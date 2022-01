Elenco delle partite previste per oggi martedì 18 gennaio 2022: affronteranno rispettivamente Udinese e Sampdoria. Trasferta per il Chelsea in Premier League e Coppa d’Africa

Chiusa la 22esima giornata di Serie A non senza sorprese visto il ko casalingo del Milan con lo Spezia, martedì 18 gennaio testa subito alla Coppa Italia con due interessanti ottavi di finale. Si parte alle 17.30 con Lazio – Udinese, gara diretta da Minelli di Varese. Sarri sembra aver trovato la strada giusta dai suoi come ha dichiarato al termine della partita di Salerno. Per la gara di Coppa chiede ai suoi di scendere in campo con la testa di chi deve giocare una partita importante e quindi nessuno sguardo alle gare passate e a quelle prossime. Qualche preoccupazione sulla tenuta fisica visto che non ci sono molte possibilità di cambio visto l’organico un pò ridotto. Per i friulani è Udogie a suonare la carica. Il centrocampista, ospite della trasmissione Udinese Tonight ha detto che la squadra darà il massimo per portare a casa un bel risultato. Quindi ha sottolineato come sotto la guida di Cioffi: “siamo più compatti e più aggressivi, proviamo a giocare sempre in avanti e pressare alto. Abbiamo più voglia di prendere la palla prima, nella metà campo avversaria”. Alle 21.00 sarà la Juventus a scendere in campo contro la Sampdoria. Prosegue il buon momento dei bianconeri che alla luce del successo con l’Udinese rosicchiano punti all’Atalanta, attualmente quarta forza del campionato anche se con una gara in meno. Allegri non nasconde qualche aspetto ancora da curare anche se continua a constatare miglioramenti: “Bisogna essere realistici, c’è ancora un po’ di mancanza di esperienza, stiamo migliorando l’aspetto realizzativo ma stiamo ancora lavorando, per esempio sulle palle inattive”. Qualche problema di formazione per D’Aversa che per la trasferta di Coppa dovrà rinunciare a ben nove pedine: dallo squalificato Chabot a Colley impegnato in Coppa d’Africa ma anche Audero, Ekdal, Quagliarella, Yoshida e Verre oltre a Damsgaard e Ihattaren. Pertanto è stato aggregato ai convocati di prima squadra anche Luigi Aquino della Primavera. Il match sarà sotto la direzione di Fourneau di Roma 1.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

COPPA ITALIA

17.30

21.00

COPPA D’AFRICA

17.00

20.00

COPPA ITALIA SERIE C

15.00

SERIE C

18.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

GARE DECISIVE PER IL GRUPPO B E C DELLA COPPA D’AFRICA

In Coppa d’Africa ore decisive per il Gruppo B e C. Nel primo fari puntati alle ore 17 soprattutto su Malawi – Senegal con un solo punto a separare le due squadre e con la Guinea sulla carta favorita sullo Zimbawe che potrebbe approfittare per ipotecare il primo posto. Nel secondo troviamo una situazione più delineata con Gabon e Marocco che potrebbero pareggiare per assicurarsi il passaggio del turno come primo e secondo mentre il Ghana è chiamato a vincere e sperare in un ripescaggio contro il Comore che vuol sperare l’insperato centrando il successo che per lo meno scagionerebbe l’ultimo posto. Le partite del Gruppo C sono in programma alle ore 20.

TRASFERTA PER IL CHELSEA, GIORNATA DI COPPA IN GERMANIA

In Premier League è stato rinviato per Covid il recupero della 17esima giornata tra Burnley e Watford mentre alle ore 21 il Chelsea contro il Brighton anticipa la sua 24esima giornata. Non il miglior momento della stagione per i Blues reduci da due pareggi e una sconfitta, quella per 1-0 in trasferta con il City nell’ultimo turno. Dall’altra parte un avversario che va a corrente alternata ma imbatutto da 5 turni. In Germania invece è una giornata di Coppa ovvero la DFB Pokal con ben quattro incontri validi per gli ottavi di finale. Due partite sono previste alle 18.30 e due alle 20.45. Il Dortmund sfida in trasferta il St. Pauli. Ricordiamo che le partite sono ad eliminazione diretta.

SEMIFINALE DI COPPA ITALIA SERIE C E RECUPERO DI CAMPIONATO

Torniamo in Italia per due gare che riguardano la Serie C. Partiamo alle ore 15 con Fidelis Andria – Sudtirol ovvero la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Serie C (ritorno previsto per il 3 febbraio in casa del Sudtirol). Ricordiamo che la vincente sfiderà in finale la vincente di Padova – Catanzaro che all’andata fecero 1-1 e che si ritroveranno per il match di ritorno mercoledì 19 gennaio. Nel girone B di Serie C invece alle ore 18 si gioca il recupero di campionato tra Lucchese e Imolese. Da una parte i padroni di casa occupano l’ultimo posto disponibile per i playoff e dell’altra gli ospiti sono in piena lotta salvezza e in casa di tre punti potrebbero raggiungere in 14esima posizione Montevarchi e Fermana.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 18 GENNAIO 2022

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Malawi – Senegal 17:00

Zimbabwe – Guinea 17:00

Gabon – Marocco 20:00

Ghana – Comoros 20:00

ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Boca Juniors – Colo Colo 01:00

AUSTRALIA FFA CUP

Sydney FC – Central Coast Mariners 09:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Seraing – Royale Union SG 0-2 (Da finire)

CIPRO COPPA DI CIPRO

AEK Larnaca – Paeek 18:00

GERMANIA DFB POKAL

Colonia – Amburgo 18:30

Monaco 1860 – Karlsruher 18:30

Bochum – Magonza 20:45

St. Pauli – Dortmund 20:45

INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 – Barito Putera 09:15

PSM Makassar – Persik Kediri 09:15

PSS Sleman – Madura United 09:15

Borneo – Persib 12:15

Bhayangkara Solo – Persebaya 14:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Fulham – Birmingham 20:45

Preston – Sheffield Utd 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Burnley – Watford Posticipata

Brighton – Chelsea 21:00

ITALIA COPPA ITALIA

Lazio – Udinese 17:30

Juventus – Sampdoria 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Fidelis Andria – Südtirol 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Imolese 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Borgosesia – Saluzzo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Levico Terme – Union Clodiense 14:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Moldavia – Uganda 15:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Marines – Espoir 14:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Folgore 15:00

Fiorentino – Cailungo 15:00

Juvenes/Dogana – San Giovanni 15:00

Libertas – La Fiorita 15:00

Murata – Tre Fiori 15:00

Pennarossa – Faetano 15:00

Virtus – Tre Penne 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Rangers 20:45

Dundee Utd – St. Mirren 20:45

Hearts – St. Johnstone 20:45

Livingston – Dundee FC 20:45

Ross County – Motherwell 20:45

SPAGNA LALIGA

Betis – Alaves 20:00

Cadice – Espanyol 21:30

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Yeni Malatyaspor 15:00

Karagumruk – Besiktas 18:00

Konyaspor – Adana Demirspor 18:00