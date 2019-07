Due match in primo piano: si parte da Senagal – Benin delle 18 e alle 21 si gioca Nigeria – Sudafrica. In campo anche per i preliminari di Champions ed Europa League

Mercoledì 10 luglio sotto il segno delle nazionali ma anche calcio internazionale. Partiamo da Royal Pari sconfitto 2-1 in casa da La Equidad per la Copa Sudamericana. In evidenza la Coppa d’Africa con due gare valide per i quarti di finale ovvero Senegal – Benin e Nigeria – Sudafrica. Diversi anche i match validi per le qualificazioni alla Champions League ed Europa League 2019-2020. Spazio anche all’Universiade Donne con l’Italia in campo alle 17 contro la Cina. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale del giorno.

