Nuovo turno di Serie A al via con due anticipi, si gioca anche in Germania e Spagna. Successo casalingo del Millonarios in Colombia e del Western United in Australia

Venerdì 17 dicembre si è aperto con il calcio sud americano. In Colombia successo casalingo per 2-1 del Millonarioso sull’America de Cali: sono gli ospiti che la sbloccano al 33′ della ripresa dopo che al 30′ del primo tempo Ruiz Rivera aveva fallito un calcio di rigore. Nei minuti finali però al 43′ e al 48′ prima Silva su rigore quindi Marquez ribaltano l’esito del match. Finisce invece 2-2 tra Tolima e Petrolera: quindi sono gli ospiti ad andare avanti di ben due gol, entrambe nel primo tempo al 27′ e al 35′ con Gil Hurtado quindi nella ripresa una doppietta di Ramirez al 30′ e 36′ fissa il punteggio in parità. In Costa Rica colpo esterno dell’Herediano sul Saprissa grazie a una rete di Basulto su rigore a tre minuti dalla fine mentre in Etiopia per la Premier League 1-0 del St. George in casa del Welayta Dicha. Passiamo all’A-League in Australia dove una rete di Pain al 44′ del primo tempo risolve la sfida trea Western United e Adelaide United. In classifica è proprio il Western a condurre con 12 punti ma con un turno in più rispetto a Macarthur a 10 e Melbourne Victory a 9. In corso di svolgimento sia due gare della Ligue 1 in Algeria che gli anticipi del Campionato Primavera 1 tra Cagliari e Verona e tra Sassuolo e Sampdoria in Italia dove si sta giocando anche Hellas Verona – Milan per il calcio femminile di Serie A. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale dei principali incontri odierni ricordiamo che sempre in Italia si apre la Serie A con due anticipi a partire da Lazio – Genoa quindi Salernitana – Inter mentre nel resto d’Europa ricordiamo soprattutto l’anticipo in Bundesliga tra Bayern Monaco e Wolfsburg e in Liga tra Celta Vigo ed Espanyol.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 17 DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana - Vllaznia 19:45



ALGERIA LIGUE 1

Relizane - Paradou Posticipata

Chlef - USM Alger 2-0 (45 )

Magra - Arba 1-0 (*)

Oran - Biskra 16:00

JS Kabylie - Chelghoum 17:00

MC Alger - Setif 18:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Adelaide United 1-0 (Finale)



AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Kapaz - Zaqatala 3-2 (Finale)

Neftci Baku 2 - Moik Baku 7-3 (Finale)

Qarabag 2 - Gabala 2 3-0 (Finale)

SumQayit 2 - Sabah Baku 2 1-0 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Seraing - Kortrijk 20:45



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE

Millonarios - America De Cali 2-1 (Finale)

Tolima - Petrolera 2-2 (Finale)



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA - FINALE

Saprissa - Herediano 0-1 (Finale)



CROAZIA 1. HNL

Slaven Belupo - Lok. Zagreb 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha - St. George 0-1 (Finale)

Wolkite Kenema - Ethiopia Bunna 16:00



FRANCIA COPPA DI FRANCE

Paris FC - Lione 21:00



GALLES CYMRU PREMIER

Caernarfon - Aberystwyth 20:45

Cardiff Metropolitan - Barry 20:45

Druids - Bala Town 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf - Sandhausen 18:30

Kiel - St. Pauli 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Wolfsburg 20:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Barnsley - West Brom 20:45



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Verona D - Milan D 0-3 (*)



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 - Verona U19 1-0 (*)

Sassuolo U19 - Sampdoria U19 1-1 (*)

Empoli U19 - Juventus U19 16:30



ITALIA SERIE A

Lazio - Genoa 18:30

Salernitana - Inter 20:45



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Shabab - Al Naser 0-0 (*)

Al Tadamon - Al Salmiya 17:40



MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane - Rapide Oued Zem 16:00

Raja Casablanca - Agadir 18:15



OLANDA EERSTE DIVISIE

Almere - FC Volendam 20:00

Den Haag - Breda 20:00

Maastricht - FC Emmen 20:00

Telstar - Jong PSV 20:00

Venlo - Oss 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Guimaraes 20:00

Estoril - Famalicao 22:15



ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari - UTA Arad 19:30



RUANDA PREMIER LEAGUE

Bugesera FC - Etoile de L'Est 0-0 (*)

Gasogi United - Gorilla 0-1 (*)

Rutsiro - Espoir 2-2 (*)



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Dun. Streda - Ruzomberok 17:00



SPAGNA LALIGA

Celta Vigo - Espanyol 21:00



SPAGNA LALIGA2

Girona - Burgos CF 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants - AmaZulu 16:15

Mamelodi - Orlando 18:30



TURCHIA SUPER LIG

Giresunspor - Altay 18:00