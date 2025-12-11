Risultati calcio live, giovedì 11 dicembre 2025: Roma e Bologna in Europa League

I giallorossi in casa del Celtic, i rossoblù in quella del Celta Vigo. Successo del Corinthians in Brasile

Il programma di giovedì 11 dicembre si è aperto con il calcio brasiliano dove il Corinthians ha superato 1-0 il Cruzeiro. In Costa Rica pareggio per 1-1 tra Liberia e Alajuelense e in Perù successo di misura dello Sporting Cristal sul Cusco. Nell’Arab Cup stesso punteggio tra Marocco e Siria e in Guatemala, 2-0 casalingo del Municipal sul Mictlan. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale ricordiamo tra. principali appuntamenti le trasferte di Europa League di Roma e Bologna con Celtic e Celta Vigo mentre in Conference League la Fiorentina ospita la Dinamo Kiev.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Academia del Balompie – Oriente Petrolero 5-2 (Finale)

Real Oruro – Nacional Potosi 1-2 (Finale)

BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Cruzeiro – Corinthians 0-1 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Liberia – Alajuelense 1-1 (Finale)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Odense – Aarhus 1-0 (Finale)

EUROPA: CONFERENCE LEAGUE – PRIMA FASE

Breidablik – Shamrock Rovers 3-1 (Finale)

Drita – Alkmaar 0-3 (Finale)

Fiorentina – Dyn. Kyiv 2-1 (Finale)

Hacken – AEK Larnaca 1-1 (Finale)

Jagiellonia – Vallecano 1-2 (Finale)

Noah – Legia 2-1 (Finale)

Samsunspor – AEK 1-2 (Finale)

Shkendija – Slovan Bratislava 2-0 (Finale)

Univ. Craiova – Sparta Praga 1-2 (Finale)

Aberdeen – Strasburgo 0-1 (Finale)

Hamrun – Shakhtar 0-2 (Finale)

KuPS – Lausanne 0-0 (Finale)

Lech – Magonza 1-1 (Finale)

Lincoln – Sigma Olomouc 2-1 (Finale)

Rakow – Zrinjski 1-0 (Finale)

Rijeka – Celje 3-0 (Finale)

Shelbourne – Crystal Palace 0-3 (Finale)

SK Rapid – Omonia 0-1 (Finale)

EUROPA: EUROPA LEAGUE – PRIMA FASE

Din. Zagabria – Betis 1-3 (Finale)

Ferencvaros – Rangers 2-1 (Finale)

Ludogorets – PAOK 3-3 (Finale)

Midtjylland – Genk 1-0 (Finale)

Nizza – Braga 0-1 (Finale)

Stoccarda – M. Tel Aviv 4-1 (Finale)

Sturm Graz – Stella Rossa 0-1 (Finale)

Utrecht – Nottingham 1-2 (Finale)

Young Boys – Lilla 1-0 (Finale)

Basilea – Aston Villa 1-2 (Finale)

Brann – Fenerbahce 0-4 (Finale)

Celta Vigo – Bologna 1-2 (Finale)

Celtic – Roma 0-3 (Finale)

FC Porto – Malmo FF 2-1 (Finale)

FCSB – Feyenoord 4-3 (Finale)

Friburgo – Salzburg 1-0 (Finale)

Lione – G.A. Eagles 2-1 (Finale)

Panathinaikos – Plzen 0-0 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Montego Bay – Harbour View 4-4 (Finale)

Mount Pleasant – Tivoli 5-0 (Finale)

Molynes – Cavalier 1-0 (Finale)

GUATEMALA: LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Municipal [Qualificato] – Mictlan 2-0 (Finale)

Deportivo Mixco – Deportivo Achuapa [Qualificato] 0-0 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP – PLAY OFF

Marocco [Qualificato] – Siria 1-0 (Finale)

Palestina – Arabia Saudita [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

NIGERIA: NPFL

Plateau – Rivers United 1-2 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN – SPAREGGIO

AalesundVincitore – Bryne 0-1 (Finale)

PERU: LIGA 1 – PLAY OFF

Sporting Cristal – Cusco 1-0 (Finale)