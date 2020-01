Calcio inglese ancora in evidenza con la sfida tra Liverpool e Sheffield United del 2 gennaio 2020. Si gioca anche in Algeria, Egitto, India, Marocco e Qatar

Giovedì 2 gennaio tiene ancora banco il calcio inglese che ci propone il posticipo della ventunesima giornata di Premier League tra Liverpool e Sheffield United. Si giocherà anche in altri campionati minori come in Algeria ma anche Egitto, India, Marocco e Qatar. Prima di vedere nel dettaglio i match che seguiremo da vicino, i pronostici e il calcio tv del giorno e il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale sguardo agli incontri già disputati.

Nella notte nessun match di rilievo mentre di è appena conclusa la sfida valida per la W-League, lega femminile in Australia dove il Melbourne City ha vinto 2-0 in casa del Brisbane Roar. Un gol per tempo con Mijatovic che apre dopo appena 6 minuti mentre la Luik mette in cantiere il punteggio con al 29′. Questo risultato consente al Melbourne City di riportarsi momentaneamente in vetta solitaria a +3 dai WS Wanderers che devono però ancora giocare.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

Algeria > Ligue 1 2019/2020



18:45 USM Alger - Paradou AC



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



15:15



Hatta Club - Al Dhafra

Al Wasl - Baniyas SC



17:45



Al Fujairah - Ajman Club

Al Ain FC - Shabab Al Ahli Club



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Haras El Hodood - Pyramids FC



16:00 Al-Masry Club - Smouha Sporting Club



18:30 Zamalek - Aswan



India > Indian Super League 2019/2020



NorthEast United FC - Jamshedpur FC rinv.



Inghilterra > Premier League 2019/2020



21:00 Liverpool FC - Sheffield United



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Derby County - Barnsley FC

Swansea City - Charlton Athletic



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00



Olympique de Safi - Hassania US Agadir

Wydad AC - Moghreb de Tétouan



17:00 Renaissance de Berkane - Olympique de Khouribga



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:10 Al Wakrah - Al Sadd



16:20 Al Ahli Doha - Al Arabi