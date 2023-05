Si gioca il ritorno delle semifinali di Europa Leaugue, in Conference Basilea-Fiorentina e Alkmaar-West Ham. Successo di All Boys in Copa Argentina ai rigori, bene Palmeiras, Sao Paulo, America MG e Atletico-MG in Coppa del Brasile

Le coppe in sudamerica ad aprire questo giovedì 18 maggio. In Copa Argentina successo ai rigori di All Boys con la Gimnasia Mendoza per i 32esimi di finale. Decisivi gli errori di Bersano e Nasta dal dischetto mentre dall’altra parte solo Munoz ha fallito il tentativo dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0 di partenza. Molto ricco il programma in Coppa del Brasile con sette incontri validi per l’andata degli ottavi di finale. Il miglior punteggio lo ha ottenuto il Sao Paulo che ha vinto 2-0 in casa dello Sport Recife: succede tutto nella ripresa con i padroni di casa che prima restano in 10 per il doppio giallo a Fabinho quindi subiscono le reti al 26′ di Luciano e di Marcos Paulo al 44′. Tris casalingo del Palmeiras sul Fortaleza grazie a Raphael Veiga su rigore all’11’ e Bruno Tabata al 18′ quindi nella ripresa c’è anche la firma di Richard Rios al 43′. Successo casalingo per 2-0 sia dell’America MG sull’Internacional che dell’Atletico-MG sul Corinthians mentre vince di misura (3-2) l’Athletico-PR sul Botafogo RJ. Pareggio per 1-1 tra Gremio e Cruzeiro mentre senza reti tra Santos e Bahia.

In Colombia 20esima giornata di Primera A con la vittorie esterna di Junior mentre bene tra le mnura amiche Aguilas, Bucaramanga, Ind. Medellin, Once Caldas, Pasto e Pereira. In Messico per la Liga MX pareggiano 1-1 Tigres e Monterrey mentre in Liga de Expansion MX 2-1 del Tapatio in casa dell’Atl. Morelia. In Paraguay il Guarani supera il Tacuary 3-1 in trasferta e pareggio per 1-1 tra Sp. Luqueno e Cerro Porteno. In Perù vince lo Sporting Cristal 1-0 in casa del Biancional per la Liga 1. Ricco programma nella MLS in USA dove registriamo il successo esterno solo dell’Austin, 2-1 sul Seattle Sounders. Nella OFC Champions League dell’Australia e Oceania il Tiga Sport vince di misura sull’Hekari United e 2- tra Ifira Black Bird e Pirae. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che questa sera si giocano le gare di ritorno delle due semifinali di Europa League con Siviglia-Juventus e Leverkusen-Roma mentre per la Conference League troviamo Basilea-Fiorentina e Az Alkmaar-West Ham tutte alle ore 21. In Lega Pro 3° turno dei playoff con cinque incontri tutti alle 20.30. Per le nazionali al via l’Europeo maschile U17 dell’Italia che alle 20 affronta la Spagna mentre in Premier League stesso orario per il recupero tra Newcastle e Brighton.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 18 MAGGIO 2023