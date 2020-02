Serie A 2019-2020, 25° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 25° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

BRESCIA – La venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 21 e il 23 febbraio. Si comincia venerdì alle 20.45 con Brescia – Napoli. I lombardi provengono dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus e in classifica sono penultimi con 16 punti; a quota 33 i partenopei, noni e reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo del Cagliari.

Sabato si giocano tre anticipi. Alle ore 15 il Bologna, reduce dalla sconfitta interna e decimo con 33 punti, ospita l’Udinese, quindicesima a quota 26. Alle 18 la capolista Juventus, che ora si trova a +1 sulla Lazio e a +3 dall’Inter, fa visita alla Spal, fanalini di coda del torneo e con le speranze ridotte al lumicino di rimanere nella massima categoria. In serata, alle ore 20.45, la Fiorentina, forte dell’1-5 a Marassi contro la Sampdoria e tredicesima con 28 punti, riceve il Milan, ottavo a quota 35.

Lunch match domenicale sarà Genoa – Lazio; compito difficile per la squadra di Nicola, che, terzultima con punti, si trova ad affrontare una scatenata squadra biancoceleste, che grazie a una lunga serie di risultati utili consecutivi (incluse undici vittorie di fila) si é portata a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Alle 15 il sorprendente Verona, sesto e in zona Europa, ospita il Cagliari, che, dopo un avvio di campionato scintillante, nel 2020 non sembra più capace di vincere. L’Atalanta, quarta con 45 punti, attende il Sassuolo, dodicesimo a quota 29 mentre il Torino, che viene da cinque ko di seguito, ospita il Parma, settimo a quota 35. Alle 18 é la volta di Roma – Lecce: i giallorossi, dopo la sconfitta rimediata a Bergamo, sono quinti con 39 punti; i salentini, grazie a tre vittorie consecutive, sono sedicesimi a quota 23, a tre lunghezze dalla zona retrocessione. Posticipo serale sarà Inter – Sampdoria: i nerazzurri devono riscattare la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, che é costata loro il secondo posto in classifica, i blucerchiati il pesante 1-5 contro la Fiorentina, che li ha avvicinati alla zona rossa.

Serie A, 25° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Venerdì 21 febbraio

20.45

Brescia-Napoli

Sabato 22 febbraio

15.00

Bologna-Udinese

18.00

Spal-Juventus

20.45

Fiorentina-Milan

Domenica 23 febbraio

12.30

Genoa-Lazio

15.00

Verona-Cagliari

Atalanta-Sassuolo

Torino-Parma

18.00

Roma-Lecce

20.45

Inter-Sampdoria