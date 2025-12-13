Le partite di oggi, sabato 13 dicembre 2025: Toro-Cremonese, Parma-Lazio e Atalanta-Cagliari

Elenco delle partite previste per oggi, sabato 13 dicembre 2025: ossigeno salvezza e punti per l’Europa in palio nei 3 match di Serie A, ricco turno in Serie B e di scena anche i top campionati continentali

Penultimo weekend prenatalizio sempre e comunque nel segno della Serie A. Altre 3 le gare che quest’oggi sabato 13 dicembre faranno progredire il 15esimo turno di massima serie, con la Serie B e la Serie C come al solito protagoniste nel fine settimana assieme ai 5 principali campionati europei, tutti pronti ad intrattenere grazie a sfide per ogni tipo d’ambizione. Via al focus.

Indice

Vietato guardarsi alle spalle per Lazio e Atalanta, Cagliari e Parma in risalita dai bassifondi e umori opposti ad incrociarsi in Toro-Cremonese

Anche stavolta saranno ben 3 le partite del sabato di Serie A valide per la 15esima giornata: Torino-Cremonese delle 15, Parma-Lazio delle 18 e infine Atalanta-Cagliari a chiusura del programma alle ore 20.45. Vietato guardarsi alle spalle per Lazio e Atalanta, entrambe partite a rilento in campionato nonostante un cammino in coppa al contrario piuttosto soddisfacente. I biancocelesti sono infatti riusciti ad avanzare ai quarti di Coppa Italia grazie alla vittoria di misura sul Milan, copia e incolla lato Dea, con l’aggiunta anche degli ottavi di finale diretti ormai vicinissimi in Champions League. Tutt’altro in Serie A, dove tutte e due dovranno migliorare assolutamente la rispettiva decima e dodecesima posizione di classifica.

Due piazzamenti che, se confermati, le vedrebbero incredibilmente escluse dalle competizioni UEFA a fine annata. Ecco dunque che diventerà importantissimo battere Cagliari e Parma, compagini in risalita dai bassifondi grazie ai due successi della scorsa settimana ai danni di Roma e Pisa. Due colpi che potrebbero ben pagare al termine della stagione in chiave salvezza, traguardo già incredibilmente vicino invece per la neopromossa Cremonese, a cui serviranno altri 15/16 punti nelle restanti 24 gare per archiviare matematicamente la permanenza nella categoria. Cosa questa non più così scontata per un Toro reduce da ben 3 k.o. consecutivi e risprofondato in piena zona retrocessione a causa di un’astinenza da vittorie perdurante ormai dallo scorso 26 ottobre.

Rallentamenti in vetta alla classifica di Serie B

Solita carrellata di 7 sfide quindi per quanto riguarda la 16esima giornata Serie B, dalle prime delle ore 15 fino all’ultima delle 19.30. Rallenatamento in vetta da parte del Monza, frenato da due pareggi di fila e ora costretto ad invertire la rotta in casa di un Venezia lanciatissimo in quarta piazza play off. Nel mirino dei lagunari il sorpasso al Cesena terzo, che invece se la vedrà al Martelli con un Mantova tornato ad annaspare nell’area play out. Crollo verticale quindi lato Modena, con l’ormai ex capolista chiamata a fermare l’emorragia di sconfitte fuori casa con lo Spezia, mentre a completare l’agenda toccherà a Juve Stabia-Empoli, Reggiana-Padova, Südtirol-Bari e a Catanzaro-Avellino.

L’agenda di Serie C

Decisamente più “affollata” rispetto a ieri, tra le 14.30 e le 17.30, la 18esima giornata di Serie C, torneo decisamente più avanti della Serie A e della Serie B a causa dei play off da disputare a partire dal prossimo maggio. Troppo lontano il primo posto del Vicenza, più fattibile dunque consolidare il secondo per il Lecco, che sarà ospite del Lumezzane per vedere aumentato il gap di 3 lunghezze sul Brescia terzo, mentre Renate e Alcione Milano proveranno a coltivare il sogno spareggi promozione nelle sfide contro Trento e Virtus Verona. Da metà/bassa classifica, salvo Forlì-Carpi, invece gli scontri del Gruppo B Campobasso-Perugia e Gubbio-Torres. Ritorno diretto in cadetteria infine più distante nel Girone C per pure lato Salernitana, costretta ora a battere in trasferta il Picerno per non veder ulteriormente allontanarsi in testa Catania e Benevento. A seguire a ruota un Cosenza pronto a scendere in campo in quel di Trapani, con Cavese-Siracusa a definire il tutto.

Da non dimenticare come sempre anche la Serie D, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1.

