Oltre a questa interessante semifinale in primo piano anche la Coppa d’Africa che conclude la fase a gironi. Completa il quadro l’Univesiade

Martedì 2 luglio torna in rosa per il calcio con la semifinale dei campionati del Mondo femminili. In serata grande attesa per Inghilterra – USA. Prosegue la fase a gironi della Coppa d’Africa in dirittura d’arrivo. Completa il quadro del giorno un preliminare di Europa League e le Universiadi maschili e femminili con l’Italia in campo in entrambe le competizioni. Gli azzurri universitari se le vedranno nel primo caso con il Messico, nel secondo con il Giappone. Prima di passare a vedere i risultati aggiornati in tempo reale vediamo i match che si sono gia’ disputati. In Canada nella premier league, Pacific FC supera 3-1 il Cavalry mentre in Peru’ per la Copa Bicentenario pareggio a suon di gol (3-3) tra Carlos Mannucci e Huaral.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]