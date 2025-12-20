Torres-Arezzo 1-1: Starita illude ma Ravasio firma il pari

Diretta di Torres-Arezzo di Sabato 20 dicembre 2025: Starita apre, Ravasio risponde nella ripresa. Punto prezioso per i sardi contro la vice capolista

SASSARI – La Torres conquista un punto importante contro la seconda forza del Girone B, l’Arezzo, chiudendo sull’1-1 una sfida intensa e combattuta al “Vanni Sanna”. I rossoblù partono forte e trovano il vantaggio con Starita, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli amaranto, che pareggiano con Ravasio. La squadra di Greco, ultima in classifica, mostra segnali di crescita e solidità, mentre l’Arezzo rallenta la corsa verso la vetta, come confermato dalle cronache delle principali testate sportive. Un pareggio che rispecchia l’andamento di una gara equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e un finale ad alta tensione.

Cronaca della partita La Torres parte con grande aggressività e al 9’ trova il gol dell’1-0: Sala sfonda sulla destra e mette un cross perfetto, Di Stefano colpisce di testa, Venturi respinge corto e Starita insacca da due passi. L’Arezzo prova a reagire, ma i sardi difendono con ordine. Al 40’ gli amaranto sfiorano il pari: Varela approfitta di un errore di Idda, entra in area ma Zaccagno compie un intervento decisivo. Nella ripresa l’Arezzo aumenta la pressione e al 1’ inserisce Ravasio, che cambia l’inerzia del match. Al 27’ arriva il pareggio: cross dalla destra, Ravasio anticipa tutti e firma l’1-1 con un colpo di testa preciso. Nel finale la Torres prova a tornare avanti con Mastinu e Diakité, ma Venturi salva gli amaranto con un intervento prodigioso al 44’. Il match si chiude sull’1-1: un punto che dà morale alla Torres e frena la corsa dell’Arezzo, che chiude comunque il 2025 al secondo posto.

Tabellino

TORRES: Zaccagno A., Idda R., Antonelli N., Mercadante M., Sala M., Giorico D., Brentan M. (dal 22′ st Masala A.), Zambataro E., Starita E. (dal 22′ st Mastinu G.), Musso A. (dal 43′ st Lunghi A.), Di Stefano L. (dal 15′ st Diakite A.). A disposizione: Biagetti C., Bonin L., Carboni M., Diakite A., Dumani S., Fabriani C., Lunghi A., Marano M., Masala A., Mastinu G., Nunziatini F., Petriccione D.

AREZZO: Venturi G., Gilli M., Chiosa M., Gigli N., De Col F. (dal 1′ st Ravasio M.), Eklu S. M., Guccione F., Righetti S. (dal 26′ st Perrotta F.), Pattarello E. (dal 45’+1 st Meli M.), Cianci P., Varela Djamanca M.. A disposizione: Arena M., Galli A., Iaccarino G., Meli M., Perrotta F., Ravasio M., Sussi S., Tito F., Trombini L.

Reti: al 9′ pt Starita E. (Torres) al 27′ st Ravasio M. (Arezzo) .

Ammonizioni: al 32′ pt Mercadante M. (Torres), al 45’+1 pt Idda R. (Torres), al 31′ st Mastinu G. (Torres) al 35′ pt Cianci P. (Arezzo), al 11′ st Gigli N. (Arezzo), al 28′ st Ravasio M. (Arezzo).

Presentazione del match

Sabato 20 dicembre, alle ore 14:30, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari si affronteranno Torres e Arezzo, nella gara valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

La Torres arriva dal pareggio esterno per 0-0 contro il Gubbio, secondo pari consecutivo dopo quello contro il Pineto. La formazione sarda è attualmente penultima con 10 punti, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 9 sconfitte, con 8 gol realizzati e 22 subiti. Un rendimento che obbliga la squadra a cercare punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione.

L’Arezzo, invece, si presenta in Sardegna forte di un cammino da protagonista. I toscani sono secondi in classifica con 39 punti, maturati grazie a 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 34 reti segnate e appena 14 incassate. Numeri che confermano la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della squadra amaranto, decisa a consolidare la propria posizione nelle zone alte.

Nei sedicesimi di finale del torneo di categoria, lo scorso 29 ottobre, l’Arezzo si impose per 2-0, eliminando la Torres dalla competizione. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse alla sfida di campionato, con i rossoblù desiderosi di riscatto davanti al proprio pubblico.

La direzione della gara è stata affidata ad. Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Ilario Montanelli di Lecco e Cosimo Schirinzi di Casarano. Il quarto ufficiale sarà Enrico Cappai di Cagliari mentre l’operatore FVS sarà Marco Pilleri di Cagliari.

COME ARRIVA LA TORRES – Greco dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Zaccagno, protetto dalla linea difensiva composta da Fabriani, Antonelli e Idda. A centrocampo agiranno Mastinu e Giorico, con Zambataro e Sala pronti a spingere sulle fasce. In avanti confermato il trio con Starita e Di Stefano a supporto del centravanti Musso.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo di Cristian Bucchi si affida a Venturi tra i pali, con una linea difensiva composta da De Col, Gilli, Chiosa e Tito. A centrocampo spazio a Guccione e Chierico, mentre sarà Mawuli a dare dinamismo e copertura. Sulla trequarti agiranno Pattarello e Tavernelli, pronti a supportare l’unica punta Cianci, riferimento offensivo della squadra amaranto.

Probabili formazioni di Torres-Arezzo

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Idda; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Starita, Di Stefano; Musso. Allenatore: Greco

AREZZO (4-3-2-1): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Guccione, Chierico; Mawuli, Pattarello, Tavernelli; Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.