Risultati calcio live, giovedì 11 dicembre 2025: Roma e Bologna in Europa League

I giallorossi in casa del Celtic, i rossoblù in quella del Celta Vigo. Successo del Corinthians in Brasile
Il programma di giovedì 11 dicembre si è aperto con il calcio brasiliano dove il Corinthians ha superato 1-0 il Cruzeiro. In Costa Rica pareggio per 1-1 tra Liberia e Alajuelense e in Perù successo di misura dello Sporting Cristal sul Cusco. Nell’Arab Cup stesso punteggio tra Marocco e Siria e in Guatemala, 2-0 casalingo del Municipal sul Mictlan. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale ricordiamo tra. principali appuntamenti le trasferte di Europa League di Roma e Bologna con Celtic e Celta Vigo mentre in Conference League la Fiorentina ospita la Dinamo Kiev.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Academia del Balompie – Oriente Petrolero 5-2 (Finale)
Real Oruro – Nacional Potosi 1-2 (Finale)
BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL
Cruzeiro – Corinthians 0-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS
Liberia – Alajuelense 1-1 (Finale)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Odense – Aarhus 1-0 (Finale)
EUROPA: CONFERENCE LEAGUE – PRIMA FASE
Breidablik – Shamrock Rovers 3-1 (Finale)
Drita – Alkmaar 0-3 (Finale)
Fiorentina – Dyn. Kyiv 2-1 (Finale)
Hacken – AEK Larnaca 1-1 (Finale)
Jagiellonia – Vallecano 1-2 (Finale)
Noah – Legia 2-1 (Finale)
Samsunspor – AEK 1-2 (Finale)
Shkendija – Slovan Bratislava 2-0 (Finale)
Univ. Craiova – Sparta Praga 1-2 (Finale)
Aberdeen – Strasburgo 0-1 (Finale)
Hamrun – Shakhtar 0-2 (Finale)
KuPS – Lausanne 0-0 (Finale)
Lech – Magonza 1-1 (Finale)
Lincoln – Sigma Olomouc 2-1 (Finale)
Rakow – Zrinjski 1-0 (Finale)
Rijeka – Celje 3-0 (Finale)
Shelbourne – Crystal Palace 0-3 (Finale)
SK Rapid – Omonia 0-1 (Finale)
EUROPA: EUROPA LEAGUE – PRIMA FASE
Din. Zagabria – Betis 1-3 (Finale)
Ferencvaros – Rangers 2-1 (Finale)
Ludogorets – PAOK 3-3 (Finale)
Midtjylland – Genk 1-0 (Finale)
Nizza – Braga 0-1 (Finale)
Stoccarda – M. Tel Aviv 4-1 (Finale)
Sturm Graz – Stella Rossa 0-1 (Finale)
Utrecht – Nottingham 1-2 (Finale)
Young Boys – Lilla 1-0 (Finale)
Basilea – Aston Villa 1-2 (Finale)
Brann – Fenerbahce 0-4 (Finale)
Celta Vigo – Bologna 1-2 (Finale)
Celtic – Roma 0-3 (Finale)
FC Porto – Malmo FF 2-1 (Finale)
FCSB – Feyenoord 4-3 (Finale)
Friburgo – Salzburg 1-0 (Finale)
Lione – G.A. Eagles 2-1 (Finale)
Panathinaikos – Plzen 0-0 (Finale)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Montego Bay – Harbour View 4-4 (Finale)
Mount Pleasant – Tivoli 5-0 (Finale)
Molynes – Cavalier 1-0 (Finale)
GUATEMALA: LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS
Municipal [Qualificato] – Mictlan 2-0 (Finale)
Deportivo Mixco – Deportivo Achuapa [Qualificato] 0-0 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP – PLAY OFF
Marocco [Qualificato] – Siria 1-0 (Finale)
Palestina – Arabia Saudita [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
NIGERIA: NPFL
Plateau – Rivers United 1-2 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN – SPAREGGIO
AalesundVincitore – Bryne 0-1 (Finale)
PERU: LIGA 1 – PLAY OFF
Sporting Cristal – Cusco 1-0 (Finale)