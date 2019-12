In Italia in campo per la serie cadetta ChievoVerona e Juve Stabia. In questo venerdì 13 dicembre 2019 spazio ai campionati in Francia, Germania, Portogallo e Spagna

Venerdì 13 dicembre con gli anticipi nei principali campionati europei in Italia spazio alla sfida tra Chievo Verona e Juve Stabia (unica gara del giorno con la webcronaca) mentre nella Liga troviamo Deportivo Alaves contro Leganes. Ampio spazio anche per le leghe minori non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. In Italia oltre alla serie cadetta attesa per la sfida tra Sampdoria e Genova valida per il campionato primavera 1. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i risultati dei principali incontri in tempo reale di questa giornata sguardo alle partite che si sono già disputate.

Partiamo dal Sudamerica con la superliga argentina dove l’Arsenal Sarandi ha sconfitto 2 a 1 il Colon. La partita è stata decisa con le reti tutte nel secondo tempo: padroni di casa in vantaggio grazie all’autogol di Ortiz all’undicesimo quindi il pareggio immediato dopo appena quattro minuti di Morelo ma al ventiquattresimo Mendez su assist di Giménez fissa il risultato sul 2 a 1. Nel campionato boliviano finisce senza reti la sfida tra Guabira e Sport Boys successo casalingo dei The Strongest 2 – 0 su Oriente Petrolero e con lo stesso risultato Wilstermann supera in trasferta Aurora. In Giamaica successo casalingo per due a uno del Mount Pleasant sul Dunbeholden mentre in A-League australiana colpo esterno del Western United 2 a 0 contro Brisbane Roar. Partita che si decide tutta nel primo tempo con il vantaggio di Pain all’undicesimo e raddoppio di Berisha nei minuti di recupero. Sguardo alla classifica dove conduce Sydney con 21 e a seguire Melbourne City e Western United 16 con quest’ultima che ha però già disputato 10 gare rispetto alle 8 delle altre due avversarie.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



11:30 Gibuti - Eritrea



14:00 Burundi - Somalia



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



01:00 Brasile - Messico 6-0



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



19:00 FK Partizani - KF Tiranë



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



15:30 Al Ettifaq - Al Fateh



17:45 Al Nassr - Al Taawoun



Argentina > Primera División 2019/2020



21:10 Independiente - Newell's Old Boys



01:00 Arsenal de Sarandí - Colón de Santa Fe 2-1



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Brisbane Roar - Western United FC 0-2



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:15 Al Ahli - Busaiteen



16:00 East Riffa Club - Al Najma



16:45 Al Hidd - Al Muharraq



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:00 Guabirá - Sport Boys Warnes 0-0



01:30



The Strongest - Oriente Petrolero 2-0

Aurora - Jorge Wilstermann 0-2



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



16:00 Etar Veliko Tarnovo - FK Botev Vratsa



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Doxa Katokopias FC - Olympiakos Nikosia



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 HNK Gorica - NK Inter Zaprešić



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Aalborg BK - FC Nordsjælland



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



02:15 Santa Tecla FC - FAS 1-1



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Lille OSC - Montpellier HSC



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AS Nancy - LB Châteauroux

Clermont Foot - Le Havre AC

FC Chambly - Chamois Niortais

FC Lorient - AJ Auxerre

FC Sochaux - Grenoble Foot 38

Valenciennes FC - Paris FC

Le Mans FC - US Orléans

Rodez AF - SM Caen



Francia > National 2019/2020



18:00 USL Dunkerque - US Boulogne



20:00



FC Bourg-Péronnas - SO Cholet

GFC Ajaccio - AS Béziers

Red Star FC - US Quevilly-Rouen

SC Toulon - AS Lyon-Duchère

Stade Laval - US Avranches

US Créteil-Lusitanos - US Concarneau

FC Villefranche Beaujolais - FC Bastia-Borgo



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



14:00 FC Nantes (CFA) - Montpellier HSC (CFA)



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



19:30 FC Annecy - Louhans-Cuiseaux



Galles > Premier League 2019/2020



20:45



Caernarfon Town - Airbus UK

Cefn Druids - Connah's Quay Nomads



21:00 Barry Town United - The New Saints



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Hoffenheim - Augsburg



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



VfL Bochum - Hannover 96

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Preußen Münster - 1. FC Magdeburg



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



Altona 93 - Hannover 96 II rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



18:30 VfB Auerbach - VSG Altglienicke



19:00 FC Viktoria 1889 Berlin - BSG Chemie Leipzig



Germania > Regionalliga West 2019/2020



SC Verl - Rot-Weiß Oberhausen rinv.



19:30



Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Rot-Weiss Essen - VfB Homberg



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



19:15 1. FFC Frankfurt - Bayern München



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 St. Joseph's FC - Lincoln Red Imps



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 AO Kerkyra - PAS Giannina



Indonesia > Liga 1 2019



12:30



PSIS Semarang - Madura United FC 0-0 *

PSIS Semarang - Semen Padang 0-0 *

Persija Jakarta - Madura United FC 3-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Charlton Athletic - Hull City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Blackburn Rovers U23 - Leicester City U23

Brighton & Hove Albion U23 - Arsenal FC U23



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Nassaji Mazandaran - Shahr-e Khodro FC 0-0 *



13:00 Tractor Sazi - Foolad FC 0-0 *



14:10 Sepahan FC - Paykan FC



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Chievo Verona - SS Juve Stabia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Sampdoria - Genoa



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



SC Cambuur - Jong Ajax

FC Utrecht (J) - FC Eindhoven

FC Volendam - MVV

NAC Breda - FC Den Bosch

Jong PSV - FC Dordrecht

De Graafschap - SC Telstar

NEC Nijmegen - Almere City FC

Roda JC Kerkrade - AZ Alkmaar (J)

TOP Oss - SBV Excelsior

Helmond Sport - Go Ahead Eagles



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



16:00 Académico de Viseu - CD Cova Piedade



18:15 FC Porto B - GD Chaves



19:00 SL Benfica B - Varzim SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 CS Marítimo - Vitória Guimarães



12:45 GD Estoril - SL Benfica



15:30 Sporting CP - FC Famalicão



16:00 Vitória Setúbal - Rio Ave FC



Romania > Liga 1 2019/2020



19:30 Dinamo Bucureşti - Sepsi OSK



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 CD Alavés - CD Leganés



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 CD Numancia - Girona FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Alanyaspor - Antalyaspor