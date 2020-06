Attese le sfide di campionato in Liga e Bundesliga. Il 14 giugno spazio anche al calcio Bielorusso, svedese e di altre nazioni

Domenica 14 giugno ricca di calcio con tanti incontri in programma. Come al solito vi mostreremo i risultati in tempo reale dei principali e informiamo su quelli già conclusi. Ricordiamo che oggi in primo piano ci sarà il calcio spagnolo e tedesco con tre match da seguire in diretta e con Atletico Bilbao – Atletico Madrid che avrà anche il supporto della cronaca. In 2. Bundesliga intanto successi tutti casalinghi per Darmstadt (3-2 sull’Hannover), Karlsruher (2-1 sullo Stoccarda) e St. Pauli (2-1 sull’Aue). Nella 2. Liga austriaca 2-1 del Floridsdorfer AC sull’A. Lustenau mentre 5-0 del Ried sul Kapfenberg. In Bielorussia per il calcio femminile 2-0 del Zorka-BDU sul Dnepr Mogliev mentre in Estonia 4-0 esterno di Kalju su Tallinna Kalev e 2-1 del Paide sul Narva. Nella Bundesliga donne vincono in casa il Bayern (2-0 sul Jena) e il Friburgo (6-1 sul Colonia), fuori casa passano il Potsdam (5-1 sul Leverkusen) e l’Hoffenheim (6-0 sul Sand). In Corea del Sud 6-0 del Daegu sul Seoul mentre il Gwangju supera 3-1 il Busan. In Svezia vince 2-0 il Djurgarden in casa del Sirius mentre nella Youth League in Turkmenistan 3-1 del Sagadam sull’Energetik. Chiudiamo con la Premier League in Taiwan dove il Taichung passa 3-2 in casa dell’NTUS e Taipower di misura, 1-0 sul Taipei Tatung. Senza reti tra Hang Yuen e Red Lions.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



17:00 FK Partizani - Luftëtari Gjirokastër



Austria > Bundesliga 2019/2020 Meistergruppe



17:00



Rapid Wien - Wolfsberger AC

TSV Hartberg - Sturm Graz



19:30 RB Salzburg - LASK



Austria > 2. Liga 2019/2020



10:30



Floridsdorfer AC - Austria Lustenau 2-1

SV Ried - Kapfenberger SV 1919 5-0



14:30 FC Wacker Innsbruck - FC Blau Weiß Linz 2-0



15:00 Austria Wien (A) - FC Liefering 1-0 *



20:25 SK Austria Klagenfurt - SV Lafnitz



Bielorussia > Cempionat 2020



15:00 Energetik-BGU Minsk - Belshina Bobruisk 0-1 *



17:00 Rukh Brest - FK Vitebsk



19:00 BATE Borisov - Shakhter Soligorsk



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020







Široki Brijeg - Velež Mostar non disputa

Zrinjski Mostar - FK Sarajevo non disputa

FK Tuzla City - FK Mladost Doboj-Kakanj non disputa

Borac Banja Luka - Čelik Zenica non disputa

Radnik Bijeljina - Sloboda Tuzla non disputa

Željezničar Sarajevo - Zvijezda 09 Bijeljina non disputa



Brasile > Série A 2020







Fluminense RJ - Atlético Goianiense rinv.

Botafogo - RJ - Coritiba FC rinv.

Palmeiras - Internacional rinv.

Santos FC - Vasco da Gama rinv.

Atlético Mineiro - São Paulo FC rinv.

Grêmio Porto Alegre - Sport - PE rinv.

Bahia - BA - Flamengo RJ rinv.

Athletico Paranaense - Red Bull Bragantino rinv.

Ceará - CE - Fortaleza rinv.

Goiás - Corinthians SP rinv.



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



15:30 Arda Kardzhali - Levski Sofia 1-1 *



17:45 PFC Ludogorets Razgrad - Botev Plovdiv



20:00 CSKA Sofia - Lokomotiv Plovdiv



Cina > Super League 2020







Shenzhen FC - Jiāngsū Sūníng rinv.

Wuhan Zall FC - Hebei China Fortune FC rinv.

Shandong Luneng - Henan Jianye rinv.



