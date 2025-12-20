Risultati calcio live, sabato 20 dicembre 2025: Juventus-Roma in evidenza

Si giocano due anticipi in Serie A a partire da Lazio-Cremonese, Tottenham-Liverpool in Premier League. Successo dell’Inter in Primavera 1
Calcio australiano tra i primi a scendere in campo oggi, sabato 20 dicembre. Nell’A-League successo casalingo per 2-0 del Newcastle Jets contro il Sydney mentre due colpi esterni per 1-0 ovvero quello del Melbourne Victory sul Melbourne City nel derby e dell’Adelaide United sul Perth Glory. Nella Championship inglese già disputato Blackburn-Millwall finita 2-0 mentre nella 2.Bundesliga vittoria per il Dusseldorf sul Furth 2-1 e del Magdeburg in casa del Kaiserslauten 3-2; pareggiano 2-2 Bochum e Karlsruher.
Nel Campionato Primavera 1 senza reti tra Parma e Lazio mentre ha superato 3-1 il Genoa: ospiti avanti prima dell’intervallo con Kumer Celik ma nella ripresa le reti di Mancuso al 6′, Kukulis al 14′ e La Torre al 37′ ribaltano la situazione. Nella Primavera 2 di misura la Ternana sullo Spezia 1-0 e 1-1 tra Ternana e Como. Passiamo alla Coppa Italia femminile dove vincono in casa e si qualificano il Napoli e la Ternana vincenti rispettivamente 3-1 con il Sassuolo e 2-1 con il Como.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Due anticipi in Serie A con Lazio-Cremonese alle ore 18 e Juventus-Roma alle 20:45. Già in campo la Serie B e la Lega Pro mentre in Europa spicca Tottenham-Liverpool per la Premier League e RB Lipsia-Leverkusen per la Bundesliga entrambe con fischio d’inizio alle ore 18.30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 20 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Bylis – AF Elbasani 3-2 (Finale)
Tirana – Vllaznia 1-1 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Saoura – Mostaganem 3-2 (Finale)
Belouizdad – Olympique Akbou 3-2 (Finale)
ARGENTINA: TROFEO DE CAMPEONES
Estudiantes [Qualificato] – Platense 2-1 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Newcastle Jets – Sydney FC 2-0 (Finale)
Melbourne City – Melbourne Victory 0-1 (Finale)
Perth Glory – Adelaide United 0-1 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Karvan – Neftci Baku 1-2 (Finale)
Zira – Imisli FK 0-0 (Finale)
BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF
Nacional Potosi – Bolivar 0-2 (Finale)
CROAZIA: HNL
Osijek – Slaven Belupo 0-0 (Finale)
Din. Zagabria – Lok. Zagreb 2-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Aucas – Macara 0-2 (Finale)
Dep. Cuenca – Emelec 5-1 (Finale)
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
AS Le Gosier – Lorient [Qualificato] 0-7 (Finale)
Bayeux [Qualificato] – Blois 2-1 (Finale)
Biesheim – Metz [Qualificato] 0-3 (Finale)
Freyming – Chantilly [Qualificato] 0-3 (Finale)
Lusitanos – Lilla [Qualificato] 0-1 (Finale)
Marcq en Baroeul – Troyes [Qualificato] 1-3 (Finale)
Bethune – Sochaux [Qualificato] 2-4 (Finale)
Grenoble – Nancy [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Lyon – La Duchere – Tolosa [Qualificato] 1-2 (Finale)
Pontivy – Bastia [Qualificato] 0-1 (Finale)
Raon L Etape – Paris FC [Qualificato] 0-3 (Finale)
SA Merignac – Istres [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Fontenay – PSG [Qualificato] 0-4 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Flint – Haverfordwest 2-2 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum – Karlsruher 2-2 (Finale)
Dusseldorf – Furth 2-1 (Finale)
Kaiserslautern – Magdeburg 2-3 (Finale)
Kiel – Dresda 2-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Amburgo – Francoforte 1-1 (Finale)
Augusta – Brema 0-0 (Finale)
Colonia – Union Berlino 0-1 (Finale)
Stoccarda – Hoffenheim 0-0 (Finale)
Wolfsburg – Friburgo 3-4 (Finale)
RB Lipsia – Leverkusen 1-3 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Hoffenheim D – Jena D 5-1 (Finale)
1.FC Nurnberg D – Union Berlino D 1-2 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Asteras T. – Aris 0-1 (Finale)
Volos – Panetolikos 1-0 (Finale)
Olympiakos – Kifisia 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn – Millwall 2-0 (Finale)
Preston – Norwich 1-1 (Finale)
Southampton – Coventry 1-1 (Finale)
Bristol City – Middlesbrough 2-0 (Finale)
Charlton – Oxford Utd 1-0 (Finale)
Derby – Portsmouth 1-1 (Finale)
Hull – West Brom 1-0 (Finale)
Ipswich – Sheffield Wed 3-1 (Finale)
QPR – Leicester 4-1 (Finale)
Sheffield Utd – Birmingham 3-0 (Finale)
Watford – Stoke 1-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Newcastle – Chelsea 2-2 (Finale)
