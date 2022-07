Si gioca anche Svezia – Svizzera negli Europei donne, successo della Roma con il Sunderland in amichevole. Bene il Banfield in Copa Argentina, colpo esterno della Fluminense nella Coppa del Brasile

Mercoledì 13 luglio con gli incontri di Coppa in sud America. In Copa Argentina successo per 2-1 del Banfield sull’Union Santa Fe: ospiti avanti al 18′ con Luna Diale quindi prima il pareggio di Datolo al 42′ e nella ripresa il vantaggio con Coronel al 12′. Stesso punteggio nella sfida tra Athletico-PR e Bahia nella Coppa del Brasile con qualificazione per la l’Athletico: Matheus Davo sblocca il match dopo 5 minuti quindi al 33′ e al 48′ della ripresa ci pensano Erick e Romulo a ribaltare la situazione. Senza problemi per la Fluminense che passa 3-0 in casa del Cruzeiro: padroni di casa prima sotto di uomo dal 43′ del primo per il rosso diretto a Pezzolano quindi nella ripresa arrivano le reti nell’ordine di Jhon Arias, Cano e Nathan a decidere il punteggio. In Colombia per la Primera A clausura una rete di Marquez al 9′ della ripresa ha regalato la vittoria esterna all’U. Magdalena contro il Petrolera mentre finisce senza reti tra Millonarios e Bucaramanga. Nella MLS in USA 3-1 dell’Austin sullo Houston Dynamo mentre nella Liga de Expansion MX i Dorados vincono in trasferta mentre Correcaminos e Cimarrones de Sonora tra le mura amiche. Nella Coppa dell’Imperatore successi esterni per Kofu, C-Osaka, Hiroshima e Kyoto mentre nella Copa América Women poker dell’Argentina sul Perù. Si è già disputata l’amichevole tra Roma e Sunderland con i giallorossi vittoriosi per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Gyan e Zaniolo. Nel corso della giornata altre amichevoli per squadre italiane in particolare per Lecce, Monza, Udinese e in particolare Salernitana chiamata a una sfida prestigiosa contro lo Shalke 04. Spazio anche all’Europeo femminile con Svezia – Svizzera e a seguire Olanda – Portogallo. Andiamo ora a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi.

AFRICA AFRICAN CHAMPIONSHIP WOMEN - PLAY OFF

Zambia D - Senegal D 19:00

Marocco D - Botswana D 22:00



AFRICA COSAFA CUP - PLAY OFF

Senegal - Eswatini 1-1 (Rigori)

Sudafrica - Mozambico 17:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Banfield - Union Santa Fe 2-1 (Finale)

Belgrano - Estudiantes 21:00

Lanus - Godoy Cruz 23:30



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Athletico-PR - Bahia 2-1 (Finale)

Cruzeiro - Fluminense 0-3 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Petrolera - U. Magdalena 0-1 (Finale)

Millonarios - Bucaramanga 0-0 (Finale)

America De Cali - Pereira Posticipata

Cortulua - Jaguares de Cordoba 21:00

Pasto - Envigado 23:05



ECUADOR COPA ECUADOR

Manabita - Emelec 22:00

Mushuc Runa - Cumbaya 21:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Pharco 18:30

Ismaily - Smouha 18:30

Enppi - El Gounah 21:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Dinamo Batumi (Geo) - Slovan Bratislava (Svk) 19:00

Klaksvik (Fai) - Bodo/Glimt (Nor) 19:00

Soligorsk (Blr) - Maribor (Slo) 19:00

Ferencvaros (Hun) - Tobol (Kaz) 20:00

CFR Cluj (Rou) - Pyunik (Arm) 20:30

Linfield (Nir) - TNS (Wal) 20:45



EUROPA EUROPEI - DONNE

Svezia D - Svizzera D 18:00

Olanda D - Portogallo D 21:00

Olanda D - Russia D Rinviata



GIAPPONE COPPA DELL'IMPERATORE

Sagan Tosu - Kofu 1-3 (Finale)

Nagoya - C-Osaka 1-2 (Finale)

Avispa Fukuoka - V-Varen Nagasaki 2-0 (Finale)

Kashima - G-Osaka 2-0 (Finale)

Kobe - Kashiwa 2-1 (Finale)

Kusatsu - Hiroshima 0-1 (Finale)

Tochigi - Kyoto 1-2 (Finale)



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Tukums 2000 - Spartaks 17:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Tlaxcala - Dorados 0-2 (Finale)

Correcaminos - Alacranes 5-3 (Finale)

Cimarrones de Sonora - Zacatecas Mineros 3-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Roma (Ita) - Sunderland (Eng) 2-0 (Finale)

Lecce (Ita) - Bochum (Ger) 17:30

Monza (Ita) - Lugano II (Sui) 17:30

Lienz (Aut) - Udinese (Ita) 18:00

Salernitana (Ita) - Schalke (Ger) 18:00



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN

Argentina D - Perù D 4-0 (Finale)



URUGUAY COPA URUGUAY

Tacuarembo - Central Esp. 23:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

Wanderers - Penarol 00:00

Cerro Largo - Nacional 21:00

Defensor Sp. - Danubio 23:30



USA MLS

Austin FC - Houston Dynamo 3-1 (Finale)