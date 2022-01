Gara interna per Lazio e Juventus, si gioca anche in Premier League e Liga, gruppo B e C di Africa Nations Cup. Successo del Boca Juniors nel Torneos De Varano

Martedì 18 gennaio al via con il Torneos De Varano in Argentina, successo per 2-0 del Boca Juniors contro il Colo Colo. Decidono il match una rete di Gonzalez al 10′ del primo tempo e una di Zeballos al 35′ della ripresa. Nella FFA Cup australiana colpo esterno del Central Coast Mariners grazie a una rete di Urena su rigore a otto minuti dalla fine. In Indonesia per la Liga 1 colpo esterno del Persib in casa del Borneo, quindi tre pareggi: senza reti tra PSM Makassar – Persik Kediri e 1-1 tra Persikabo 1973 e Barito Putera e tra PSS Sleman e Madura United. Prima di vedere i risultati in tempo reale delle partite di oggi ricordiamo che in Italia si giocano due partite valide per gli ottavi di finale ovvero Lazio – Udinese e Juventus – Sampdoria. Si gioca anche la semifinale di Coppa Italia di Serie C tra Fildelis Andria e Sudtirol oltre a alcuni recuperi di Serie C e D. In Europa in primo piano Premier League e Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 18 GENNAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Malawi - Senegal 17:00

Zimbabwe - Guinea 17:00

Gabon - Marocco 20:00

Ghana - Comoros 20:00



ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Boca Juniors - Colo Colo 2-0 (Finale)



AUSTRALIA FFA CUP

Sydney FC - Central Coast Mariners 0-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Seraing - Royale Union SG 0-2 (Da finire)



CIPRO COPPA DI CIPRO

AEK Larnaca - Paeek 18:00



GERMANIA DFB POKAL

Colonia - Amburgo 18:30

Monaco 1860 - Karlsruher 18:30

Bochum - Magonza 20:45

St. Pauli - Dortmund 20:45



INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 - Barito Putera 1-1 (Finale)

PSM Makassar - Persik Kediri 0-0 (Finale)

PSS Sleman - Madura United 1-1 (Finale)

Borneo - Persib 0-1 (Finale)

Bhayangkara Solo - Persebaya 0-1 (*)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Fulham - Birmingham 20:45

Preston - Sheffield Utd 20:45



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Burnley - Watford Posticipata

Brighton - Chelsea 21:00



ITALIA COPPA ITALIA

Lazio - Udinese 17:30

Juventus - Sampdoria 21:00



ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Fidelis Andria - Südtirol 0-2 (Intervallo)



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Lucchese - Imolese 18:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Borgosesia - Saluzzo 3-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Levico Terme - Union Clodiense 3-2 (*)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Moldavia - Uganda 2-1 (Intervallo)



RUANDA PREMIER LEAGUE

Marines - Espoir Posticipata



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Folgore Posticipata

Fiorentino - Cailungo Posticipata

Juvenes/Dogana - San Giovanni Posticipata

Libertas - La Fiorita Posticipata

Murata - Tre Fiori Posticipata

Pennarossa - Faetano Posticipata

Virtus - Tre Penne Posticipata



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Rangers 20:45

Dundee Utd - St. Mirren 20:45

Hearts - St. Johnstone 20:45

Livingston - Dundee FC 20:45

Ross County - Motherwell 20:45



SPAGNA LALIGA

Betis - Alaves 20:00

Cadice - Espanyol 21:30



TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep - Yeni Malatyaspor 0-0 (Intervallo)

Karagumruk - Besiktas 18:00

Konyaspor - Adana Demirspor 18:00