Risultati calcio live, sabato 1 novembre 2025: Serie A e calcio estero

Tre anticipi con Udinese-Atalanta, Napoli-Como e Cremonese-Juventus, spicca Bayern-Leverkusen in Bundesliga. Successo per Rosario e Union Santa Fe in Argentina

Sabato 1 novembre ricco di incontri a partire da quelli già disputati nella notte. In Argentina per il Torneo Betano 3-1 esterno del Rosario sull’Instituto: botta e risposta nel primo tempo tra Cordoba Mosquera e Malcorra al 36′ e 38′ mentre nella ripresa ospiti a segno con Di Maria su rigore al 19′ e Ovando al 22′. Una rete di Colazo al 24′ di gioco ha deciso l’altro match tra Newells Old Boys e Union Santa Fe. In Costa Rica successo di misura dell’Herediano sullo Sporting San Josen e in Ecuador 2-0 a domicilio del Delfin sjul Deportivo Cuenca.

In Perà pareggiano 2-2 Atletico Lima e Melgar, in Uruguay altro 2-2 ma tra Wanderers e Boston River e in Venezuela vittoria a domicilio de La Guaira sul Monegas 2-1. Passiamo alla Liga MX dove il Necaxa cala il poker contro il Santos Laguna, bene anche Juarez e Cruz Azul in trasferta rispettivamente contro Atletico San Luis (2-1) e Puebla (3-0). Nella Liga de Expansion MX lo Zacatecas Mineros passa 2-0 in casa del Correcaminos e l’Irapuato liquida tra le mura amiche il Tapatio 2-1. Nella Copa in Paraguay successo esterno per 1-0 dell’Atletico Tembetary sul 2 de Mayo e nella K League 1 giocati 4 incontri tra Gruppo Retrocessione e Play off.

In A-League 2-1 casalingo dell’Auckland sull’Adelaide United con reti nel primo tempo di Cosgrove e Jovanovic al 25′ e 45′ e quella decisiva di Verstraete al 34′ della ripresa. Poker esterno del Sydney sul Newcastle Jets con Toure che all’11’ risponde al vantaggio di Gibson dell’8′ quindi nella ripresa le reti ancora di Toure al 6′ e 13′ e quella di Wood al 29′. Paraggiano 1-1 Macarthur e WS Wanderers con botta e risposta tra Sawyer dopo 2 minuti e Pantazopoulos al 37′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si apre la decima giornata con Udinese-Atalanta alle ore 15, a seguire Napoli-Como delle 18 e Cremonese-Juventus delle 20:45. Si gioca anche in Serie B con Avellino-Reggiana in campo, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa troviamo PSG-Nizza alle ore 17 per la Ligue 1, in Bundesliga invece fari puntati su Bayern Monaco-Leverkusen delle 18:30. In Inghiterra Tottenham-Chelsea delle 18:30 per la Premier League, si gioca anche la FA Cup. Nella Liga in campo il Real Madrid nel turno casalingo delle ore 21 contro il Valencia.

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Berkane (Mar) [Qualificato] – Al Ahly Tripoli (Lby) 2-1 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Olympique Akbou – Rouisset 2-1 (Finale)

Oran – Constantine 1-0 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon – Al Qadisiya 2-0 (Finale)

Al Khaleej – Al-Ittihad FC 4-4 (Finale)

Al Nassr FC – Al Fayha 2-1 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Instituto – Rosario 1-3 (Finale)

Newells Old Boys – Union Santa Fe 0-1 (Finale)

Aldosivi – Ind. Rivadavia 3-1 (Finale)

Barracas Central – Argentinos Jrs 2-0 (Finale)

Velez Sarsfield – Talleres Cordoba 0-1 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Noah – Ararat-Armenia 1-2 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Auckland FC – Adelaide United 2-1 (Finale)

Newcastle Jets – Sydney FC 1-4 (Finale)

Macarthur FC – WS Wanderers 1-1 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

BW Linz – LASK 0-1 (Finale)

Grazer – Altach 3-1 (Finale)

Hartberg – Austria Vienna 2-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan – Zira 2-3 (Finale)

Neftci Baku – Kapaz 5-1 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Waregem – Royale Union SG 1-4 (Finale)

Club Brugge – Dender 2-1 (Finale)

Anderlecht – KV Mechelen 3-1 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Smorgon – Vitebsk 0-2 (Finale)

Slavia Mozyr – Naftan 2-0 (Finale)

ML Vitebsk – Isloch 3-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Real Oruro – GV San Jose 1-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Cruzeiro – Vitoria 3-1 (Finale)

Santos – Fortaleza 1-1 (Finale)

Mirassol – Botafogo RJ 0-0 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Dobrudzha – Spartak Varna 2-0 (Finale)

