maccabi Bnei Raina – M. Tel Aviv 0-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Napoli U20 – Juventus U20 2-0 (Finale)
Atalanta U20 – Sassuolo U20 3-2 (Finale)
Inter U20 – Frosinone U20 4-0 (Finale)
Fiorentina U20 – Parma U20 2-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Renate U19 – Udinese U19 3-3 (Finale)
Salernitana U19 – Spezia U19 0-2 (Finale)
Ternana U19 – Cosenza U19 6-1 (Finale)
Venezia U19 – Lecco U19 3-2 (Finale)
Ascoli U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)
AlbinoLeffe U19 – Sampdoria U19 0-6 (Finale)
Brescia U19 – Entella U19 2-1 (Finale)
Catanzaro U19 – Benevento U19 5-1 (Finale)
Como U19 – Cittadella U19 0-4 (Finale)
Monopoli U19 – Bari U19 1-3 (Finale)
Südtirol U19 – Reggiana U19 3-0 (Finale)
Vicenza U19 – Padova U19 4-2 (Finale)
Pro Vercelli U19 – Modena U19 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Udinese – Atalanta 1-0 (Finale)
Napoli – Como 0-0 (Finale)
Cremonese – Juventus 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Parma D – Napoli D 1-1 (Finale)
Milan D – Lazio D 4-2 (Finale)
Como D – Genoa D 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Avellino – Reggiana 4-3 (Finale)
Carrarese – Frosinone 0-2 (Finale)
Padova – Südtirol 1-1 (Finale)
Entella – Empoli 1-0 (Finale)
Palermo – Pescara 5-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B FEMMINILE
RES Roma D – Frosinone D 4-5 (Finale)
Cesena D – Brescia D 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Pergolettese – Novara 2-2 (Finale)
Virtus Verona – Trento 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Arezzo – Campobasso 5-1 (Finale)
Pineto – Pianese 1-1 (Finale)
Rimini – Bra 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Altamura – Cosenza 1-1 (Finale)
Audace Cerignola – Atalanta U23 2-4 (Finale)
Casarano – Monopoli 1-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Chievo – Real Calepina 3-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
FC Obermais – Legnago Salus 1-5 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Albalonga – Sarrabus Ogliastra 4-2 (Finale)
Trastevere Calcio – Atl. Lodigiani 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Afragolese – Ferrandina 3-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Enna – AS Acireale 2-1 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Yacoub El Mansour – Renaissance Zemamra 2-0 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA
Correcaminos – Zacatecas Mineros 0-2 (Finale)
Irapuato – Tapatio 2-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – APERTURA
Necaxa – Santos Laguna 4-1 (Finale)
Atl. San Luis – Juarez 1-2 (Finale)
Puebla – Cruz Azul 0-3 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Bokelj – Sutjeska 4-5 (Finale)
Mornar – Jedinstvo 3-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Bendel – Warri Wolves 1-1 (Finale)
Kwara – Remo Stars 3-1 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Vålerenga – Bodo/Glimt 3-1 (Finale)
Molde – Rosenborg 4-2 (Finale)
OLANDA: EERSTE DIVISIE
Roda – Jong Utrecht 1-1 (Finale)
Cambuur – Jong Ajax 4-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Ajax – Heerenveen 1-1 (Finale)
Breda – G.A. Eagles 1-0 (Finale)
Feyenoord – FC Volendam 3-1 (Finale)
Telstar – Excelsior 2-2 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA
2 de Mayo – Atl. Tembetary 0-1 (Finale)
Nacional Asuncion – Sportivo Trinidense 0-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 – CLAUSURA
A. Lima – Melgar 2-2 (Finale)
Los Chankas – Ayacucho 1-0 (Finale)
