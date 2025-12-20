Risultati calcio live, sabato 20 dicembre 2025: Juventus-Roma in evidenza

Si giocano due anticipi in Serie A a partire da Lazio-Cremonese, Tottenham-Liverpool in Premier League. Successo dell’Inter in Primavera 1

Calcio australiano tra i primi a scendere in campo oggi, sabato 20 dicembre. Nell’A-League successo casalingo per 2-0 del Newcastle Jets contro il Sydney mentre due colpi esterni per 1-0 ovvero quello del Melbourne Victory sul Melbourne City nel derby e dell’Adelaide United sul Perth Glory. Nella Championship inglese già disputato Blackburn-Millwall finita 2-0 mentre nella 2.Bundesliga vittoria per il Dusseldorf sul Furth 2-1 e del Magdeburg in casa del Kaiserslauten 3-2; pareggiano 2-2 Bochum e Karlsruher.

Nel Campionato Primavera 1 senza reti tra Parma e Lazio mentre ha superato 3-1 il Genoa: ospiti avanti prima dell’intervallo con Kumer Celik ma nella ripresa le reti di Mancuso al 6′, Kukulis al 14′ e La Torre al 37′ ribaltano la situazione. Nella Primavera 2 di misura la Ternana sullo Spezia 1-0 e 1-1 tra Ternana e Como. Passiamo alla Coppa Italia femminile dove vincono in casa e si qualificano il Napoli e la Ternana vincenti rispettivamente 3-1 con il Sassuolo e 2-1 con il Como.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Due anticipi in Serie A con Lazio-Cremonese alle ore 18 e Juventus-Roma alle 20:45. Già in campo la Serie B e la Lega Pro mentre in Europa spicca Tottenham-Liverpool per la Premier League e RB Lipsia-Leverkusen per la Bundesliga entrambe con fischio d’inizio alle ore 18.30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 20 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis – AF Elbasani 3-2 (Finale)

Tirana – Vllaznia 1-1 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Saoura – Mostaganem 3-2 (Finale)

Belouizdad – Olympique Akbou 3-2 (Finale)

ARGENTINA: TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes [Qualificato] – Platense 2-1 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Newcastle Jets – Sydney FC 2-0 (Finale)

Melbourne City – Melbourne Victory 0-1 (Finale)

Perth Glory – Adelaide United 0-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan – Neftci Baku 1-2 (Finale)

Zira – Imisli FK 0-0 (Finale)

BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF

Nacional Potosi – Bolivar 0-2 (Finale)

CROAZIA: HNL

Osijek – Slaven Belupo 0-0 (Finale)

Din. Zagabria – Lok. Zagreb 2-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Aucas – Macara 0-2 (Finale)

Dep. Cuenca – Emelec 5-1 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

AS Le Gosier – Lorient [Qualificato] 0-7 (Finale)

Bayeux [Qualificato] – Blois 2-1 (Finale)

Biesheim – Metz [Qualificato] 0-3 (Finale)

Freyming – Chantilly [Qualificato] 0-3 (Finale)

Lusitanos – Lilla [Qualificato] 0-1 (Finale)

Marcq en Baroeul – Troyes [Qualificato] 1-3 (Finale)

Bethune – Sochaux [Qualificato] 2-4 (Finale)

Grenoble – Nancy [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Lyon – La Duchere – Tolosa [Qualificato] 1-2 (Finale)

Pontivy – Bastia [Qualificato] 0-1 (Finale)

Raon L Etape – Paris FC [Qualificato] 0-3 (Finale)

SA Merignac – Istres [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Fontenay – PSG [Qualificato] 0-4 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Flint – Haverfordwest 2-2 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum – Karlsruher 2-2 (Finale)

Dusseldorf – Furth 2-1 (Finale)

Kaiserslautern – Magdeburg 2-3 (Finale)

Kiel – Dresda 2-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo – Francoforte 1-1 (Finale)

Augusta – Brema 0-0 (Finale)

Colonia – Union Berlino 0-1 (Finale)

Stoccarda – Hoffenheim 0-0 (Finale)

Wolfsburg – Friburgo 3-4 (Finale)

RB Lipsia – Leverkusen 1-3 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hoffenheim D – Jena D 5-1 (Finale)

1.FC Nurnberg D – Union Berlino D 1-2 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. – Aris 0-1 (Finale)

Volos – Panetolikos 1-0 (Finale)

Olympiakos – Kifisia 1-1 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Millwall 2-0 (Finale)

Preston – Norwich 1-1 (Finale)

Southampton – Coventry 1-1 (Finale)

Bristol City – Middlesbrough 2-0 (Finale)

Charlton – Oxford Utd 1-0 (Finale)

Derby – Portsmouth 1-1 (Finale)

Hull – West Brom 1-0 (Finale)

Ipswich – Sheffield Wed 3-1 (Finale)

QPR – Leicester 4-1 (Finale)

Sheffield Utd – Birmingham 3-0 (Finale)

Watford – Stoke 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Newcastle – Chelsea 2-2 (Finale)

Bournemouth – Burnley 1-1 (Finale)

