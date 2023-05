Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 18 maggio 2023: bianconeri e giallorossi in Europa League contro Siviglia e Leverkusen, viola in Conference League contro il Basilea. Italia U17 negli Europei, 3° turno playoff di Lega Pro

Giornata decisiva per tre italiane impegnate nella gara di ritorno di Coppa. Dopo aver scoperto le finaliste di Champions League con l’Inter brillante nel doppio derby con il Milan e con un City devastante nel ritorno con il Real Madrid, è ora di tuffarci nelle altre due competizioni. In Europa League si auspica una finale tutta italiano con Juventus e Roma alle ore 21 impegnate in trasferta con Siviglia e Leverkusen. Stesso orario per la Conference League con la Fiorentina impegnata a Basilea. Prima si analizzare questi incontri ricordiamo gli altri in programmazione. In Premier League alle 20.30 si gioca il recupero della 25esima giornata con l’interessante Newcastle-Brighton. I padroni di casa hanno da difendere la posizione utile per entrare in Champions League mentre gli ospiti, dopo aver scavalcato il Tottenham sognano un insperato strappo finale verso la top 4 visto i due match da recuperare. In Sud America troviamo alle 02.10 la Copa Argentina con Gimnasia Mendoza-All Boys mentre in Coppa del Brasile ben sette partite nella notte con 4 già in corso di svolgimento.

In Italia si gioca il terzo turno dei playoff di Lega Pro. Alle 20.30 cinque gare in programma con ritorno previsto per domenica prossima. Si inizia a fare sul serio con le 3° classificate di ogni girone che scendono in campo. Ci sono anche i primi incroci tra squadre di differente girone come in Ancona-Lecco e Virtus Verona Pescara mentre per il girone A troviamo Pro Sesto-Vicenza, per il B Gubbio-Entella e per il C Audace Cerignola-Foggia. Per i campionati giovanili troviamo il posticipo del Campionato Primavera 1 tra Lecce e Sassuolo alle ore 14 mentre in Primavera 2 Supercoppa alle 14.30 con Genoa-Lazio. Al via l’Europeo dell’Italia Under 17. Si inizia a fare subito sul serio con la Spagna primo avversario del Gruppo B dove c’è anche Serbia e Slovenia. Ricordiamo che le prime due di ogni Gruppo accede ai quarti di finale. Si gioca alle ore 20 al BSC Stadium di Budaörs con la nazionale di Corradi che vede questo incontro il modo migliore per approcciare alla competizione. “Abbiamo lavorato ma, soprattutto, abbiamo lavorato bene. Adesso dovremo gestire più la componente emotiva che quella tecnico-tattica perché, arrivati a questo punto della manifestazione, siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo quello che dobbiamo fare e, soprattutto, sappiamo quello che potrebbero fare gli altri” ha riferito il Ct.

Siviglia–Juventus riparte dall’1-1 del match d’andata. Un pari sofferto per i bianconeri che sono riusciti a evitare la sconfitta solo nei minuti conclusivi. Spagnoli più consapevoli dei propri mezzi dopo il brillante successo nella Liga che ha restituito speranze in chiave qualificazione europea. La tradizione favorevole in casa in UEL con 15 vittorie e 2 pareggi dal 2018/2019 e ben sei cleen sheet non devono spaventare i bianconeri. Nel turno casalingo con la Cremonese, Allegri ha fatto riposare diversi “pezzi grossi”. Nelle trasferte di questa stagione per questa competizione la squadra ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio. Il tecnico bianconero ha parlato dell’importanza di tenere a bada le fiammate degli avversari mantenendo sempre la dovuta calma in campo. Quindi ha visto una squadra che sta bene fisicamente e che c’è la possibilità di un extra time per decidere chi conquisterà la finale.

Grandi speranze per volare in finale le ripone anche la Roma che dovrà difendere il gol di vantaggio dell’andata contro il Bayer Leverkusen. Non il miglior momento per i tedeschi che in campionato hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 3 giornate. Il fattore campo resta però un’arma da sfruttare visto che in tutte le competizioni sono 5 i successi nelle ultime 7 partite (1 pareggio e 1 sconfitta). Non hanno una buona tradizione con le italiane nelle ultime sette occasioni hanno sempre perso. Mourinho sogna a distanza di circa 1 anno di giocare la seconda finale europea. Sarà importante farlo magari evitando i supplementari visto che la tenuta della squadra non è apparse delle miglior tanto che lo stesso allenatore ha parlato di “limite raggiunto”.