Comerciantes Unidos – Sporting Cristal 1-4 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional – Famalicao 0-1 (Finale)
Casa Pia – Estrela 3-5 (Finale)
Rio Ave – Estoril 0-4 (Finale)
Guimaraes – Benfica 0-3 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Jablonec – Zlin 1-3 (Finale)
Pardubice – Dukla Praga 1-1 (Finale)
Slovacko – Liberec 0-3 (Finale)
Slavia Praga – Ostrava 2-0 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
Unirea Slobozia – FC Arges 0-1 (Finale)
U. Cluj – FCSB 0-2 (Finale)
RUSSIA: FNL
Ural – Saratov 2-0 (Finale)
Yaroslavl – Chelyabinsk 1-0 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Dynamo Makhachkala – Samara 2-0 (Finale)
Kazan – Din. Mosca 0-0 (Finale)
FK Rostov – Akron Togliatti 0-1 (Finale)
Zenit – Lok. Mosca 2-0 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Juvenes/Dogana – Tre Penne 1-1 (Finale)
Virtus – San Giovanni 2-0 (Finale)
Folgore – Libertas2 6-1 (Finale)
Tre Fiori – Fiorentino 2-0 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Falkirk – Kilmarnock 3-1 (Finale)
Hearts – Dundee FC 4-0 (Finale)
Livingston – Hibernian 2-2 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Javor – Sp. Subotica 1-1 (Finale)
Cukaricki – Partizan 4-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Villarreal – Vallecano 4-0 (Finale)
Atl. Madrid – Siviglia 3-0 (Finale)
Real Sociedad – Ath. Bilbao 3-2 (Finale)
Real Madrid – Valencia 4-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Cultural Leonesa – Mirandes 3-2 (Finale)
Albacete – Huesca 2-1 (Finale)
Leganes – Burgos CF 1-2 (Finale)
Almeria – Eibar 3-1 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE
Anyang – Ulsan HD 3-1 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Daejeon – Seoul 3-1 (Finale)
Gangwon – Jeonbuk 0-0 (Finale)
Gimcheon Sangmu – Pohang 0-1 (Finale)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Mamelodi – Orlando 1-1 (Finale)
Orbit College – Magesi 3-1 (Finale)
Polokwane – Richards Bay 1-1 (Finale)
Chippa United – AmaZulu 0-3 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Hacken – Malmo FF 1-1 (Finale)
Norrkoping – Sirius 1-2 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Thun – Sion 2-1 (Finale)
Winterthur – Servette 4-2 (Finale)
Zurigo – Lausanne 1-2 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
AS Gabes – Monastir 1-1 (Finale)
Ben Guerdane – Kairouanaise 2-0 (Finale)
Club Africain – Soliman 1-1 (Finale)
Etoile Sahel – Metlaoui 2-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Goztepe – Genclerbirligi 1-0 (Finale)
Galatasaray – Trabzonspor 0-0 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas – SC Poltava 2-2 (Finale)
Kolos Kovalivka – Oleksandriya 1-1 (Finale)
Epitsentr – Veres-Rivne 2-3 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kazincbarcika – Puskas Academy 1-3 (Finale)
Győr – Paks 0-0 (Finale)
Ferencvaros – MTK Budapest 4-1 (Finale)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA
Wanderers – Boston River 2-2 (Finale)
Progreso – Montevideo City 0-5 (Finale)
Liverpool M. – Juventud 0-1 (Finale)
Cerro CA – Nacional 0-0 (Finale)
USA: MLS – PLAY OFF
New York City – Charlotte 0-1 (Dopo Rigori)
Chicago Fire – Philadelphia Union 0-3 (Finale)
UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE
Andijan – Buxoro 1-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
La Guaira – Monagas 2-1 (Finale)
Caracas – Metropolitanos 1-1 (Finale)
VIETNAM: V.LEAGUE 1
Da Nang – Song Lam Nghe An 1-1 (Finale)
Phu Dong Ninh Binh – Binh Duong 1-1 (Finale)
Ho Chi Minh – Hai Phong 1-2 (Finale)