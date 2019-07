In programma due incontri dal pomeriggio. Numerosi incontri di qualificazione all’Europa League e Universiadi

Giovedi’ 11 luglio denso di incontri, in particolare quelli di qualificazione alla prossima Europa League con il turno preliminare. Proseguono I match delle Universiadi e in primo piano I due quarti di finale della Coppa d’Africa. Prima di vedere nel dettaglio i risultati aggiornati di questa giornata spazio a quelli gia’ disputati. In coppa del Brasile successo per 1-0 del Palmeiras sull’Internacional mentre termina 1-1 Gremio – Bahia e Athletico-Pr – Flamengo. Nella Coppa Ecuador successo casalingo per 1-0 del Barcellona SC sul Santa Rita.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