La finale si fa più difficile invece per la Fiorentina che affronta in Conference League il Basilea con la sconfitta casalinga per 2-1 sulle spalle. Gli svizzeri sono riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale e potrebbero entrare nella storia come prima squadra svizzera a raggiungere una finale di un torneo europeo. Il tecnico Vogel ha imposto un ampio turn over con 9 undicesimi a riposo tanto da rimediare una figuraccia contro il San Gallen in Super League (6-1). In casa hanno perso solo tre delle ultime 23 partite. I viola hanno perso solo una partita delle 11 giocate in trasferta e sognano di poter ribaltare il risultato dell’andata. L’altra semifinale sarà AZ Alkmaar–West Ham. Gli olandesi recriminano per quello che non è andato nel match d’andata e sono chiamati a vincere per raggiungere la prima finale europea in 42 anni. Proseguono a correre anche in Eredivisie dove sperano di entrare nella top 3. I precedenti casalinghi contro squadre inglesi non sono dei più brillanti con 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Di contro la squadra di Moyes domenica ha ottenuto la 4° sconfitta nelle ultime 6 gare ufficiali ma nei precedenti contro squadre olandesi hanno ottenuto ben 4 vittorie e 1 sconfitta ma superando il turno in entrambe le occasioni.

EUROPA LEAGUE

21.00

CONFERENCE LEAGUE

21.00

PLAYOFF LEGA PRO

20.30

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – Magra 17:00

Chlef – Biskra 19:00

JS Kabylie – Oran 19:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al-Ettifaq 18:00

Al Shabab – Al Wehda 18:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Gimnasia Mendoza – All Boys 02:10

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE

Tiga Sport (Nca) – Hekari United (Pap) 03:00

Ifira Black Bird (Van) – Pirae (Tah) 06:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Palmeiras – Fortaleza 00:00

Santos – Bahia 00:00

Gremio – Cruzeiro 00:30

Sport Recife – Sao Paulo 01:00

America MG – Internacional 02:30

Athletico-PR – Botafogo RJ 02:30

Atletico-MG – Corinthians 02:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Aguilas – Jaguares de Cordoba 02:00

Bucaramanga – America De Cali 02:00

Dep. Cali – Chico 02:00

Huila – Junior 02:00

Ind. Medellin – U. Magdalena 02:00

Millonarios – La Equidad 02:00

Once Caldas – Santa Fe 02:00

Pasto – Envigado 02:00

Pereira – Petrolera 02:00

Tolima – Atl. Nacional 02:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Aalborg – FC Copenhagen 17:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Zamalek – Aswan SC 19:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Alkmaar – West Ham 21:00

Basilea – Fiorentina 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Leverkusen – Roma 21:00

Siviglia – Juventus 21:00

EUROPA EUROPEI U17

Svizzera U17 – Olanda U17 15:00

Serbia U17 – Slovenia U17 17:00

Croazia U17 – Inghilterra U17 20:00

Italia U17 – Spagna U17 20:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Brighton 20:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Tractor-Sazi 16:30

Foolad – Aluminium Arak 16:30

Gol Gohar – Sanat-Naft 16:30

Mes Kerman – Sepahan 16:30

Naft M.I.S – Malavan 16:30

Nassaji Mazandaran – Persepolis 16:30

Peykan – Mes Rafsanjan 16:30

Zob Ahan – Havadar SC 16:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Sassuolo U19 14:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF

Genoa U19 – Lazio U19 14:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Ancona – Lecco 20:30

Audace Cerignola – Foggia 20:30

Gubbio – Entella 20:30

Pro Sesto – L.R. Vicenza 20:30

Virtus Verona – Pescara 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Atl. Morelia – Tapatio 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sp. Luqueno – Cerro Porteno 00:00

Tacuary – Guarani 02:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Binacional – Sporting Cristal 02:00

TURCHIA SUPER LIG

Fenerbahce – Trabzonspor 19:00

USA MLS

Atlanta Utd – Colorado Rapids 01:30

Charlotte – Chicago Fire 01:30

Cincinnati – CF Montreal 01:30

Columbus Crew – Los Angeles Galaxy 01:30

Orlando City – New York City 01:30

Philadelphia Union – DC United 01:30

Toronto FC – New York Red Bulls 01:30

FC Dallas – Vancouver Whitecaps 02:30

Minnesota – Houston Dynamo 02:30

Nashville SC – Inter Miami 02:30

Real Salt Lake – Portland Timbers 03:30

Los Angeles FC – Sporting Kansas City 04:30

Seattle Sounders – Austin FC 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Loudoun – New Mexico 01:00

Orange County SC – Sacramento Republic 04:00