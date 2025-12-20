Le partite di oggi, sabato 20 dicembre 2025: Lazio-Cremonese e Juve-Roma

Elenco delle partite previste per oggi, sabato 20 dicembre 2025: in Serie A si gioca per l’alta classifica, spazio pure alla Serie B e ad un big match di Premier League

Penultimo weekend del 2025 piuttosto anomalo in quanto a gare di Serie A in programma. Complici infatti le Final Four di Supercoppa, ci attenderà un 16esimo turno in formato ridotto a partire da quest’oggi sabato 20 dicembre con soli due match di massima serie, seppur entrambi potenzialmente determinanti per le sorti d’alta classifica. Tutto regolare invece in Serie B e in Serie C, idem per la solita carrellata di sfide dei principali campionati europei, con particolare riguardo ad un big match di Premier League. Diamo avvio alla rassegna.

Indice

La Roma per trascorrere il Natale da prima della classe, Champions nel mirino della Juve e Lazio-Cremonese sfida dal sapore di Europa League

Sabato prenatalizio dal sapore festivo viste le sole due gare valide per la 16esima giornata di Serie A da disputarsi alle 18 ed alle 20.45: Lazio-Cremonese e Juventus-Roma, sfide che potrebbero riscrivere le gerarchie d’alta classifica. In caso di impresa in quel dell’Allianz Stadium, evento accaduto solo una volta da quando l’impianto è stato eretto nel 2011, i giallorossi sarebbero infatti sicuri di trascorrere il Natale da primi della classe. Un traguardo che mancava da oltre un decennio anche se da condividere con l’Inter in attesa del recupero di gennaio dei nerazzurri, attualmente impegnati in Arabia. Nuovo scontro diretto per l’Europa che conta e rimonta in classifica da completare invece lato Juve, in cerca della seconda vittoria di fila dopo quella col Bologna per accorciare ancora di più sulla zona Champions, rappresentata proprio dalla squadra di Gaseperini e distante 4 punti.

Anticipo dal sapore di Europa League invece quello che andrà in scena nel pomeriggio all’Olimpico, dove la Lazio affronterà una delle più belle sorprese di questo campionato, la Cremonese, con l’obiettivo di restare nelle vicinanze della sesta piazza del Bologna e magari agganciarla, mettendo non poca pressione ai rivali, anch’essi coinvolti nelle Final Four di Supercoppa. 20 i punti invece vantati in classifica dai grigiorossi, e dunque seria ipoteca sulla salvezza da archiviare matematicamente con altre 5 vittorie nelle restanti 23 partite. Una pura formalità viste gli alti ritmi e le prestazioni fornite in questa prima parte di stagione.

Il ricco programma di Serie B e di Serie C

Normalità invece in Serie B, con i soliti 7 match del sabato della 17esima giornata in agenda tra le 15 e le 19.30. Di nuovo tutto mutato in vetta: il nome della nuova capolista risponde infatti a quello del Frosinone, in serie positiva da ben 8 partite e determinato a prolungarla in casa con lo Spezia. Caduta indolore in seconda posizione dunque per il Monza, atteso dallo scontro interno con la Carrarese per rimuovere il freno a mano tirato nelle ultime uscite e dimostrasi ancora candidata credibile in chiave promozione diretta. Ad inseguire poi Cesena e Venezia, chiamate agli scontri con Juve Stabia e Modena, e subito poco più giù il Palermo, impegnato invece in trasferta con l’Avellino. Chiuderanno quindi il tutto gli incroci play out Padova-Sampdoria e Pescara-Reggiana.

Copia e incolla per la Serie C, dove nei tre raggruppamenti si giocherà come di solito alle 14.30 ed alle 17.30. Giro di boa compiuto. Notizia che l’Alcione Milano dovrà tenere ben presente nel Gruppo A in vista della sfida all’Albinoleffe: in gioco un posto negli spareggi promozione nazionali. Seguiranno poi i seguenti match: Trento-Dolomiti Bellunesi, Pro Patria-Renate e Virtus Verona-Lumezzane. Equilibrio spezzato in vetta invece nel Gruppo B. A causarlo il mezzo passo falso dello scorso turno dell’Arezzo che dovrà recuperare terreno nel duello col Ravenna affrontando in Sardegna la Torres, nel mentre in cui l’outsider Guidonia proverà ad irrobustire la quarta piazza occupata in graduatoria in quel di Carpi. In agenda pure Livorno-Pontedera, Pineto-Gubbio e Sambenedettese-Vis Pesaro. Appena due infine le partite del Gruppo C. Protagonista innanzitutto la Salernitana, in campo all’Arechi col Foggia per continuare l’inseguimento alle due capoliste Benevento e Catania, quindi il Sorrento, pronto ad ospitare il fanalino di coda Picerno.

