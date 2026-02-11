I risultati dell’11 febbraio 2026: Coppa Italia e serie cadetta

Bologna-Lazio per la conquista della semifinale, si chiude il turno infrasettimanale di B, spazio anche alla Premier League. Successo del Flamengo in Brasile

Campionato brasiliano tra quelli in apertura mercoledì 11 febbraio. Partiamo dalla Serie A Betano dove il Flamengo ha superato 2-1 in Vitoria in trasferta: ospiti avanti dal quarto d’ora di gioco con una rete di Pulgar quindi il raddoppio di Everton prima dell’intervallo. Nella ripresa Mathuezinho accorcia al 6′ quindi Renato Kayzer fallisce il rigore del pari. In Colombia di misura il Pasto passa in casa de Llaneros e senza reti tra Bucaramanga e Tolima.

Nella Copa Costa Rica due successi interni nel match di ritorno e qualificazioni alle squadre di casa ovvero 3-1 del Liberia sull’Alajuelense e 3-0 del Puntaneras sull’Herediano. Nella Liga de Expansion MX vittoria interna per 2-0 del Venados sul Cancun e nella CONCACAF Champions Cup 1-0 dell’U.N.A.M. sul San Diego e 4-1 del Tigres sul Forge. Nella gara di qualificazione alla Copa Libertadores il Deportivo Tachira ha avuto la meglio su The Strongest ai rigori.

Nella Coppa Italia Primavera una rete di Balduzzi al 43′ della ripresa relaga la semifinale al Parma contro la Roma in trasferta. Avanza anche il Sassuolo vincente sulla Fiorentina 1-0 grazie a una rete di Negri al 26′ della ripresa. L’Atalanta piega in trasferta l’Hellas Verona ai rigori dopo il doppio vantaggio nei regolamentari con Cakolli al 15′ e Aliprandi al 15′ della ripresa e la rimonta con la doppietta di Vermesan al 28′ e 33′. Dal dischetto decisivo l’errore di Casagrande al 5° tentativo.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Quarto di finale di Coppa Italia alle ore 21 tra Bologna e Lazio mentre in Serie B si chiude il turno infrasettimanale con le restanti 4 partite. Si gioca anche in Lega Pro con il Girone A in campo. Nel resto d’Europa spicca il turno di Premier League con la trasferta del Liverpool con il Sunderland alle ore 21:15 e il turno casalingo del Manchester City con il Fulham alle 20:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 FEBBRAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFC CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASEASIA:

Gangwon (Kor) - Shanghai Port (Chn) 0-0 (Finale)

Ulsan HD (Kor) - Melbourne City (Aus) 1-2 (Finale)



ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Rosario - Sportivo Belgrano 23:00



BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Royale Union SG - Charleroi 20:30



BRASILE: SERIE A BETANO

Vitoria - Flamengo 1-2 (Finale)

Chapecoense-SC - Coritiba 23:00

Mirassol - Cruzeiro 23:00



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Llaneros - Pasto 0-1 (Finale)

Bucaramanga - Tolima 0-0 (Finale)



COSTARICA: COPA COSTA RICA

Liberia [Qualificato] - Alajuelense 3-1 (Finale)

Puntarenas FC [Qualificato] - Herediano 3-0 (Finale)



DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

FC Copenhagen - Viborg 19:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Al Ahly - Ismaily 2-0 (Finale)

Enppi - Pyramids 1-2 (Finale)

Al Masry - Wadi Degla 0-0 (*)

Zamalek - Smouha 19:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Leuven D - Arsenal D 0-0 (*)

Paris FC D - Real Madrid D 21:00



EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN

Sparta Praga D - Austria Vienna D 0-0 (Finale)

Eintracht Frankfurt D - Nordsjaelland D 1-0 (*)

Hacken D - Breidablik D 2-0 (*)

Sporting D - Hammarby D 20:45



GERMANIA: DFB POKAL

Bayern - RB Lipsia 20:45



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant - Treasure Beach 21:00



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Genesis - Motagua 22:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Charlton - Stoke 20:45



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Brighton 20:30

Crystal Palace - Burnley 20:30

Manchester City - Fulham 20:30

Nottingham - Wolves 20:30

Sunderland - Liverpool 21:15



ITALIA: COPPA ITALIA

Bologna - Lazio 21:00



ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Roma U20 - Parma U20 [Qualificato] 0-1 (Finale)

Sassuolo U20 [Qualificato] - Fiorentina U20 1-0 (Finale)

Verona U20 - Atalanta U20 [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Inter U20 - Juventus U20 0-1 (*)



ITALIA: SERIE B

Südtirol - Monza 0-0 (*)

Avellino - Frosinone 20:00

Bari - Spezia 20:00

Empoli - Juve Stabia 20:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Alcione Milano - Ospitaletto 0-0 (Intervallo)

Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 0-1 (Intervallo)

Novara - AlbinoLeffe 0-1 (Intervallo)

Renate - Triestina 1-0 (Intervallo)

Arzignano - Trento 20:30

Brescia - Virtus Verona 20:30

Giana Erminio - Lecco 20:30

Inter U23 - Lumezzane 20:30

Pro Patria - Cittadella 20:30

Pro Vercelli - L.R. Vicenza 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Monastir - Valmontone 3-0 (Finale)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Venados - Cancun 2-0 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Matagalpa - Jalapa 22:00



NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP

U.N.A.M. - San Diego FC [Qualificato] 1-0 (Finale)

Tigres [Qualificato] - Forge 4-1 (Finale)



OLANDA: EREDIVISIE

G.A. Eagles - Heerenveen 0-0 (*)

Nijmegen - Utrecht 21:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - San Marino Academy U22 21:15

Folgore - Domagnano 21:15

La Fiorita - Fiorentino 21:15

Pennarossa - Tre Fiori 21:15

Virtus - Libertas 21:15



SCOZIA: PREMIERSHIP

Celtic - Livingston 20:45

Dundee Utd - Aberdeen 20:45

Falkirk - Dundee FC 20:45

Kilmarnock - St. Mirren 20:45

Motherwell - Rangers 21:00



SERBIA: COPPA DI SERBIA

Buducnost Dobanovci - Stella Rossa [Qualificato] 1-4 (Finale)



SPAGNA: COPA DEL REY

Ath. Bilbao - Real Sociedad 21:00



SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Dep. Tachira (Ven) [Qualificato] - The Strongest (Bol) 2-0 (Dopo Rigori)



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lugano - Servette 20:30

St. Gallen - Young Boys 20:30

Zurigo - Winterthur 20:30

