Questa sera sfida casalinga contro la Bosnia che deve ancora conquistare la qualificazione. I risultati del 15 novembre 2019 si sono aperti con la CONCACAF Nations League. Nel pomeriggio amichevole di lusso tra Brasile e Argentina

Venerdì 15 novembre con le Nazionali protagoniste della giornata. Partiamo dalle gare di qualificazione a Euro 2020, si staccano gli ultimi pass come nella gara tra Italia e Bosnia con gli ospiti a caccia di punti. Ci saranno anche le nazionali Under 21 impegnate mentre nel pomeriggio grande attesa per l’amichevole di lusso tra Brasile e Argentina, match da non perdere che seguiremo con la nostra webcronaca in diretta così come per l’impegno serale della Nazionale. Prima di sfogliare il quadro con i principali risultati del giorno in tempo reale andiamo a vedere come sono andati gli incontri già disputati.

Partiamo dalla Copa Argentina con il 2-0 del River Plate su CA Estudiantes. In vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con Pinola su suggerimento di Martinez Quarta, i padroni di casa raddoppiano allo scadere del match con Palacios imbeccato da Quintero. Dunque si è delinata la finale di Coppa con Central Cordoba che sfiderà proprio il River Plate. Nella Liga Aguila in Colombia 3-1 dell’America De Cali sul Petrolera, stesso punteggio ma a campi invertiti tra Cucuta e Junior. In Messico 1-0 del Zacatepec sui Leones Negros mentre nei playoff Mondiali under 17 successo in rimonta per 3-2 del Brasile sulla Francia (dal 2-0 del primo tempo). Il giallo verde oro sfideranno in finale il Messico mentre i francesi si dovranno accontentare di quella per il 3° e 4° posto contro l’Olanda. Chiudiamo con la CONCACAF: nel girone A Costa Rica supera 2-1 fuori casa il Curacao mentre finisce 1-1 tra Martinica e Honduras; nel B 2-0 del Belize sul Guiana Francese mentre nel C 3-0 delle Bahamas sulle Isole Vergini Britanniche.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo D



20:45



Danimarca - Gibilterra

Svizzera - Georgia



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo F



18:00 Norvegia - Isole Faer Oer



20:45



Spagna - Malta

Romania - Svezia



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo J



18:00



Armenia - Grecia

Finlandia - Liechtenstein



20:45 Bosnia-Herzegovina - Italia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 2



21:00 Francia - Georgia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 3



18:00 Austria - Kosovo



19:00 Albania - Inghilterra



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 4



20:00 Scozia - Grecia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 5



16:00 Russia - Lettonia



17:00 Bulgaria - Polonia



19:00 Serbia - Estonia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 7



13:30 Cipro - Norvegia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



17:30 Ucraina - Danimarca



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 3



16:00 Israele - Andorra



20:30 Irlanda - Montenegro



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo A



01:00 Cúcuta Deportivo - Atlético Junior 1-3



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo B



02:30 América de Cali - Alianza Petrolera 3-1



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Eindhoven - MVV

TOP Oss - FC Volendam

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade



Olanda > Femminile Eredivisie 2019/2020



19:30



Excelsior Barendrecht - FC Twente

AFC Ajax - vv Alkmaar

ADO Den Haag - PEC Zwolle



Peru > Primera División 2019 Clausura



21:30 Ayacucho FC - Pirata



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Trujillanos FC - Deportivo La Guaira