Si giocherà inoltre in Coppa Italia Femminile, in Serie D e nel Campionato Primavera 1.

La super sfida Tottenham-Liverpool a brillare nello scenario internazionale

Consueta routine quindi negli altri top campionati europei, con la sola eccezione della Ligue 1 che lascerà la scena ai 32esimi di finale di Coppa di Francia, fase in cui saranno coinvolte anche grandi del calibro di Lilla e Paris Saint Germain. Assolutamente appassionante invece quanto sta accadendo nella corsa per il titolo in Premier League. Una sorta di bagarre a 3 in cui a comandare attualmente è l’Arsenal, con Manchester City e Aston Villa a ruota. Ecco che diventeranno fondamentale le gare delle 16 e delle 21 di Gunners e Citizens contro rispettivamente Everton e West Ham, così come il big match che metterà di fronte alle 18.30 Tottenham e Liverpool. Una sorta di prova del nove per i Reds, reduci da cinque risultati utili consecutivi e da una risalita in classifica fino a ridosso della top 4, obiettivo questo ancora abbastanza distante sponda Spurs. Da segnalare infine tra le 13.30 e le 21 anche Newcastle-Chelsea, Bournemouth-Burnley, Brighton-Sunderland, Wolverhampton-Brentford e Leeds-Crystal Palace.

Salva solo per il momento in Liga la panchina del Real Madrid di Xabi Alonso, obbligato alle 21 a battere al Bernabeu il Siviglia per non lasciare fuggire in testa i rivali del Barcellona. Europa League nel mirino invece del Celta Vigo in vista del match delle 14 col Real Oviedo, mentre a seguire troveremo in palinsesto Levante-Real Sociedad e Osasuna-Alavés.

Attesa risposta poi in Bundesliga da parte del Lipsia al colpo del venerdì in ottica secondo posto del Borussia Dortmund, ma servirà una super prestazione nell’appuntamento delle 18.30 contro il Bayer Leverkusen quarto. A precedere alle 15.30 ci saranno invece i seguenti incontri: Amburgo-Eintracht Francoforte, Augusta-Werder Brema, Colonia-Union Berlino, Stoccarda-Hoffenheim e Wolfsburg-Friburgo. Da ricordare infine anche i 4 match di Eredivisie, soprattutto Nijmegen-Ajax delle ore 20, così come Estudiantes-Platense delle 22 italiane, sfida che metterà in palio la Supercoppa d’Argentina.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18:00

20:45

PREMIER LEAGUE

18:30

BUNDESLIGA

18:30

SERIE B

15:00

17:15

19:30

SERIE C

14:30

17:30

SERIE D

14:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 20 dicembre 2025

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis – AF Elbasani 13:30

Tirana – Vllaznia 13:30

ALGERIA: LIGUE 1

Saoura – Mostaganem 15:00

Belouizdad – Olympique Akbou 18:00

ARGENTINA: TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes – Platense 22:00

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Newcastle Jets – Sydney FC 07:00

Melbourne City – Melbourne Victory 09:35

Perth Glory – Adelaide United 11:45

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan – Neftci Baku 11:00

Zira – Imisli FK 13:30

BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF

Nacional Potosi – Bolivar 23:00

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL – SPAREGGIO

San Juan FC – Wilstermann 20:00

CROAZIA: HNL

Osijek – Slaven Belupo 15:00

Din. Zagabria – Lok. Zagreb 17:45

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Aucas – Macara 22:30

Dep. Cuenca – Emelec 22:30

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Bayeux – Blois 15:30

Biesheim – Metz 15:30

Freyming – Chantilly 15:30

Lusitanos – Lilla 15:30

Marcq en Baroeul – Troyes 15:30

Bethune – Sochaux 18:00

Grenoble – Nancy 18:00

Lyon – La Duchere – Tolosa 18:00

Pontivy – Bastia 18:00

Raon L Etape – Paris FC 18:00

SA Merignac – Istres 18:00

AS Le Gosier – Lorient 20:30

Fontenay – PSG 21:00

GALLES: CYMRU PREMIER

Flint – Haverfordwest 15:30

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum – Karlsruher 13:00

Dusseldorf – Furth 13:00

Kaiserslautern – Magdeburg 13:00

Kiel – Dresda 20:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo – Francoforte 15:30

