Gli Azzurri sfidano la Grecia per le qualificazioni agli Europei 2020. Si gioca in Serie C e nella Liga2 mentre nella notte sono partite le gare per la CONCACAF Nations League

Sabato 12 ottobre all’insegna delle nazionali con gli Azzurri che se la vedranno con la Grecia (prevista la webcronaca) nell’incontro valido per le qualificazioni a Euro 2020. Un quadro che coinvolgerà anche l’under 21. In Italia ferma la A e B si giocano alcune partite di Serie C dove spicca questa sera Reggina – Catanzaro con il supporto della nostra cronaca. Questa mattina prima delle due gare del campionato Primavera1 con il successo esterno del Frosinone a Udine grazie alle reti di Selvini e Altobello nel primo tempo. Il quadro si completa con La Liga2 (il Girona ha già perso 2-0 in casa contro Elche) e la CONCACAF Nations League dove si sono già giocate tre gare. Successo per 7-0 degli USA su Cuba mentre il Messico vince 5-1 in trasferta contro Bermuda. A domicilio il Nicaragua piega 3-1 Dominica. Tra le amichevoli delle nazionali spicca l’1-0 dell’Uruguay sul Perù. Chiudiamo con la Copa Argentina dove il River Plate ha superato 2-0 l’Almagro e l’A-League dove WS Wanderes superano 2-1 il Central Coast Mariners mentre finisce senza reti tra Melbourne Victory e Melbourne City. Andiamo ora a vedere i risultati in tempo reale del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

