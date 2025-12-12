Risultati calcio live, venerdì 12 dicembre 2025: anticipi in Serie A ed Europa

Si apre la 15esima giornata con Lecce-Pisa, si gioca in B e Lega Pro, spazio anche a Bundesliga, Ligue 1 e Liga. Successo del Vasco in Copa do Brasil

Il programma di questo venerdì 12 dicembre si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. In Brasile per la Copa Betano do Brasil successo del Vasco sul Fluminense per 2-1 nella gara d’andata valida per le semifinali: vantaggio ospite al 22′ di gioco con Serna ma nella ripresa prima Rayan al 5′ quindi Vegetti nel recupero ribaltano il punteggio. In Bolivia tutte vittorie interne ovvero dell’Always Ready, Bolivar e Tomayapo rispettivamente contro Guabira 6-0, Sa Bulo Bjulo 5-0 e The Strongest 1-0. In Costa Rica colpo esterno per 2-1 del Saprissa sul Cartagines e in Giamaica 2-1 del Portemore sul Waterhouse.

Nella Liga MX successo a domicilio per 1-0 del Tigres sul Toluca mentre in A-League colpo in trasferta dell’Auckland sul Centra Coast Mariners per 2-1: vantaggio ospite al 20′ del primo tempo con Randall quindi il pareggio al 33′ su autorete di Elliot e gol decisivo al 13′ della ripresa di Cosgrove. Nel Campionato Primavera 1 vittoria del Parma sul Monza per 2-1 con reti tutte nella ripresa di Marchesi al 7′, Fogliaro al 35′ e Conde si rigore al 42′. Pareggiano 1-1 Bologna e Milan con il botta e risposta tra Lontani al 24′ di gioco e Lo Monaco nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A alle 20:45 si apre la 15esima giornata con Lecce-Pisa. Restando in Italia alle 20:30 troviamo Palermo-Sampdoria per la Serie B e Juventus Next Gen-Pianese per la Lega Pro, si gioca anche nel Campionato Primavera 1. Tra i top campionati europei troviamo Angers-Nantes alle 20:45 per la Ligue 1, Union Berlino-RB Lipsia per la Bundesliga mentre nella Liga spazio a Real Sociedad-Girona delle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 12 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Auckland FC 1-2 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

St. Liege – Leuven 0-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Always Ready – Guabira 6-0 (Finale)

Bolivar – SA Bulo Bulo 5-0 (Finale)

Tomayapo – The Strongest 1-0 (Finale)

BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Vasco – Fluminense 2-1 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Cartagines – Saprissa 1-2 (Finale)

CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 – Varazdin 2-0 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Angers – Nantes 4-1 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Dresda – Braunschweig 2-3 (Finale)

Furth – Hertha 3-3 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Union Berlino – RB Lipsia 3-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Brema D – Leverkusen D 1-0 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Waterhouse – Portmore 1-2 (Finale)

GUATEMALA: LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Antigua [Qualificato]- Xelaju 2-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

West Brom – Sheffield Utd 2-0 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Bangor FC 2-0 (Finale)

Larne – Glentoran 1-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Parma U20 – Monza U20 2-1 (Finale)

Bologna U20 – Milan U20 1-1 (Finale)

Torino U20 – Genoa U20 3-3 (Finale)

Roma U20 – Lazio U20 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Lecce – Pisa 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Palermo – Sampdoria 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Pianese 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Tigres – Toluca 1-0 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP – PLAY OFF

Giordania [Qualificato] – Iraq 1-0 (Finale)

Algeria – Emirati arabi uniti [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

ROMANIA: SUPERLIGA

CFR Cluj – Csikszereda M. Ciuc 3-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Real Sociedad – Girona 1-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Cultural Leonesa – Huesca 0-2 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Kasimpasa – Genclerbirligi 0-0 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Kudrivka 1-1 (Finale)

Obolon – Metalist 1925 1-3 (Finale)