Gli Azzurri impegnati il 18 novembre 2019 nella 10° gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. In evidenza anche le sfide delle altre nazionali, anche con l’Under21

Lunedì 18 novembre apre una nuova settimana con le Nazionali in primo piano. Seguiremo più da vicino sia la gara dell’Italia contro l’Armenia che quella dell’Irlanda con la Danimarca tra webcronaca e altre informazioni utili sul match. Gare di qualificazione ai prossimi campionati europei anche per la categoria under 21. La giornata è stata aperta in particolare dal calcio sud americano pertanto prima di sfogliare il quadro con i risultati aggiornati in tempo reale di questa giornata vediamo gli incontri già disputati come sono andati a finire.

Partiamo dalla Liga Aguila in Colombia dove troviamo due pareggi: 2-2 tra Atletico Nacional e Junior e senza reti tra Cucuta e Tolima. In Perù invece il Melgar supera 3-0 in trasferta il Cesar Vallejo. Per la CONCACAF Nations League nel girone A troviamo l’1-1 tra Costa Rica e Haiti mentre l’Honduras supera 4-0 Trinidad e Tobago; nel B 3-2 dek Grenada sul Belize mentre nel C goleada del Guadaloupe, 10 a 0 ai Turks e Caios.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



20:15 Argentina - Uruguay



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche



10:00 CSKA Mosca - FK SKA Rostov 5-1



11:00 FK Ufa - Lokomotiv Moskva 2-0



FIFA > U21 Amichevoli 2019 > Novembre



14:00 Montenegro - Polonia



19:00 Ungheria - Austria



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Novembre



14:00 Italia - Svizzera 0-1 *



17:00 Polonia - Norvegia



19:30 Portogallo - Germania



FIFA > U19 Amichevoli 2019 > Novembre



Irlanda del Nord - Germania

Norvegia - Portogallo



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Novembre



09:00 Malesia - India 6-1



11:15 Corea del Sud - Cina 1-0



15:00 Repubblica Ceca - Inghilterra



18:00 Russia - Norvegia



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Novembre



21:30 USA - Turchia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Novembre



11:00 Germania - Repubblica Ceca



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo D



20:45



Irlanda - Danimarca

Gibilterra - Svizzera



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo F



20:45



Svezia - Isole Faer Oer

Malta - Norvegia

Spagna - Romania



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo J



20:45



Italia - Armenia

Liechtenstein - Bosnia-Herzegovina

Grecia - Finlandia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 2



18:00 Slovacchia - Georgia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 4



18:00 Croazia - Repubblica Ceca



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 3



15:00



Israele - Irlanda

Andorra - Montenegro



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo C



14:00 São Tomé e Príncipe - Ghana 0-0 *



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo D



17:00 Gambia - Congo DR



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo F



17:00 Capo Verde - Mozambico



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo G



14:00 Isole Comore - Egitto 0-0 *



17:00 Kenya - Togo



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo H



20:00 Botswana - Algeria



CONCACAF > CONCACAF Nations League A 2019/2020 > Gruppo C



04:00 Honduras - Trinidad & Tobago 4-0



CONCACAF > CONCACAF Nations League A 2019/2020 > Gruppo D



02:00 Costa Rica - Haiti 1-1



CONCACAF > CONCACAF Nations League B 2019/2020 > Gruppo A



01:00 Grenada - Belize 3-2



CONCACAF > CONCACAF Nations League B 2019/2020 > Gruppo D



21:00 Dominica - St. Vincent/Grenadines



CONCACAF > CONCACAF Nations League C 2019/2020 > Gruppo D



00:00 Guadalupa - Turks & Caicos 10-0



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:15 Temperley - Independiente Rivadavia 2-0



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:00



Estudiantes de San Luis - Desamparados de San Juan 0-1

Ferro Carril Oeste de General Pico - Círculo Deportivo 3-2



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00 Central Norte - Belgrano de San Francisco 0-1



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo A



00:30 Atlético Nacional - Atlético Junior 2-2



02:30 Cúcuta Deportivo - Deportes Tolima 0-0



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 PAS Giannina - Apollon Pontou



Indonesia > Liga 1 2019



12:30 PSM Makassar - Persipura Jayapura 3-0 *



Kazakhstan > Relegation 2019 > Retrocessione



10:00 FK Taraz - FK Akzhayik 3-1



Peru > Primera División 2019 Clausura



00:30 Universidad Cesar Vallejo - FBC Melgar 0-3



21:00 Real Garcilaso - Unión Comercio



USA > USL Championship 2019 Playoffs > Finale



01:30 Louisville City FC - Real Monarchs SLC 1-3



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Aragua FC - Caracas FC