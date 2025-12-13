Risultati calcio live, sabato 13 dicembre 2025: Serie A in evidenza

Si giocano tre sfide a partire da Torino-Cremonese, trasferta per Lazio e turno casalingo per l’Atalanta. Successo per Melbourne Victory e Sydeny in A-League
Il programma delle partite di sabato 13 dicembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia 3-0 del Junior sul Tolima mentre in A-League tre sfide. Senza reti tra WS Wanderers e Brisbane Roar, successo per 2-1 del Melbourne Victory sull’Adelide United: doppietta di Vergos al 24′ del primo tempo e al 1′ della ripresa, accorcia Pierias al 41′ della ripresa. Una rete di Walatee dopo 5 minuti ha deciso Perth Glory e Sydney.
Nella Super Lig turca tris casalingo del Rizespor sull’Eyupspor mentre nella Premier League ucraina pareggiano 1-1 Kryvbad e Kolos Kovalivka. Spostiamoci in Italia con Frosinone-Lecce per il Campionato Primavera 1. Decisiva una rete di Raychev dopo 4 minuti per i ciociari. In Primavera 2 vincono tutte in casa tranne il Cosenza che espugna 3-2 Crotone. Sudtirol batta 2-0 l’Udinese, l’Avellino 2-1 il Pisa e lo Spezia 4-3 sul Pescara. Nella Serie A femminile 3-1 della Fiorentina in casa del Como e 2-1 della Juventus sul Napoli.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 15 con Torino-Cremonese quindi alle 18 Parma-Lazio e alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro oltre che alcuni match tra anticipo di Serie D, Primavera e Serie A Femminile. In Europa turno casalingo per Chelsea, Liverpool e Arsenal in Premier League, il PSG ospite del Metz alle 19 nella Ligue 1 mentre in Liga il Barcellona a domicilio con l’Osasuna alle 18:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Partizani – Flamurtari 2-1 (Finale)
Vora – AF Elbasani 0-1 (Finale)
Teuta – Tirana 1-1 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
WS Wanderers – Brisbane Roar 0-0 (Finale)
Melbourne Victory – Adelaide United 2-1 (Finale)
Perth Glory – Sydney FC 0-1 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Grazer – LASK 1-2 (Finale)
Hartberg – Tirol 2-1 (Finale)
Ried – Altach 3-0 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Shamakhi – Zira 2-1 (Finale)
Turan – Sabah Baku 1-3 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Cercle Brugge – KV Mechelen 2-3 (Finale)
Waregem – RAAL La Louviere 2-2 (Finale)
Anderlecht – St. Truiden 2-1 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
GV San Jose – Universitario de Vinto 5-0 (Finale)
COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE
Atl. Nacional – Ind. Medellin 0-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – PLAY OFFS
Junior – Tolima 3-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Osijek – Gorica 1-1 (Finale)
Lok. Zagreb – Hajduk Split 1-3 (Finale)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Vejle – Viborg [Qualificato] 1-0 (Finale)
FC Copenhagen [Qualificato] – Esbjerg 2-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Delfin – Aucas 0-1 (Finale)
Macara – Dep. Cuenca 0-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Rennes – Brest 3-1 (Finale)
Metz – PSG 2-3 (Finale)
Paris FC – Tolosa 0-3 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld – Kaiserslautern 0-0 (Finale)
Karlsruher – Paderborn 0-4 (Finale)
Magdeburg – Kiel 3-3 (Finale)
Hannover – Bochum 0-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Francoforte – Augusta 1-0 (Finale)
Hoffenheim – Amburgo 4-1 (Finale)
Monchengladbach – Wolfsburg 1-3 (Finale)
St. Pauli – Heidenheim 2-1 (Finale)
Leverkusen – Colonia 2-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Freiburg D – SGS Essen D 0-0 (Finale)
1.FC Nurnberg D – Wolfsburg D 1-6 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Levadiakos – AEL Larissa 3-0 (Finale)
OFI Crete – Panserraikos 3-0 (Finale)
Kifisia – Asteras T. 0-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Norwich – Southampton 2-1 (Finale)
Oxford Utd – Preston 1-2 (Finale)
Stoke – Swansea 2-1 (Finale)
Birmingham – Charlton 1-1 (Finale)
Coventry – Bristol City 1-0 (Finale)
Leicester – Ipswich 3-1 (Finale)
Middlesbrough – QPR 3-1 (Finale)
Millwall – Hull 1-3 (Finale)
Portsmouth – Blackburn 2-1 (Finale)
Wrexham – Watford 2-2 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Chelsea – Everton 2-0 (Finale)
Liverpool – Brighton 2-0 (Finale)
Burnley – Fulham 2-3 (Finale)
Arsenal – Wolves 2-1 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
C. Rangers – Dungannon 3-3 (Finale)
Cliftonville – Glenavon 5-2 (Finale)
Linfield – Crusaders 4-0 (Finale)