Bournemouth – Burnley 1-1 (Finale)
Brighton – Sunderland 0-0 (Finale)
Manchester City – West Ham 3-0 (Finale)
Wolves – Brentford 0-2 (Finale)
Tottenham2 – Liverpool 1-2 (Finale)
Everton – Arsenal 0-1 (Finale)
Leeds – Crystal Palace 4-1 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Ballymena – C. Rangers 1-1 (Finale)
Bangor FC – Cliftonville 1-1 (Finale)
Crusaders – Larne 0-1 (Finale)
Dungannon – Portadown 4-2 (Finale)
Glenavon – Linfield 2-1 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
H. Tel Aviv – Maccabi Bnei Raina 3-1 (Finale)
Hapoel Jerusalem – H. Haifa 0-1 (Finale)
H. Petah Tikva – Kiryat Shmona 4-1 (Finale)
Sakhnin – Ashdod 3-0 (Finale)
Ironi Tiberias – H. Beer Sheva 3-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE
Napoli D [Qualificato] – Sassuolo D 3-1 (Finale)
Ternana D [Qualificato] – Como D 2-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Parma U20 – Lazio U20 0-0 (Finale)
Inter U20 – Genoa U20 3-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ternana U19 – Spezia U19 1-0 (Finale)
Empoli U19 – Bari U19 1-1 (Finale)
Como U19 – Entella U19 1-1 (Finale)
Benevento U19 – Avellino U19 1-0 (Finale)
Catanzaro U19 – Palermo U19 1-1 (Finale)
Cittadella U19 – AlbinoLeffe U19 1-2 (Finale)
Padova U192 – Lecco U19 1-3 (Finale)
Perugia U19 – Pisa U19 2-0 (Finale)
Pescara U19 – Ascoli U19 1-0 (Finale)
Renate U19 – Pro Vercelli U19 0-2 (Finale)
Südtirol U19 – Brescia U19 1-0 (Finale)
Venezia U19 – Vicenza U19 1-1 (Finale)
Cosenza U19 – Monopoli U19 2-2 (Finale)
Sampdoria U19 – Modena U19 5-1 (Finale)
Udinese U19 – Reggiana U19 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Lazio – Cremonese 0-0 (Finale)
Juventus – Roma 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Cesena – Juve Stabia 1-1 (Finale)
Frosinone – Spezia 2-1 (Finale)
Modena – Venezia 1-2 (Finale)
Monza – Carrarese 4-1 (Finale)
Padova – Sampdoria 1-1 (Finale)
Avellino – Palermo 2-2 (Finale)
Pescara – Reggiana 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
AlbinoLeffe – Alcione Milano 2-0 (Finale)
Trento – Dolomiti Bellunesi 2-0 (Finale)
Pro Patria – Renate 0-3 (Finale)
Virtus Verona – Lumezzane 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Carpi – Guidonia 1-1 (Finale)
Torres – Arezzo 1-1 (Finale)
Livorno – Pontedera 2-2 (Finale)
Pineto – Gubbio 1-0 (Finale)
Sambenedettese2 – Vis Pesaro 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Salernitana – Foggia 2-1 (Finale)
Sorrento – Picerno 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Brian Lignano – Adriese 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Crema – Piacenza 2-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Olbia – Sarrabus Ogliastra 0-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Heracles – Heerenveen 0-3 (Finale)
Excelsior – Zwolle 2-1 (Finale)
Nijmegen – Ajax 2-2 (Finale)
Breda – Telstar 0-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Gil Vicente – Rio Ave 2-2 (Finale)
Estrela – Moreirense 0-0 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
Metaloglobus Bucharest – Unirea Slobozia 2-3 (Finale)
Otelul – FC Arges 2-1 (Finale)
UTA Arad – Din. Bucuresti 2-0 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Domagnano – San Giovanni 1-1 (Finale)
Fiorentino – Murata 3-0 (Finale)
San Marino Academy U22 – Folgore 0-3 (Finale)
Virtus – Cailungo 6-0 (Finale)
Tre Fiori – Faetano 3-0 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Dundee Utd – Hibernian 1-1 (Finale)
Kilmarnock – Falkirk 0-1 (Finale)
Motherwell – Dundee FC 1-0 (Finale)
St. Mirren – Livingston 1-0 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Radnicki Nis – Zeleznicar Pancevo 1-0 (Finale)
Javor – Vojvodina 1-2 (Finale)
Stella Rossa – Mladost 4-0 (Finale)
IMT Novi Beograd – Partizan 1-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Oviedo – Celta Vigo 0-0 (Finale)
Levante – Real Sociedad 1-1 (Finale)
Osasuna – Alaves 3-0 (Finale)
Real Madrid – Siviglia 2-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Andorra – La Coruna 1-0 (Finale)
Huesca – Racing Santander 1-1 (Finale)
Leganes – Gijon 0-1 (Finale)
Las Palmas – Cultural Leonesa 4-0 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Sion – Winterthur Posticipata
Thun – Zurigo 4-2 (Finale)
Basilea – Servette 1-1 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Konyaspor – Kayserispor 1-1 (Finale)
Eyupspor – Fenerbahce 0-3 (Finale)
Besiktas – Rizespor 1-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Zalaegerszeg – MTK Budapest 1-1 (Finale)
Paks – Nyiregyhaza 2-1 (Finale)
Győr – Puskas Academy 2-0 (Finale)