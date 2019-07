Si disputa in serata Tunisia – Nigeria. In programma le gare di qualificazione alla prossima Europa e Champions League e gli Europei Under 19

Mercoledì 17 luglio in programma la finale per il 3° e 4° posto della Coppa d’Africa, Tunisia – Nigeria. La giornata si è aperta nella notte con la Copa Argentina dove il River Plate supera ai rigori il Gimnasia Mendoza. Si è giocata anceh Fiorentina – Guadalajara, gara valida per l’International Champions Cup. 2-1 il punteggio finale con Lopez che apre la marcature nel primo tempo. Immediata risposta di Simeone e Sottil nella ripresa fissa il punteggio. In Colombia 1-0 esterno del Dep. Cali sul Bucaramanga mentre nella Copa Sudamericana 2-1 casalingo de La Equidad sul Royal Pari. Nel corso della giornata proseguono le gare per le qualificazioni alla prossima Europa e Champions League. In campo anche le nazionali per gli Europei Under 19 mentre per la Premier League Asia Trophy si è giocata la gara Newcastle – Wolves finita 4-0 per gli ospiti. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati della giornata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

