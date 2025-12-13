Risultati calcio live, sabato 13 dicembre 2025: Serie A in evidenza

Si giocano tre sfide a partire da Torino-Cremonese, trasferta per Lazio e turno casalingo per l’Atalanta. Successo per Melbourne Victory e Sydeny in A-League

Il programma delle partite di sabato 13 dicembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia 3-0 del Junior sul Tolima mentre in A-League tre sfide. Senza reti tra WS Wanderers e Brisbane Roar, successo per 2-1 del Melbourne Victory sull’Adelide United: doppietta di Vergos al 24′ del primo tempo e al 1′ della ripresa, accorcia Pierias al 41′ della ripresa. Una rete di Walatee dopo 5 minuti ha deciso Perth Glory e Sydney.

Nella Super Lig turca tris casalingo del Rizespor sull’Eyupspor mentre nella Premier League ucraina pareggiano 1-1 Kryvbad e Kolos Kovalivka. Spostiamoci in Italia con Frosinone-Lecce per il Campionato Primavera 1. Decisiva una rete di Raychev dopo 4 minuti per i ciociari. In Primavera 2 vincono tutte in casa tranne il Cosenza che espugna 3-2 Crotone. Sudtirol batta 2-0 l’Udinese, l’Avellino 2-1 il Pisa e lo Spezia 4-3 sul Pescara. Nella Serie A femminile 3-1 della Fiorentina in casa del Como e 2-1 della Juventus sul Napoli.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 15 con Torino-Cremonese quindi alle 18 Parma-Lazio e alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro oltre che alcuni match tra anticipo di Serie D, Primavera e Serie A Femminile. In Europa turno casalingo per Chelsea, Liverpool e Arsenal in Premier League, il PSG ospite del Metz alle 19 nella Ligue 1 mentre in Liga il Barcellona a domicilio con l’Osasuna alle 18:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani – Flamurtari 2-1 (Finale)

Vora – AF Elbasani 0-1 (Finale)

Teuta – Tirana 1-1 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

WS Wanderers – Brisbane Roar 0-0 (Finale)

Melbourne Victory – Adelaide United 2-1 (Finale)

Perth Glory – Sydney FC 0-1 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Grazer – LASK 1-2 (Finale)

Hartberg – Tirol 2-1 (Finale)

Ried – Altach 3-0 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Shamakhi – Zira 2-1 (Finale)

Turan – Sabah Baku 1-3 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – KV Mechelen 2-3 (Finale)

Waregem – RAAL La Louviere 2-2 (Finale)

Anderlecht – St. Truiden 2-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose – Universitario de Vinto 5-0 (Finale)

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE

Atl. Nacional – Ind. Medellin 0-0 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – PLAY OFFS

Junior – Tolima 3-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Osijek – Gorica 1-1 (Finale)

Lok. Zagreb – Hajduk Split 1-3 (Finale)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Vejle – Viborg [Qualificato] 1-0 (Finale)

FC Copenhagen [Qualificato] – Esbjerg 2-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Delfin – Aucas 0-1 (Finale)

Macara – Dep. Cuenca 0-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Rennes – Brest 3-1 (Finale)

Metz – PSG 2-3 (Finale)

Paris FC – Tolosa 0-3 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Kaiserslautern 0-0 (Finale)

Karlsruher – Paderborn 0-4 (Finale)

Magdeburg – Kiel 3-3 (Finale)

Hannover – Bochum 0-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Francoforte – Augusta 1-0 (Finale)

Hoffenheim – Amburgo 4-1 (Finale)

Monchengladbach – Wolfsburg 1-3 (Finale)

St. Pauli – Heidenheim 2-1 (Finale)

Leverkusen – Colonia 2-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – SGS Essen D 0-0 (Finale)

1.FC Nurnberg D – Wolfsburg D 1-6 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Levadiakos – AEL Larissa 3-0 (Finale)

OFI Crete – Panserraikos 3-0 (Finale)

Kifisia – Asteras T. 0-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Norwich – Southampton 2-1 (Finale)

Oxford Utd – Preston 1-2 (Finale)

Stoke – Swansea 2-1 (Finale)

Birmingham – Charlton 1-1 (Finale)

Coventry – Bristol City 1-0 (Finale)

Leicester – Ipswich 3-1 (Finale)

Middlesbrough – QPR 3-1 (Finale)

Millwall – Hull 1-3 (Finale)

Portsmouth – Blackburn 2-1 (Finale)

Wrexham – Watford 2-2 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Chelsea – Everton 2-0 (Finale)

Liverpool – Brighton 2-0 (Finale)

Burnley – Fulham 2-3 (Finale)

Arsenal – Wolves 2-1 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Dungannon 3-3 (Finale)

Cliftonville – Glenavon 5-2 (Finale)

Linfield – Crusaders 4-0 (Finale)

Portadown – Ballymena 1-0 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – Hapoel Jerusalem 0-2 (Finale)

Kiryat Shmona – H. Tel Aviv 2-2 (Finale)