La rassegna europea

Venendo ai top campionati europei, la strada dell’Arsenal pareva finalmente e pesantemente indirizzata verso il tanto agognato titolo di Premier League e invece sembrerebbe che i Gunners dovranno soffrire più del previsto per provare a tornare campioni dopo ben 11 anni di digiuno. Fatale la sconfitta con l’Aston Villa dello scorso turno, che ha permesso proprio a quest’ultima e al City di riavvicinarsi a meno 2. Un divario da provare a tutti i costi a riaumentare nel testacoda delle 21 col fanalino di coda Wolverhampton. Tutto ciò mentre poco prima, alle 16, Chelsea e Liverpool saranno impegnate contro Brighton ed Everton per tentare il rilancio almeno in zona Champions. A chiudere poi la sfida salvezza delle 18.30 Burnley-Fulham.

Equilibrio spezzato al contrario su in vetta in Liga, dove il Barcellona è riuscito ad approfittare del passo falso dello scorso turno del Real di Xabi Alonso per incrementare a 4 le lunghezze di distanze dai rivali. E ora ci sarà la sfida interna delle 18.30 contro l’Osasuna che darà la chance di andare temporaneamente a più 7, mentre alle 14 l’Atletico Madrid riceverà il Valencia con l’obiettivo di portarla a casa per restare attaccato alla terza piazza del Villarreal. Gli altri due incontri di giornata saranno poi Maiorca-Elche delle 16.15 e Getafe-Espanyol delle 21.

Spazio dunque alla Bundesliga. Qui il match più rilevante sarà quello delle 18.30 tra Bayer Leverkusen-Colonia: in ballo solo per i padroni di casa la possibilità di restare almeno per un’altra settimana quarti in solitaria e virtualmente qualificati alla prossima Champions. Alle 15.30 si disputeranno invece Eintracht Francoforte-Augusta, Hoffenheim-Amburgo, Borussia Monchengladbach-Wolfsburg e St. Pauli-Heidenheim.

In Ligue 1 avrà dunque la possibilità di assaltare il primato del Lens il Paris Saint Germain, a patto però che prevalga alle 19 in trasferta col Metz. Alle 17 e alle 21.05 si giocheranno inoltre Rennes-Brest e Paris FC-Tolosa.

4, in conclusione, le gare ad inaugurare tra le 16.30 e le 21 il 16esimo turno di Eredivisie: Telstar-Nijmegen, Groningen-FC Volendam, PSV Eindhoven-Heracles e Zwolle-Fortuna Sittard.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

18:00

20:45

SERIE B

15:00

17:15

19:30

SERIE C

14:30

17:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 13 dicembre 2025

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani – Flamurtari 16:30

Vora – AF Elbasani 16:30

Teuta – Tirana 19:30

AUSTRALIA: A-LEAGUE

WS Wanderers – Brisbane Roar 07:00

Melbourne Victory – Adelaide United 09:35

Perth Glory – Sydney FC 11:45

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Grazer – LASK 17:00

Hartberg – Tirol 17:00

Ried – Altach 17:00

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Shamakhi – Zira 11:00

Turan – Sabah Baku 13:30

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – KV Mechelen 16:00

Waregem – RAAL La Louviere 18:15

Anderlecht – St. Truiden 20:45

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose – Universitario de Vinto 22:30

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE

Atl. Nacional – Ind. Medellin 23:00

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – PLAY OFFS

Junior – Tolima 02:00

CROAZIA: HNL

Osijek – Gorica 15:00

Lok. Zagreb – Hajduk Split 17:45

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Vejle – Viborg 15:00

FC Copenhagen – Esbjerg 18:00

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Delfin – Aucas 21:30

Macara – Dep. Cuenca 21:30

FRANCIA: LIGUE 1

Rennes – Brest 17:00

Metz – PSG 19:00

Paris FC – Tolosa 21:05

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Kaiserslautern 13:00

Karlsruher – Paderborn 13:00

Magdeburg – Kiel 13:00

Hannover – Bochum 20:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

Francoforte – Augusta 15:30

Hoffenheim – Amburgo 15:30

Monchengladbach – Wolfsburg 15:30

St. Pauli – Heidenheim 15:30

Leverkusen – Colonia 18:30

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – SGS Essen D 12:00

1.FC Nurnberg D – Wolfsburg D 14:00

GRECIA: SUPER LEAGUE

Levadiakos – AEL Larissa 16:00

OFI Crete – Panserraikos 17:00

Kifisia – Asteras T. 19:00

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Norwich – Southampton 13:30

Oxford Utd – Preston 13:30

Stoke – Swansea 13:30

Birmingham – Charlton 16:00

Coventry – Bristol City 16:00

Leicester – Ipswich 16:00

Middlesbrough – QPR 16:00

Millwall – Hull 16:00

Portsmouth – Blackburn 16:00

Wrexham – Watford 16:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Chelsea – Everton 16:00

