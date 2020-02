Nuovo turno di Champions League il 18 febbraio con la prima delle tre italiane in campo contro il Valencia. C’è anche Tottenham – Lipsia da seguire

Mercoledì 18 febbraio spazio alla Champions League con nuove protagoniste. Altri due i match validi per gli ottavi di finale con l’Atalanta che affronterà in casa il Valencia. Altro incontro che seguiremo con la nostra consueta webcronaca sarà Tottenham – Lipsia. Nel programma odierno per l’Italia spazio alla Coppa Primavera con Roma – Verona e Juventus – Fiorentina così come spazio come di consueto anche ai campionati minori selezionati per essere seguiti con i nostri risultati in tempo reale. Prima di vederli nel dettaglio spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dalla Coppa del Brasile con il sucesso esterno per 1-0 del Figueirense sul Vitoria mentre in Colombia stesso risultato per il Pereira sui Jaguares de Cordoba. In Messico senza reti tra Monarcas e Tijuana mentre il Toluca supera 5-1 il Pachuca. Nella Copa Libertadores 1-0 dell’Ind. Medellin sull’Atletico Tucuman (gara di qualificazione) mentre nella Copa Sudamericana 2-1 dell’Aucas sul Velez Sarsfield e successo esterno dopo i rigori del Nacional Potosi sul Melga. Nella CONCACAF Champions League 2-o del Leon sul Los Angeles FC, 2-1 esterno del Cruz Azul sul Portmore e 1-1 tra Motagua e Atlanta United. Passiamo all’AFC Cup qualificazioni con l’1-0 del Neftchi Kochkot-Ata sul Khujand mentre finiscono 2-2 le sfide per l’OFC Champions League tra ABM Glaxy e Eastern Suburbs e Hienghene – Hekari United.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



16:00 Molde FK - FK Rostov



20:00 Cartagena FC - CSKA Mosca



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



12:00 Inghilterra - Danimarca



20:00 USA - Spagna



UEFA > Champions League 2019/2020 > Ottavi di finale



21:00



Atalanta - Valencia CF

Tottenham Hotspur - RB Leipzig



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Quarti di finale



Swansea City U23 - SL Benfica B rinv.



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 3. Giornata



01:30 Independiente Medellín - Atlético Tucumán 1-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata



01:30



FBC Melgar - Nacional Potosí 4-3

Aucas - Vélez Sarsfield 2-1



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo A



00:15 Flamengo RJ - Sporting Cristal 5-1



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



22:00 Danubio - Millonarios



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2020 > Ottavi di finale



02:00 Portmore United - Cruz Azul 1-2



04:00



Motagua - Atlanta United FC 1-1

Club León - Los Angeles FC 2-0



AFC > AFC Cup 2020 > Playoff-Runde



09:00 FC Neftchi - FK Khujand 1-0



12:00 Maziya S&RC - Bengaluru FC



OFC > OFC Champions League 2020 > Gruppo A



03:00 ABM Galaxy - Eastern Suburbs AFC 2-2



06:00 Hienghène Sport - PRK Hekari United 2-2



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



01:10 Los Andes - Defensores Unidos de Zárate 1-0



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



19:30 Dorense - SE - Confiança - SE



Colombia > Primera A 2020 Apertura



01:40 Deportivo Pereira - Jaguares de Córdoba 1-0



Danimarca > Superliga 2019/2020



18:30 FC Nordsjælland - AC Horsens



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Europa Point FC - Manchester 62 FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Jamshedpur FC - FC Goa



India > I-League 2019/2020



12:30 Churchill Brothers - Real Kashmir 1-0 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:30 Manchester City - West Ham United



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Semifinali



20:45 Newport County - Salford City



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Semifinali



14:00 Roma - Hellas Verona



14:30 Juventus - Fiorentina



Messico > Copa MX 2019/2020 > Quarti di finale



02:00 Monarcas Morelia - Club Tijuana 0-0



04:10 Deportivo Toluca - CF Pachuca 5-1



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Enugu Rangers - Kano Pillars

Enyimba Aba - Kwara United



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



20:45 Kilmarnock FC - Aberdeen FC



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 CD Mirandés - Real Zaragoza



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



18:00 Deportivo de La Coruña - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



BidVest Wits - Highlands Park

Mamelodi Sundowns - Bloemfontein Celtic



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 CA Bizertin - Espérance de Tunis



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > Ottavi di finale



13:00 III. Kerületi TVE - Dorogi FC



17:30 Fehérvár FC - Újpest FC



18:00



Szombathelyi Haladás - Budapest Honvéd

Kaposvári RFC - Mezõkövesd-Zsóry

Zalaegerszegi TE - Lipót Pékség SE

Paksi SE - Pécsi MFC

Puskás FC - Békéscsaba 1912 Előre SE

Pálhalma SE - MTK Budapest



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



21:00 Liverpool - Plaza Colonia