Augusta – Brema 15:30

Colonia – Union Berlino 15:30

Stoccarda – Hoffenheim 15:30

Wolfsburg – Friburgo 15:30

RB Lipsia – Leverkusen 18:30

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hoffenheim D – Jena D 12:00

1.FC Nurnberg D – Union Berlino D 14:00

GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. – Aris 15:00

Volos – Panetolikos 17:00

Olympiakos – Kifisia 19:30

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Millwall 13:30

Preston – Norwich 13:30

Southampton – Coventry 13:30

Bristol City – Middlesbrough 16:00

Charlton – Oxford Utd 16:00

Derby – Portsmouth 16:00

Hull – West Brom 16:00

Ipswich – Sheffield Wed 16:00

QPR – Leicester 16:00

Sheffield Utd – Birmingham 16:00

Watford – Stoke 16:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Newcastle – Chelsea 13:30

Bournemouth – Burnley 16:00

Brighton – Sunderland 16:00

Manchester City – West Ham 16:00

Wolves – Brentford 16:00

Tottenham – Liverpool 18:30

Everton – Arsenal 21:00

Leeds – Crystal Palace 21:00

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – C. Rangers 16:00

Bangor FC – Cliftonville 16:00

Crusaders – Larne 16:00

Dungannon – Portadown 16:00

Glenavon – Linfield 16:00

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – Maccabi Bnei Raina 14:00

Hapoel Jerusalem – H. Haifa 16:30

H. Petah Tikva – Kiryat Shmona 17:30

Sakhnin – Ashdod 17:30

Ironi Tiberias – H. Beer Sheva 18:30

ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Napoli D – Sassuolo D 12:30

Ternana D – Como D 12:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Parma U20 – Lazio U20 11:00

Inter U20 – Genoa U20 13:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Ternana U19 – Spezia U19 11:00

Empoli U19 – Bari U19 12:30

Como U19 – Entella U19 13:30

Benevento U19 – Avellino U19 14:30

Catanzaro U19 – Palermo U19 14:30

Cittadella U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Padova U19 – Lecco U19 14:30

Perugia U19 – Pisa U19 14:30

Pescara U19 – Ascoli U19 14:30

Renate U19 – Pro Vercelli U19 14:30

Südtirol U19 – Brescia U19 14:30

Venezia U19 – Vicenza U19 14:30

Cosenza U19 – Monopoli U19 15:00

Sampdoria U19 – Modena U19 15:00

Udinese U19 – Reggiana U19 15:30

ITALIA: SERIE A

Lazio – Cremonese 18:00

Juventus – Roma 20:45

ITALIA: SERIE B

Cesena – Juve Stabia 15:00

Frosinone – Spezia 15:00

Modena – Venezia 15:00

Monza – Carrarese 15:00

Padova – Sampdoria 15:00

Avellino – Palermo 17:15

Pescara – Reggiana 19:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Alcione Milano 14:30

Trento – Dolomiti Bellunesi 14:30

Pro Patria – Renate 17:30

Virtus Verona – Lumezzane 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Carpi – Guidonia 14:30

Torres – Arezzo 14:30

Livorno – Pontedera 17:30

Pineto – Gubbio 17:30

Sambenedettese – Vis Pesaro 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Salernitana – Foggia 14:30

Sorrento – Picerno 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Brian Lignano – Adriese 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Crema – Piacenza 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Olbia – Sarrabus Ogliastra 14:30

OLANDA: EREDIVISIE

Heracles – Heerenveen 16:30

Excelsior – Zwolle 18:45

Nijmegen – Ajax 20:00

Breda – Telstar 21:00

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Rio Ave 19:00

Estrela – Moreirense 21:30

ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest – Unirea Slobozia 13:30

Otelul – FC Arges 16:00

UTA Arad – Din. Bucuresti 19:00

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – San Giovanni 15:00

Fiorentino – Murata 15:00

San Marino Academy U22 – Folgore 15:00

Virtus – Cailungo 15:00

Tre Fiori – Faetano 18:15

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee Utd – Hibernian 16:00

Kilmarnock – Falkirk 16:00

Motherwell – Dundee FC 16:00

St. Mirren – Livingston 16:00

SERBIA: SUPER LIGA

Radnicki Nis – Zeleznicar Pancevo 13:00

Javor – Vojvodina 14:00

Stella Rossa – Mladost 15:30

IMT Novi Beograd – Partizan 18:00

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Celta Vigo 14:00

Levante – Real Sociedad 16:15

Osasuna – Alaves 18:30

Real Madrid – Siviglia 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Andorra – La Coruna 14:00

Huesca – Racing Santander 16:15

Leganes – Gijon 18:30

Las Palmas – Cultural Leonesa 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Winterthur 18:00

Thun – Zurigo 18:00

Basilea – Servette 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor – Kayserispor 12:30

Eyupspor – Fenerbahce 15:00

Besiktas – Rizespor 18:00

UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg – MTK Budapest 13:00

Paks – Nyiregyhaza 15:30

Győr – Puskas Academy 18:00