Brighton – Sunderland 0-0 (Finale)

Manchester City – West Ham 3-0 (Finale)

Wolves – Brentford 0-2 (Finale)

Tottenham2 – Liverpool 1-2 (Finale)

Everton – Arsenal 0-1 (Finale)

Leeds – Crystal Palace 4-1 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – C. Rangers 1-1 (Finale)

Bangor FC – Cliftonville 1-1 (Finale)

Crusaders – Larne 0-1 (Finale)

Dungannon – Portadown 4-2 (Finale)

Glenavon – Linfield 2-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – Maccabi Bnei Raina 3-1 (Finale)

Hapoel Jerusalem – H. Haifa 0-1 (Finale)

H. Petah Tikva – Kiryat Shmona 4-1 (Finale)

Sakhnin – Ashdod 3-0 (Finale)

Ironi Tiberias – H. Beer Sheva 3-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Napoli D [Qualificato] – Sassuolo D 3-1 (Finale)

Ternana D [Qualificato] – Como D 2-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Parma U20 – Lazio U20 0-0 (Finale)

Inter U20 – Genoa U20 3-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Ternana U19 – Spezia U19 1-0 (Finale)

Empoli U19 – Bari U19 1-1 (Finale)

Como U19 – Entella U19 1-1 (Finale)

Benevento U19 – Avellino U19 1-0 (Finale)

Catanzaro U19 – Palermo U19 1-1 (Finale)

Cittadella U19 – AlbinoLeffe U19 1-2 (Finale)

Padova U192 – Lecco U19 1-3 (Finale)

Perugia U19 – Pisa U19 2-0 (Finale)

Pescara U19 – Ascoli U19 1-0 (Finale)

Renate U19 – Pro Vercelli U19 0-2 (Finale)

Südtirol U19 – Brescia U19 1-0 (Finale)

Venezia U19 – Vicenza U19 1-1 (Finale)

Cosenza U19 – Monopoli U19 2-2 (Finale)

Sampdoria U19 – Modena U19 5-1 (Finale)

Udinese U19 – Reggiana U19 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Lazio – Cremonese 0-0 (Finale)

Juventus – Roma 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Cesena – Juve Stabia 1-1 (Finale)

Frosinone – Spezia 2-1 (Finale)

Modena – Venezia 1-2 (Finale)

Monza – Carrarese 4-1 (Finale)

Padova – Sampdoria 1-1 (Finale)

Avellino – Palermo 2-2 (Finale)

Pescara – Reggiana 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Alcione Milano 2-0 (Finale)

Trento – Dolomiti Bellunesi 2-0 (Finale)

Pro Patria – Renate 0-3 (Finale)

Virtus Verona – Lumezzane 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Carpi – Guidonia 1-1 (Finale)

Torres – Arezzo 1-1 (Finale)

Livorno – Pontedera 2-2 (Finale)

Pineto – Gubbio 1-0 (Finale)

Sambenedettese2 – Vis Pesaro 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Salernitana – Foggia 2-1 (Finale)

Sorrento – Picerno 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Brian Lignano – Adriese 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Crema – Piacenza 2-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Olbia – Sarrabus Ogliastra 0-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Heracles – Heerenveen 0-3 (Finale)

Excelsior – Zwolle 2-1 (Finale)

Nijmegen – Ajax 2-2 (Finale)

Breda – Telstar 0-1 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Rio Ave 2-2 (Finale)

Estrela – Moreirense 0-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest – Unirea Slobozia 2-3 (Finale)

Otelul – FC Arges 2-1 (Finale)

UTA Arad – Din. Bucuresti 2-0 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – San Giovanni 1-1 (Finale)

Fiorentino – Murata 3-0 (Finale)

San Marino Academy U22 – Folgore 0-3 (Finale)

Virtus – Cailungo 6-0 (Finale)

Tre Fiori – Faetano 3-0 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee Utd – Hibernian 1-1 (Finale)

Kilmarnock – Falkirk 0-1 (Finale)

Motherwell – Dundee FC 1-0 (Finale)

St. Mirren – Livingston 1-0 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Radnicki Nis – Zeleznicar Pancevo 1-0 (Finale)

Javor – Vojvodina 1-2 (Finale)

Stella Rossa – Mladost 4-0 (Finale)

IMT Novi Beograd – Partizan 1-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Celta Vigo 0-0 (Finale)

Levante – Real Sociedad 1-1 (Finale)

Osasuna – Alaves 3-0 (Finale)

Real Madrid – Siviglia 2-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Andorra – La Coruna 1-0 (Finale)

Huesca – Racing Santander 1-1 (Finale)

Leganes – Gijon 0-1 (Finale)

Las Palmas – Cultural Leonesa 4-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Winterthur Posticipata

Thun – Zurigo 4-2 (Finale)

Basilea – Servette 1-1 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor – Kayserispor 1-1 (Finale)

Eyupspor – Fenerbahce 0-3 (Finale)

Besiktas – Rizespor 1-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg – MTK Budapest 1-1 (Finale)

Paks – Nyiregyhaza 2-1 (Finale)

Győr – Puskas Academy 2-0 (Finale)