In Italia in campo il 2 dicembre 2019 sia la Serie A che la B ma si gioca anche in Bundesliga, Eerste Divisie e altri campionati minori. Nella notte le gare dal Sud America

Lunedì 2 dicembre con due posticipi in Italia: il primo riguarda la Serie A con Cagliari – Sampdoria mentre in B c’è Pisa – Pordenone. Entrambi i match saranno disponibili con la nostra consueta webcronaca. In campo anche la Bundesliga e altri campionati minori che potrete consultare nel dettaglio di seguito con i risultati in tempo reale. Prima però andiamo a vedere gli incontri che si sono già conclusi. Partiamo dalla Superliga argentina con due pareggi ovvero lo 0-0 tra Aldosivi e Independiente e 1-1 tra Central Cordoba e Rosario. In Bolivia 2-1 dell’Oriente Petrolero sul Blooming mentre senza reti termina tra Junior e America De Cali per la Ligua Aguila colombiana. In Giamaica colpo esterno per 2-1 del Cavalier sull’Harbour View mentre in Messico 4-2 in trasferta del Club America su Tigres e 1-1 tra Santos Laguna e Monterrey. In Venezuela finisce 1-1 tra Caracas e Deportivo Tachira mentre nel Southeast Asian Games femminile 5-0 della Birmania sulla Malesia e 5-1 della Thailandia sull’Indonesia.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



13:00



Malesia - Timorest

Myanmar - Cambogia



15:30



Qatar - EAU

Yemen - Iraq



18:00



Kuwait - Bahrain

Oman - Arabia Saudita



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Tailandia - Indonesia 5-1

Myanmar - Malesia 5-0



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



00:30 Belgio - Bolivia 1-2



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



22:00 Cile - Uruguay



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45



Aldosivi - Independiente 0-0

Central Córdoba SdE - Rosario Central 1-1



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:00



Estudiantes de San Luis - Círculo Deportivo 0-2

Cipolletti - Maipú 1-2



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:30 Las Parejas - Crucero del Norte 0-0



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



00:30 Oriente Petrolero - Blooming 2-1



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Finale



01:00 Atlético Junior - América de Cali 0-0



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30 Hajduk Split II - NK BSK Bijelo Brdo



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 FC Midtjylland - Silkeborg IF



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 SM Caen - AS Nancy



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Mainz 05 - Eintracht Francoforte



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 AO Kerkyra - Apollon Smyrnis



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 PSM Makassar - Pusamania Borneo 2-2



10:00 Semen Padang - Bali United 0-2



12:30



TIRA-Persikabo - PS Barito Putera 0-0 *

Madura United FC - Persebaya Surabaya 0-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Preston North End - West Bromwich Albion



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



20:45 Solihull Moors - Rotherham United



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Cagliari - Sampdoria



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Pisa - Pordenone



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Rimini - Ravenna Calcio



Kosovo > Superliga 2019/2020



13:00



FK Drenica - KF Ferizaj

KF Feronikeli - KF Dukagjini

FC Vushtrria - KF Ballkani



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Quarti di finale



02:00 Santos Laguna - CF Monterrey 1-1



04:00 UANL Tigres - CF América 2-4



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Jigawa Golden Stars - Ifeanyi Uba



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00 FC Utrecht (J) - Almere City FC



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00



Cerro Porteño - Libertad 1-3

San Lorenzo - Club Olimpia 1-4



22:00 Deportivo Capiatá - Club Nacional



Russia > Premier Liga 2019/2020



17:30



FK Krasnodar - FK Tambov

CSKA Mosca - Arsenal Tula



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Beşiktaş - Kayserispor



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Finale



00:00 Caracas FC - Deportivo Táchira 1-1