H. Haifa – Ironi Tiberias 2-0 (Finale)

H. Beer Sheva – Netanya 2-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Frosinone U20 – Lecce U20 1-0 (Finale)

Inter U20 – Cagliari U20 4-3 (Finale)

Atalanta U20 – Cremonese U20 1-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Südtirol U19 – Udinese U19 2-0 (Finale)

Avellino U19 – Pisa U19 2-1 (Finale)

Crotone U19 – Cosenza U19 2-3 (Finale)

Spezia U19 – Pescara U19 4-3 (Finale)

Ascoli U19 – Catanzaro U19 0-1 (Finale)

Bari U19 – Ternana U19 2-1 (Finale)

Brescia U19 – Padova U19 1-2 (Finale)

Lecco U19 – Renate U19 1-1 (Finale)

Modena U19 – Como U19 0-2 (Finale)

Monopoli U19 – Benevento U19 1-2 (Finale)

Palermo U19 – Empoli U19 0-0 (Finale)

Pro Vercelli U19 – Venezia U19 4-0 (Finale)

Reggiana U19 – Sampdoria U19 4-2 (Finale)

Salernitana U19 – Perugia U19 0-1 (Finale)

Vicenza U19 – Cittadella U19 2-1 (Finale)

Entella U19 – AlbinoLeffe U19 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Torino – Cremonese 1-0 (Finale)

Parma – Lazio 0-1 (Finale)

Atalanta – Cagliari 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D – Fiorentina D 1-3 (Finale)

Juventus D – Napoli D 2-1 (Finale)

Milan D – Inter D 1-5 (Finale)

Ternana D – Roma D 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Empoli 2-0 (Finale)

Reggiana – Padova 1-2 (Finale)

Spezia – Modena 0-2 (Finale)

Südtirol – Bari 0-0 (Finale)

Venezia – Monza 2-0 (Finale)

Catanzaro – Avellino 1-0 (Finale)

Cesena – Mantova 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Lumezzane – Lecco 1-1 (Finale)

Alcione Milano – Virtus Verona 0-1 (Finale)

Renate – Trento 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Campobasso – Perugia 1-0 (Finale)

Gubbio – Torres 0-0 (Finale)

Forlì – Carpi 4-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cavese – Siracusa 1-1 (Finale)

Picerno – Salernitana 1-2 (Finale)

Trapani – Cosenza 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Sangiuliano City – Rovato Vertovese 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Cassino – Latte Dolce 2-0 (Finale)

MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP

Flamengo [Qualificato] – Pyramids 2-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Bendel – Rangers Int’l 1-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Telstar – Nijmegen 2-2 (Finale)

Groningen – FC Volendam 3-0 (Finale)

PSV – Heracles 4-3 (Finale)

Zwolle – Sittard 1-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Gil Vicente 1-1 (Finale)

Rio Ave – Guimaraes 0-1 (Finale)

Sporting – AFS 6-0 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Hradec Kralove – Mlada Boleslav 1-1 (Finale)

Ostrava – Pardubice 1-4 (Finale)

Teplice – Slovacko 1-0 (Finale)

Slavia Praga – Jablonec 4-3 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Arges – Botosani 0-0 (Finale)

Rapid Bucarest – Otelul 0-2 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Fiorentino 0-3 (Finale)

Libertas – Tre Fiori 0-4 (Finale)

Murata – Virtus 0-2 (Finale)

San Marino Academy U22 – San Giovanni 1-1 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee Utd – Motherwell 0-0 (Finale)

Livingston – Dundee FC 2-2 (Finale)

Falkirk – Hearts 0-2 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Cukaricki – Radnik 1-1 (Finale)

Radnicki 1923 – Javor 1-1 (Finale)

Vojvodina – OFK Belgrado 0-0 (Finale)

Zeleznicar Pancevo – IMT Novi Beograd 1-0 (Finale)

Partizan – Napredak 3-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Atl. Madrid – Valencia 2-1 (Finale)

Maiorca – Elche 3-1 (Finale)

Barcellona – Osasuna 2-0 (Finale)

Getafe – Espanyol 0-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Cordoba – Eibar 0-0 (Finale)

Gijon – Granada 1-0 (Finale)

Valladolid – Andorra 0-1 (Finale)

Racing Santander – Leganes 1-1 (Finale)

La Coruna – Real Sociedad B 0-3 (Finale)

Saragozza – Cadice 1-2 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Grasshoppers 1-0 (Finale)

Zurigo – Winterthur 2-2 (Finale)

Thun – St. Gallen 0-2 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Rizespor – Eyupspor 3-0 (Finale)

Kayserispor – Alanyaspor 0-0 (Finale)

Antalyaspor – Galatasaray 1-4 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Kolos Kovalivka 1-1 (Finale)

LNZ Cherkasy – Zorya 2-0 (Finale)

Polissya Zhytomyr – Karpaty Lviv 3-2 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Nyiregyhaza – Győr 0-1 (Finale)

Puskas Academy – DVTK 2-1 (Finale)

MTK Budapest – Ujpest 3-4 (Finale)