Portadown – Ballymena 1-0 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Ashdod – Hapoel Jerusalem 0-2 (Finale)
Kiryat Shmona – H. Tel Aviv 2-2 (Finale)
H. Haifa – Ironi Tiberias 2-0 (Finale)
H. Beer Sheva – Netanya 2-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Frosinone U20 – Lecce U20 1-0 (Finale)
Inter U20 – Cagliari U20 4-3 (Finale)
Atalanta U20 – Cremonese U20 1-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Südtirol U19 – Udinese U19 2-0 (Finale)
Avellino U19 – Pisa U19 2-1 (Finale)
Crotone U19 – Cosenza U19 2-3 (Finale)
Spezia U19 – Pescara U19 4-3 (Finale)
Ascoli U19 – Catanzaro U19 0-1 (Finale)
Bari U19 – Ternana U19 2-1 (Finale)
Brescia U19 – Padova U19 1-2 (Finale)
Lecco U19 – Renate U19 1-1 (Finale)
Modena U19 – Como U19 0-2 (Finale)
Monopoli U19 – Benevento U19 1-2 (Finale)
Palermo U19 – Empoli U19 0-0 (Finale)
Pro Vercelli U19 – Venezia U19 4-0 (Finale)
Reggiana U19 – Sampdoria U19 4-2 (Finale)
Salernitana U19 – Perugia U19 0-1 (Finale)
Vicenza U19 – Cittadella U19 2-1 (Finale)
Entella U19 – AlbinoLeffe U19 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Torino – Cremonese 1-0 (Finale)
Parma – Lazio 0-1 (Finale)
Atalanta – Cagliari 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D – Fiorentina D 1-3 (Finale)
Juventus D – Napoli D 2-1 (Finale)
Milan D – Inter D 1-5 (Finale)
Ternana D – Roma D 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Juve Stabia – Empoli 2-0 (Finale)
Reggiana – Padova 1-2 (Finale)
Spezia – Modena 0-2 (Finale)
Südtirol – Bari 0-0 (Finale)
Venezia – Monza 2-0 (Finale)
Catanzaro – Avellino 1-0 (Finale)
Cesena – Mantova 3-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Lumezzane – Lecco 1-1 (Finale)
Alcione Milano – Virtus Verona 0-1 (Finale)
Renate – Trento 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Campobasso – Perugia 1-0 (Finale)
Gubbio – Torres 0-0 (Finale)
Forlì – Carpi 4-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Cavese – Siracusa 1-1 (Finale)
Picerno – Salernitana 1-2 (Finale)
Trapani – Cosenza 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Sangiuliano City – Rovato Vertovese 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Cassino – Latte Dolce 2-0 (Finale)
MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP
Flamengo [Qualificato] – Pyramids 2-0 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Bendel – Rangers Int’l 1-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Telstar – Nijmegen 2-2 (Finale)
Groningen – FC Volendam 3-0 (Finale)
PSV – Heracles 4-3 (Finale)
Zwolle – Sittard 1-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Casa Pia – Gil Vicente 1-1 (Finale)
Rio Ave – Guimaraes 0-1 (Finale)
Sporting – AFS 6-0 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Hradec Kralove – Mlada Boleslav 1-1 (Finale)
Ostrava – Pardubice 1-4 (Finale)
Teplice – Slovacko 1-0 (Finale)
Slavia Praga – Jablonec 4-3 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Arges – Botosani 0-0 (Finale)
Rapid Bucarest – Otelul 0-2 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Faetano – Fiorentino 0-3 (Finale)
Libertas – Tre Fiori 0-4 (Finale)
Murata – Virtus 0-2 (Finale)
San Marino Academy U22 – San Giovanni 1-1 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Dundee Utd – Motherwell 0-0 (Finale)
Livingston – Dundee FC 2-2 (Finale)
Falkirk – Hearts 0-2 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Cukaricki – Radnik 1-1 (Finale)
Radnicki 1923 – Javor 1-1 (Finale)
Vojvodina – OFK Belgrado 0-0 (Finale)
Zeleznicar Pancevo – IMT Novi Beograd 1-0 (Finale)
Partizan – Napredak 3-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Atl. Madrid – Valencia 2-1 (Finale)
Maiorca – Elche 3-1 (Finale)
Barcellona – Osasuna 2-0 (Finale)
Getafe – Espanyol 0-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Cordoba – Eibar 0-0 (Finale)
Gijon – Granada 1-0 (Finale)
Valladolid – Andorra 0-1 (Finale)
Racing Santander – Leganes 1-1 (Finale)
La Coruna – Real Sociedad B 0-3 (Finale)
Saragozza – Cadice 1-2 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Sion – Grasshoppers 1-0 (Finale)
Zurigo – Winterthur 2-2 (Finale)
Thun – St. Gallen 0-2 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Rizespor – Eyupspor 3-0 (Finale)
Kayserispor – Alanyaspor 0-0 (Finale)
Antalyaspor – Galatasaray 1-4 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas – Kolos Kovalivka 1-1 (Finale)
LNZ Cherkasy – Zorya 2-0 (Finale)
Polissya Zhytomyr – Karpaty Lviv 3-2 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Nyiregyhaza – Győr 0-1 (Finale)
Puskas Academy – DVTK 2-1 (Finale)
MTK Budapest – Ujpest 3-4 (Finale)