Lok. Plovdiv – Botev Plovdiv 1-1 (Abbandonata)

Septemvri Sofia – Slavia Sofia 0-1 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Nublense – Colo Colo 0-1 (Finale)

CINA: SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Beijing Guoan 0-4 (Finale)

Shandong Taishan – Tianjin Jinmen Tiger 2-1 (Finale)

Meizhou Hakka – Dalian Yingbo 2-2 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Sporting San Jose – Herediano 0-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Din. Zagabria – Rijeka 2-1 (Finale)

Istra 1961 – Vukovar 1991 1-1 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen – Fredericia 3-2 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE

Tecnico U. – Mushuc Runa 0-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Delfin – Dep. Cuenca 2-0 (Finale)

Aucas – El Nacional 3-3 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Ghazl El Mahallah – Modern Sport 0-0 (Finale)

El Gounah – Pharco 0-1 (Finale)

Ismaily – Kahrabaa Ismailia 2-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

PSG – Nizza 1-0 (Finale)

Monaco – Paris FC 0-1 (Finale)

Auxerre – Marsiglia 0-1 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Caernarfon – Briton Ferry 4-1 (Finale)

Cardiff Metropolitan – Connah’s Q. 0-3 (Finale)

Flint – Penybont 3-4 (Finale)

Haverfordwest – TNS 2-3 (Finale)

Colwyn Bay – Barry 1-4 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Hertha – Dresda 2-0 (Finale)

Karlsruher – Schalke 2-1 (Finale)

Norimberga – Braunschweig 2-1 (Finale)

Darmstadt – Bielefeld 2-2 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Heidenheim – Francoforte 1-1 (Finale)

Magonza – Brema 1-1 (Finale)

RB Lipsia – Stoccarda 3-1 (Finale)

St. Pauli – Monchengladbach 0-4 (Finale)

Union Berlino – Friburgo 0-0 (Finale)

Bayern – Leverkusen 3-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Brema D – Union Berlino D 3-0 (Finale)

Bayern D – SGS Essen D 4-1 (Finale)

Wolfsburg D – Hoffenheim D 2-1 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Volos – Panathinaikos 1-0 (Finale)

Atromitos – Kifisia 1-2 (Finale)

Olympiakos – Aris 2-1 (Finale)

INDIA: SUPER CUP

Inter Kashi – Jamshedpur 0-2 (Finale)

Goa – North East Utd 1-2 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Leicester – Blackburn 0-2 (Finale)

Norwich – Hull 0-2 (Finale)

West Brom – Sheffield Wed 0-0 (Finale)

Birmingham – Portsmouth 4-0 (Finale)

Charlton – Swansea 1-1 (Finale)

Oxford Utd – Millwall 2-2 (Finale)

QPR – Ipswich 1-4 (Finale)

Sheffield Utd – Derby 1-3 (Finale)

Southampton – Preston 0-2 (Finale)

Stoke – Bristol City 5-1 (Finale)

Watford – Middlesbrough 3-0 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Chelmsford [Qualificato] – Braintree 4-1 (Finale)

Barnsley [Qualificato] – York 3-2 (Finale)

Blackpool [Qualificato] – Scunthorpe 1-0 (Finale)

Bolton [Qualificato] – Huddersfield 2-1 (Finale)

Boreham Wood [Qualificato] – Crawley 3-0 (Finale)

Bromley – Bristol Rovers [Qualificato] 1-2 (Finale)

Burton [Qualificato] – St. Albans 6-0 (Finale)

Buxton [Qualificato] – Chatham 2-1 (Dopo Suppl.)

Cambridge Utd [Qualificato] – Chester 3-0 (Finale)

Cheltenham [Qualificato] – Bradford City 1-0 (Finale)

Colchester – Milton Keynes [Qualificato] 2-3 (Finale)

Crewe – Doncaster [Qualificato] 1-2 (Finale)

Fleetwood [Qualificato] – Barnet 2-1 (Finale)

Grimsby [Qualificato] – Ebbsfleet 3-1 (Finale)

Halifax – Exeter [Qualificato] 0-2 (Finale)

Macclesfield [Qualificato] – AFC Totton 6-3 (Finale)

Mansfield [Qualificato] – Harrogate 3-2 (Finale)

Newport [Qualificato] – Gillingham FC 3-2 (Dopo Rigori)

Oldham [Qualificato] – Northampton 3-1 (Finale)

Peterborough [Qualificato] – Cardiff 1-0 (Finale)

Reading – Carlisle [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)

Rotherham – Swindon [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

Salford [Qualificato] – Lincoln 2-1 (Dopo Rigori)

Slough [Qualificato] – Altrincham 2-1 (Finale)

Spennymoor – Barrow [Qualificato] 0-2 (Finale)

Stevenage – Chesterfield [Qualificato] 0-1 (Finale)

Sutton [Qualificato] – Telford 2-1 (Finale)

Tranmere – Stockport [Qualificato] 1-3 (Finale)

Wealdstone [Qualificato] – Southend 1-0 (Finale)

Weston-super-Mare [Qualificato] – Aldershot 2-1 (Dopo Suppl.)

