Sabato 16 febbraio 2019 nel segno degli anticipi nei principali campionati europei. Partiamo prima del calcio già giocato e voliamo in Sud America con lo 0-0 tra San Martin Tucuman e Belgrano per la Superliga in Argentina. Nel Campeonato Paulista il Red Bull Brazil supera 3-1 il Botafogo SP mentre in Messico vincono Monterrey 3-2 in casa del Monarcas così come il Tijuana in casa, 3-0, contro Veracruz mentre finisce 1-1 tra Puebla e Pachuca. Si è giocato l’OFC Champions Legue con l’ampio successo dell’Henderson Eels sul Morobe Wawens (7-0), tutti pareggi gli altri risultati dal 3-3 tra Tefan e Malampa Revivors, 2-2 tra Lautoka e Central Sport e 1-1 tra Hienghene e Toti City. Questa mattina si è giocato in A-League con il 3-1 dei WS Wanderers sull’Adelaide United e 4-0 del Pearth Glory sul Brisbane Roar. In I-League Muhun Bagn passa in casa di Aizawl 2-1 mentre si dividono la posta Gokulam e Indian Arrows. In Giappone la Supercoppa 2019 vede il successo per 1-0 del Kawasaki sull’Urawa grazie alla rete di Damiao al 52′. Nel campionato Turco Super Lig finisce senza reti la sfida tra Akhisarspor e Ankaragucu mentre nella Liga spagnola il Levante passa 4-1 in casa del Celta Vigo. Passimo in Italia dove nel campionato Primavera 1 vince 5-1 la Roma sul Napoli. Finisce 2-0 Empoli – Cagliari. Stesso risultato per l’Inter che passa a Udine e per il Torino che si aggiudica il derby. Restando in Italia ci aspettiamo i due anticipi delle 18 e 20:30 con Cagliari – Parma e Atalanta – Milan che assieme alla sfida di B delle 18 tra Ascoli e Salernitana saranno supportati dalla nostra consueta webcronaca. Nella Liga attesi gli impegni di Atletico Madrid e Barcellona ma si gioca anche in Bundesliga, Ligue 1, Championship inglese e Eredivisie olandese. Andiamo a vedere di seguito tutti i risultati della giornata aggiornati in tempo reale.