Corea del Sud > K League 1 2020



12:00



Daegu FC - FC Seoul 6-0

Gwangju FC - Busan IPark 3-1



Corea del Sud > K League 2 2020



11:00 Bucheon FC 1995 - Jeonnam Dragons 0-1



12:00 FC Anyang - Chungnam Asan FC 1-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura Playoffs > Semifinali



19:00 CS Cartaginés - Deportivo Saprissa



Danimarca > Superliga 2019/2020 Meisterschaft



14:00 Aalborg BK - FC Midtjylland 0-2



18:00 FC Nordsjælland - FC Copenaghen



20:00 Brøndby IF - Aarhus GF



Danimarca > Superliga 2019/2020 Abstieg



16:00 SønderjyskE - Lyngby BK 0-0 *



Danimarca > 1. Division 2019/2020



13:00 FC Roskilde - HB Køge 2-2



15:00 Hvidovre IF - Viborg FF 1-2 *



Danimarca > Primavera U19 Drenge Divisionen 2019/2020







Hellerup IK - Holbæk B&I non disputa

Slagelse B&I - Næstved BK non disputa



Estonia > Meistriliiga 2020



12:00 JK Tallinna Kalev - JK Nõmme Kalju 0-4



14:00 Paide Linnameeskond - JK Narva Trans 2-1



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Mainz 05 - Augsburg 0-1 *



18:00 Schalke 04 - Bayer Leverkusen



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



Karlsruher SC - Stoccarda 2-1

SV Darmstadt 98 - Hannover 96 3-2

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 2-1



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 FC Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen 05 0-0



14:00 FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching 3-3



17:00 Waldhof Mannheim - Bayern München II



Germania > Oberliga Mittelrhein 2019/2020







Siegburger SV 04 - FC Wegberg-Beeck non disputa

SpVgg Frechen - 1. FC Düren non disputa

Borussia Freialdenhoven - FC Hennef 05 non disputa

Fortuna Köln II - SV Breinig non disputa

SV Deutz 05 - Spvg Wesseling-Urfeld non disputa

Viktoria Arnoldsweiler - Blau-Weiß Friesdorf non disputa

VfL 08 Vichttal - FC Pesch 1956 non disputa

FC Hürth - SV 1914 Eilendorf non disputa



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



SC Sand - 1899 Hoffenheim 0-6

SC Freiburg - 1. FC Köln 6-1

Bayern München - FF USV Jena 2-0

Bayer Leverkusen - Turbine Potsdam 1-5



Giappone > J1 League 2020



Yokohama FC - Urawa Red Diamonds rinv.



Giappone > J2 League 2020







Mito HollyHock - Avispa Fukuoka rinv.

JEF United Chiba - Zweigen Kanazawa rinv.

Albirex Niigata - Kyoto Sanga FC rinv.

Ehime FC - Tokushima Vortis rinv.

V-Varen Nagasaki - Montedio Yamagata rinv.

Thespakusatsu Gunma - Tokyo Verdy rinv.

Omiya Ardija - Renofa Yamaguchi rinv.



Giappone > J3 League 2020







Vanraure Hachinohe - Kataller Toyama rinv.

Grulla Morioka - FC Gifu rinv.

SC Sagamihara - Yokohama S&CC rinv.

Blaublitz Akita - Gainare Tottori rinv.

Azul Claro Numazu - FC Imabari rinv.

Kamatamare Sanuki - Fujieda MyFC rinv.

Roasso Kumamoto - AC Nagano Parceiro rinv.



Grecia > Super League 2019/2020 Meisterschaft



18:15 OFI Heraklion - AEK Athen



20:30 Olympiakos Piräus - Aris Saloniki



Indonesia > Liga 1 2020







Persipura Jayapura - Persita Tangerang rinv.

Persik Kediri - Madura United FC rinv.

Persija Jakarta - PS Barito Putera rinv.



Islanda > Úrvalsdeild 2020



17:45 ÍA Akranes - KA Akureyri



20:00 HK Kópavogur - FH Hafnarfjörður



Islanda > Bikar 2020 > 2. Giornata



16:00 Huginn/Höttur - KF Fjarðabyggðar



17:00 KF Fjallabyggðar - ÍF Magni



Israele > Ligat ha'Al 2020 Playoff



19:15 Hapoel Haifa - Hapoel Tel Aviv



Kosovo > Superliga 2019/2020



17:00



KF Ferizaj - KF Gjilani

KF Trepça'89 - Drita Gjilan



Lituania > A Lyga 2020



16:00 FK Riteriai - FK Sūduva 0-0 *



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020







FC Struga - Akademija Pandev non disputa

KF Shkupi - Vardar Skopje non disputa

FK Rabotnički - Makedonija GP non disputa

FK Renova - KF Shkëndija 79 non disputa

Sileks Kratovo - FK Borec non disputa



Paraguay > Primera División 2020 Apertura







San Lorenzo - Cerro Porteño rinv.

Guaraní - Libertad rinv.

12 de Octubre de Itauguá - General Díaz rinv.

Club Olimpia - Guaireña FC rinv.

Club Nacional - Sol de América rinv.

River Plate - Sportivo Luqueño rinv.