Wigan [Qualificato] – Hemel Hempstead 2-1 (Dopo Rigori)

Wimbledon – Gateshead [Qualificato] 0-2 (Finale)

Wycombe [Qualificato] – Plymouth 2-0 (Finale)

Brackley Town [Qualificato] – Notts County 3-2 (Dopo Rigori)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton – Leeds 3-0 (Finale)

Burnley – Arsenal 0-2 (Finale)

Crystal Palace – Brentford 2-0 (Finale)

Fulham – Wolves 3-0 (Finale)

Nottingham – Manchester Utd 2-2 (Finale)

Tottenham – Chelsea 0-1 (Finale)

Liverpool – Aston Villa 2-0 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Peykan – Fajr Sepasi 2-2 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL CHAMPIONSHIP

Queens Univ. – Dundela 1-1 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Glenavon 5-1 (Finale)

Dungannon – Crusaders 2-0 (Finale)

Ballymena – Larne 0-2 (Finale)

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Cork City – Derry City 0-1 (Finale)

Drogheda – Bohemians 1-4 (Finale)

Shamrock Rovers – Sligo Rovers 1-2 (Finale)

Shelbourne – St. Patricks 0-0 (Finale)

Waterford – Galway 1-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

M. Haifa – Hapoel Jerusalem 2-2 (Finale)

H. Tel Aviv – Ironi Tiberias 2-0 (Finale)

Ashdod – H. Haifa 4-1 (Finale)

H. Petah Tikva – Sakhnin 2-2 (Finale)

Maccabi Bnei Raina – M. Tel Aviv 0-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Napoli U20 – Juventus U20 2-0 (Finale)

Atalanta U20 – Sassuolo U20 3-2 (Finale)

Inter U20 – Frosinone U20 4-0 (Finale)

Fiorentina U20 – Parma U20 2-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Renate U19 – Udinese U19 3-3 (Finale)

Salernitana U19 – Spezia U19 0-2 (Finale)

Ternana U19 – Cosenza U19 6-1 (Finale)

Venezia U19 – Lecco U19 3-2 (Finale)

Ascoli U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)

AlbinoLeffe U19 – Sampdoria U19 0-6 (Finale)

Brescia U19 – Entella U19 2-1 (Finale)

Catanzaro U19 – Benevento U19 5-1 (Finale)

Como U19 – Cittadella U19 0-4 (Finale)

Monopoli U19 – Bari U19 1-3 (Finale)

Südtirol U19 – Reggiana U19 3-0 (Finale)

Vicenza U19 – Padova U19 4-2 (Finale)

Pro Vercelli U19 – Modena U19 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Udinese – Atalanta 1-0 (Finale)

Napoli – Como 0-0 (Finale)

Cremonese – Juventus 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Parma D – Napoli D 1-1 (Finale)

Milan D – Lazio D 4-2 (Finale)

Como D – Genoa D 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Avellino – Reggiana 4-3 (Finale)

Carrarese – Frosinone 0-2 (Finale)

Padova – Südtirol 1-1 (Finale)

Entella – Empoli 1-0 (Finale)

Palermo – Pescara 5-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B FEMMINILE

RES Roma D – Frosinone D 4-5 (Finale)

Cesena D – Brescia D 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Pergolettese – Novara 2-2 (Finale)

Virtus Verona – Trento 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Arezzo – Campobasso 5-1 (Finale)

Pineto – Pianese 1-1 (Finale)

Rimini – Bra 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Altamura – Cosenza 1-1 (Finale)

Audace Cerignola – Atalanta U23 2-4 (Finale)

Casarano – Monopoli 1-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Chievo – Real Calepina 3-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

FC Obermais – Legnago Salus 1-5 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Albalonga – Sarrabus Ogliastra 4-2 (Finale)

Trastevere Calcio – Atl. Lodigiani 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Ferrandina 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Enna – AS Acireale 2-1 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

Yacoub El Mansour – Renaissance Zemamra 2-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Correcaminos – Zacatecas Mineros 0-2 (Finale)

Irapuato – Tapatio 2-1 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA

Necaxa – Santos Laguna 4-1 (Finale)

Atl. San Luis – Juarez 1-2 (Finale)

Puebla – Cruz Azul 0-3 (Finale)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Bokelj – Sutjeska 4-5 (Finale)

Mornar – Jedinstvo 3-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Bendel – Warri Wolves 1-1 (Finale)

