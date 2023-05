I suggerimenti del giorno 18 maggio 2023 sono dedicati alle semifinali di ritorno di Europa League e Conference League e al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

Giovedì 18 maggio si giocano le semifinali di ritorno di Europa League e della Conference League, che vedono in campo anche Juventus, Roma e Fiorentina. In programma anche le gare valide per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Siviglia – Juventus 1 (ore 21)

Semifinale di ritorno di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’andata. Il Siviglia era retrocesso dalla Champions League, essendosi classificato al terzo posto nel Girone G alle spalle di Manchester City e Borussia Dortmund. Ha poi avuto la meglio sul PSV allo spareggio (3-0 all’andata e 2-0 al ritorno), sul Fenerbahce (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ai quarti di finale (2-2 all’andata e 3-0 al ritorno). Anche la squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Agli ottavi di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno), ai quarti di finale il Siviglia (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). In Liga il Siviglia, dopo il successo esterno per 0-3 contro il Valladolid, é decimo a quota 47 con un percorso di tredici partite vinte, otto pareggiate e tredici perse, quarantaquattro reti realizzate e quarantanove incassate. In campionato i bianconeri vengono da tre successi consecutivi, contro Lecce (2-1), Atalanta (0-2) e Cremonese (2-0). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e ventotto subiti.

Bayer Leverkusen – Roma 1 (ore 21)

Semifinale di ritorno di Europa League. Nella gara di andata la squadra di Mourinho si é imposta col risultato di 1-0. Il Bayer Leverkusen era retrocessa dalla Champions League essendo arrivata terza nel Girone B alle spalle di Porto e Club Brugge: ha poi eliminato il Monaco allo spareggio (2-3 all’andata e 2-4 al ritorno), il Ferencvaros agli ottavi di finale (2-0 all’andata e 0-2 al ritorno) e l’Union Saint-Gilloise ai quarti di finale (1-1 all’andata e 4-1 al ritorno). Per arrivare a questo punto della competizione la Roma, invece, ha dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. Agli ottavi di finale i giallorossi hanno avuto la meglio sugli spagnoli della Real Sociedad (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno), ai quarti sul Feyenoord (1-1 all’andata e 1-4 al ritorno). Il Leverkusen, in Bundesliga, dopo il pareggio esterno per 1-1 contro lo Stoccarda, é sesto con 48 punti, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e undici partite perse, cinquantacinque gol fatti e quarantaquattro subiti. I giallorossi, dopo il pari a reti bianche di Bologna, sono sesti quota 59, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e trentatré incassate.

Basilea – Fiorentina 2 (ore 21)

Incontro valevole per la semifinale di ritorno di Conference League. Si riparte dall’1-2 dell’andata in favore del Basilea. Dopo aver vinto ai preliminari con il Brøndby solo ai rigori, il Basilea si era classificato secondo nel Girone H alle spalle dello Slovan Bratislava. Ha poi avuto la meglio su Trabzonspor (1-0 all’andata e 2-0 al ritorno), ancora Slovan Bratislava (2-2 all’andata e 2-3 al ritorno) e Nizza (2-2 all’andata e 1-2 al ritorno). La Fiorentina si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (1-0 all’andata e 1-4 al ritorno) e ai quarti di finale il Lech (1-4 all’andata e 2-3 al ritorno in Polonia). Nel massimo campionato svizzero il Basilea é sesto con 42 punti, frutto di dieci vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte, quarantaquattro gol fatti e quarantacinque subiti. nell’ultimo turno, però, é incappato in un pesantissimo 6-1 sul campo del St. Gallen. In campionato i viola, dopo il successo casalingo per 2-1 contro l’Udinese, sono decimi a quota 46, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantasette reti realizzate e quaranta subite.

AZ Alkmaar – West Ham 1 (ore 21)

Match valido per la semifinale di ritorno di Conference League. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il West Ham ha avuto la meglio con il risultato di 2-1 . La sconfitta nel match d’andata non butterà giù di morale gli olandesi che hanno dato filo da torcere gli avversari che hanno pareggiato il gol di Reijnders solo al 22′ della ripresa su rigore trasformato da Benrahma quindi al 31′ Antonio ha ribaltato l’esito del match. Nelle ultime cinque gare disputate l’Alkmaar ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 12 gol e subendone 3 . In campionato viene dal brillante 5-1 casalingo imposto all’Emmen. In Europa vanta un’imbattibilità casalinga di 25 partite. Il West Ham invece ha collezionato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 10 . In Premier League viene dalla sconfitta per 2-0 in casa del Brentford.

Gubbio – Entella 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli umbri erano arrivati quinti a quota 58, con un cammino di diciassette vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte, cinquanta reti realizzate e trentaquattro incassate. Al primo turno dei playoff al Gubbio é bastato un pareggio contro la Recanatese, al secondo l’1-1 contro il Pontedera, sempre in virtù del piazzamento in regular season. I liguri iniziano ora i playoff: erano arrivati terzi nel Girone con 79 punti, frutto di ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, sessanta gol fatti e settantanove subiti.

Virtus Verona – Pescara 1 (ore 20.30)

Gara valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al primo turno dei playoff la Virtus Verona ha eliminato il Novara (3-0), al secondo il Padova (0-1). I veneti erano arrivati sesti nel Girone A con 58 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantasei reti realizzate e trenta incassate. Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone B con punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 maggio 2023