Polonia > Ekstraklasa 2019/2020



18:00



Arka Gdynia - Wisła Kraków

KS Cracovia - Wisła Płock

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Korona Kielce - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź



Polonia > I Liga 2019/2020



15:10 GKS Tychy '71 - FKS Stal Mielec 2-1 *



Repubblica Ceca > 1. fotbalová liga 2019/2020



17:00



Bohemians 1905 - FK Jablonec

MFK Karvina - FK Mladá Boleslav

Slovan Liberec - Baník Ostrava

SFC Opava - České Budějovice

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň

Slavia Praha - FC FASTAV Zlín

1. FC Slovácko - Sparta Praga

FK Teplice - 1. FK Příbram



Repubblica Ceca > 2. fotbalová liga 2019/2020



17:00



SK Prostějov - SK Líšeň

FC Sellier & Bellot Vlašim - MFK Chrudim

FK Baník Sokolov - MFK Vítkovice



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation



16:00 FC Viitorul Constanța - FC Politehnica Iași 1-0 *



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship



19:00 CFR Cluj - Steaua Bucureşti



Serbia > Super Liga 2019/2020



14:00 FK Inđija - Vojvodina 2-0



16:30 TSC Bačka Topola - Crvena Zvezda 0-0 *



19:00 Partizan - FK Čukarički-Stankom



Slovacchia > Super Liga 2019/2020 Meisterschaft



18:00 MŠK Žilina - Spartak Trnava



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



20:30 NK Maribor - NK Aluminij



Spagna > Primera División 2019/2020



14:00 Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1-1



19:30 Real Madrid - SD Eibar



22:00 Real Sociedad - CA Osasuna



Spagna > Segunda División 2019/2020



17:00



Deportivo La Coruña - Sporting Gijón

CD Mirandés - CD Numancia



19:30 Albacete - UD Almería



21:30 Cádiz CF - Rayo Vallecano



Svezia > Allsvenskan 2020



12:00 IK Sirius - Djurgårdens IF 0-2



14:30



IFK Göteborg - IF Elfsborg 0-1

IFK Norrköping - Kalmar FF 2-1



17:30



Örebro SK - AIK Solna

Hammarby IF - Östersunds FK



Svezia > Division 1 Norra 2020



13:00 Örebro Syrianska IF - Täby FK 1-0



14:00



Sollentuna FK - Gefle IF 1-2

Team ThorenGruppen FF - Nyköpings BIS 3-2

IK Frej - IF Brommapojkarna 0-1



15:30 Vasalunds IF - IFK Berga



16:00 Sandvikens IF - Karlslunds IF



16:30 IFK Haninge - Karlstad Fotboll



19:30 IF Sylvia - IFK Luleå



Svezia > Division 1 Södra 2020



14:00



Eskilsminne IF - Lindome GIF 0-2

Lunds BK - Qviding FIF 1-0



15:00



Tvååkers IF - FK Karlskrona

Skövde AIK - Utsiktens BK

Torns IF - Assyriska Turabdin IK



16:00



FC Linköping City - FC Trollhättan

Oskarshamns AIK - Landskrona BoIS



17:00 IFK Värnamo - Motala AIF



Svizzera > Cup 2019/2020 > Quarti di finale



16:00 FC Lausanne-Sport - FC Basilea 0-0 *



Turchia > SüperLig 2019/2020



17:30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor



20:00



Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Galatasaray



Ucraina > Premyer Liga 2019/2020 Meisterschaft



16:00 Kolos Kovalivka - Shakhtar Donetsk 0-0 *



18:30 FC Oleksandriya - Desna Chernigov



Ungheria > NB I 2019/2020



19:00 Kaposvári RFC - Diósgyöri VTK



21:05 Fehérvár FC - Újpest FC



USA > Major League Soccer 2020







Philadelphia Union - Real Salt Lake rinv.

Columbus Crew - Chicago Fire rinv.

Toronto FC - Impact de Montréal rinv.

Orlando City - New York RB rinv.

D.C. United - FC Cincinnati rinv.

Inter Miami CF - FC Dallas rinv.

Minnesota United FC - Nashville SC rinv.

Houston Dynamo - Atlanta United FC rinv.

Colorado Rapids - Los Angeles FC rinv.

Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes rinv.

Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders rinv.

New York City FC - New England Revolution rinv.



USA > USL Championship 2020







Philadelphia Union II - Pittsburgh Riverhounds rinv.

Loudoun United - Memphis 901 rinv.

Atlanta United 2 - Pittsburgh Riverhounds rinv.

Birmingham Legion - Memphis 901 rinv.

Tulsa Roughnecks - Real Monarchs SLC rinv.



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020







NC Courage - Washington Spirit non disputa

Sky Blue FC - Chicago Red Stars non disputa

Utah Royals FC - Orlando Pride non disputa



Uzbekistan > Super League 2020



15:00 So’g’diyona Jizzax - Pakhtakor Tashkent



17:00 Nasaf Qarshi - Navbahor Namangan