Kwara – Remo Stars 3-1 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Vålerenga – Bodo/Glimt 3-1 (Finale)

Molde – Rosenborg 4-2 (Finale)

OLANDA: EERSTE DIVISIE

Roda – Jong Utrecht 1-1 (Finale)

Cambuur – Jong Ajax 4-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Ajax – Heerenveen 1-1 (Finale)

Breda – G.A. Eagles 1-0 (Finale)

Feyenoord – FC Volendam 3-1 (Finale)

Telstar – Excelsior 2-2 (Finale)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

2 de Mayo – Atl. Tembetary 0-1 (Finale)

Nacional Asuncion – Sportivo Trinidense 0-0 (Finale)

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

A. Lima – Melgar 2-2 (Finale)

Los Chankas – Ayacucho 1-0 (Finale)

Comerciantes Unidos – Sporting Cristal 1-4 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional – Famalicao 0-1 (Finale)

Casa Pia – Estrela 3-5 (Finale)

Rio Ave – Estoril 0-4 (Finale)

Guimaraes – Benfica 0-3 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Jablonec – Zlin 1-3 (Finale)

Pardubice – Dukla Praga 1-1 (Finale)

Slovacko – Liberec 0-3 (Finale)

Slavia Praga – Ostrava 2-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Unirea Slobozia – FC Arges 0-1 (Finale)

U. Cluj – FCSB 0-2 (Finale)

RUSSIA: FNL

Ural – Saratov 2-0 (Finale)

Yaroslavl – Chelyabinsk 1-0 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Dynamo Makhachkala – Samara 2-0 (Finale)

Kazan – Din. Mosca 0-0 (Finale)

FK Rostov – Akron Togliatti 0-1 (Finale)

Zenit – Lok. Mosca 2-0 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Juvenes/Dogana – Tre Penne 1-1 (Finale)

Virtus – San Giovanni 2-0 (Finale)

Folgore – Libertas2 6-1 (Finale)

Tre Fiori – Fiorentino 2-0 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Falkirk – Kilmarnock 3-1 (Finale)

Hearts – Dundee FC 4-0 (Finale)

Livingston – Hibernian 2-2 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Javor – Sp. Subotica 1-1 (Finale)

Cukaricki – Partizan 4-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Villarreal – Vallecano 4-0 (Finale)

Atl. Madrid – Siviglia 3-0 (Finale)

Real Sociedad – Ath. Bilbao 3-2 (Finale)

Real Madrid – Valencia 4-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Cultural Leonesa – Mirandes 3-2 (Finale)

Albacete – Huesca 2-1 (Finale)

Leganes – Burgos CF 1-2 (Finale)

Almeria – Eibar 3-1 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Anyang – Ulsan HD 3-1 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Daejeon – Seoul 3-1 (Finale)

Gangwon – Jeonbuk 0-0 (Finale)

Gimcheon Sangmu – Pohang 0-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Mamelodi – Orlando 1-1 (Finale)

Orbit College – Magesi 3-1 (Finale)

Polokwane – Richards Bay 1-1 (Finale)

Chippa United – AmaZulu 0-3 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN

Hacken – Malmo FF 1-1 (Finale)

Norrkoping – Sirius 1-2 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Thun – Sion 2-1 (Finale)

Winterthur – Servette 4-2 (Finale)

Zurigo – Lausanne 1-2 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes – Monastir 1-1 (Finale)

Ben Guerdane – Kairouanaise 2-0 (Finale)

Club Africain – Soliman 1-1 (Finale)

Etoile Sahel – Metlaoui 2-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Goztepe – Genclerbirligi 1-0 (Finale)

Galatasaray – Trabzonspor 0-0 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – SC Poltava 2-2 (Finale)

Kolos Kovalivka – Oleksandriya 1-1 (Finale)

Epitsentr – Veres-Rivne 2-3 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika – Puskas Academy 1-3 (Finale)

Győr – Paks 0-0 (Finale)

Ferencvaros – MTK Budapest 4-1 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA

Wanderers – Boston River 2-2 (Finale)

Progreso – Montevideo City 0-5 (Finale)

Liverpool M. – Juventud 0-1 (Finale)

Cerro CA – Nacional 0-0 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

New York City – Charlotte 0-1 (Dopo Rigori)

Chicago Fire – Philadelphia Union 0-3 (Finale)

UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE

Andijan – Buxoro 1-1 (Finale)

VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

La Guaira – Monagas 2-1 (Finale)

Caracas – Metropolitanos 1-1 (Finale)

VIETNAM: V.LEAGUE 1

Da Nang – Song Lam Nghe An 1-1 (Finale)

Phu Dong Ninh Binh – Binh Duong 1-1 (Finale)

Ho Chi Minh – Hai Phong 1-2 (Finale)