Liverpool – Brighton 16:00

Burnley – Fulham 18:30

Arsenal – Wolves 21:00

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Dungannon 16:00

Cliftonville – Glenavon 16:00

Linfield – Crusaders 16:00

Portadown – Ballymena 16:00

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – Hapoel Jerusalem 14:00

Kiryat Shmona – H. Tel Aviv 16:00

H. Haifa – Ironi Tiberias 17:00

H. Beer Sheva – Netanya 18:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Frosinone U20 – Lecce U20 11:00

Inter U20 – Cagliari U20 13:00

Atalanta U20 – Cremonese U20 15:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Südtirol U19 – Udinese U19 11:00

Avellino U19 – Pisa U19 11:30

Crotone U19 – Cosenza U19 11:30

Spezia U19 – Pescara U19 11:30

Ascoli U19 – Catanzaro U19 14:30

Bari U19 – Ternana U19 14:30

Brescia U19 – Padova U19 14:30

Lecco U19 – Renate U19 14:30

Modena U19 – Como U19 14:30

Monopoli U19 – Benevento U19 14:30

Palermo U19 – Empoli U19 14:30

Pro Vercelli U19 – Venezia U19 14:30

Reggiana U19 – Sampdoria U19 14:30

Salernitana U19 – Perugia U19 14:30

Vicenza U19 – Cittadella U19 14:30

Entella U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

ITALIA: SERIE A

Torino – Cremonese 15:00

Parma – Lazio 18:00

Atalanta – Cagliari 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D – Fiorentina D 12:30

Juventus D – Napoli D 12:30

Milan D – Inter D 15:00

Ternana D – Roma D 18:00

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Empoli 15:00

Reggiana – Padova 15:00

Spezia – Modena 15:00

Südtirol – Bari 15:00

Venezia – Monza 15:00

Catanzaro – Avellino 17:15

Cesena – Mantova 19:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Lumezzane – Lecco 14:30

Alcione Milano – Virtus Verona 17:30

Renate – Trento 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Campobasso – Perugia 14:30

Gubbio – Torres 14:30

Forlì – Carpi 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cavese – Siracusa 14:30

Picerno – Salernitana 14:30

Trapani – Cosenza 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Sangiuliano City – Rovato Vertovese 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Cassino – Latte Dolce 14:30

MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP

Flamengo – Pyramids 18:00

NIGERIA: NPFL

Bendel – Rangers Int’l 16:00

OLANDA: EREDIVISIE

Telstar – Nijmegen 16:30

Groningen – FC Volendam 18:45

PSV – Heracles 20:00

Zwolle – Sittard 21:00

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Gil Vicente 16:30

Rio Ave – Guimaraes 19:00

Sporting – AFS 21:30

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Hradec Kralove – Mlada Boleslav 15:00

Ostrava – Pardubice 15:00

Teplice – Slovacko 15:00

Slavia Praga – Jablonec 18:00

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Arges – Botosani 16:00

Rapid Bucarest – Otelul 19:30

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Fiorentino 15:00

Libertas – Tre Fiori 15:00

Murata – Virtus 15:00

San Marino Academy U22 – San Giovanni 15:00

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee Utd – Motherwell 16:00

Livingston – Dundee FC 16:00

Falkirk – Hearts 21:00

SERBIA: SUPER LIGA

Cukaricki – Radnik 13:00

Radnicki 1923 – Javor 14:00

Vojvodina – OFK Belgrado 16:30

Zeleznicar Pancevo – IMT Novi Beograd 18:00

Partizan – Napredak 18:30

SPAGNA: LALIGA

Atl. Madrid – Valencia 14:00

Maiorca – Elche 16:15

Barcellona – Osasuna 18:30

Getafe – Espanyol 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Cordoba – Eibar 14:00

Gijon – Granada 16:15

Valladolid – Andorra 16:15

Racing Santander – Leganes 18:30

La Coruna – Real Sociedad B 21:00

Saragozza – Cadice 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Grasshoppers 18:00

Zurigo – Winterthur 18:00

Thun – St. Gallen 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Rizespor – Eyupspor 12:30

Kayserispor – Alanyaspor 15:00

Antalyaspor – Galatasaray 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Kolos Kovalivka 12:00

LNZ Cherkasy – Zorya 14:30

Polissya Zhytomyr – Karpaty Lviv 17:00

UNGHERIA: NB I.

Nyiregyhaza – Győr 14:00

Puskas Academy – DVTK 16:30

MTK Budapest – Ujpest 19:00