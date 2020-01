Questa sera in campo Atalanta – SPAL e Cosenza – Crotone. Si gioca anche in Egitto, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Nigeria il 20 gennaio 2020

Calcio italiano in primo piano lunedì 20 gennaio 2020 a partire dal posticipo di Serie A tra Atalanta e SPAL. Per la Serie cadetta c’è invece Cosenza – Crotone e con queste due seguiremo anche Piacenza – Triestina per la C. Si gioca anche in altri campionati minori di Francia, Inghilterra, Olanda oltre che in Algeria, Arabia, Cipro, Egitto e tanti altri posti ancora. Incontri che saranno tutti riassunti nel quadro qui di seguito riportato con i risultati in tempo reale. Prima di entrare nel dettaglio sguardo a chi ha già giocato partendo dal Torneos Del Verano in Argentina dove il Boca Juniors sconfigge 3-1 l’Athletico-PR. In gol Zarate, autore di una doppietta con nel mezzo la rete di Nikao tutto nel primo tempo. Nella ripresa arriva a due minuti dalla fine la rete della sicurezza con Reynoso.

In Messico 3-2 del Santos Laguna al Leon mentre in Paraguay l’Olimpia Asuncion supera 2-1 al Diaz. Prosegono i Giochi Olimpici in Sud America con le vittorie per 1-0 di Uruguay e Brasile rispettivamente su Paraguay e Perù. In Costa Rica 3-2 del San Carlos sul Zeledon mentre in India Punjab ha la meglio su Gokulam. Infine per le amichevoli tra nazionali successo esterno dell’Islanda su El Salvador.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



01:00 Islanda - El Salvador 1-0



12:00 Seychelles - Mauritius



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



06:30 FC Tokyo - Vegalta Sendai 1-1



11:00 Sevilla FC - SV Sandhausen



13:00 SV Wehen Wiesbaden - Ferencvárosi TC 0-0 *



14:00 SpVgg Greuther Fürth - Lechia Gdańsk



15:00



Atlético Sanluqueño CF - SV Sandhausen

Dinamo Mosca - Zagłębie Lubin

Dinamo Kiev - Neftçi PFK

Zagłębie Lubin - Dinamo Mosca

Dinamo Kiev - Neftçi PFK



15:30 Dinamo Bucureşti - NK Osijek



16:30 Steaua Bucureşti - Lokomotiv Moskva



17:30 Ferencvárosi TC - CFR Cluj



18:00 Borussia Dortmund II - RSV Meinerzhagen



Algeria > Ligue 1 2019/2020



16:00 JS Kabylie - MC Oran



17:00 ASO Chlef - USM Alger



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



16:10 Al Faisaly - Al Hilal



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:40 East Riffa Club - Manama Club



16:00 Al Najma - Busaiteen



17:15 Riffa SC - Al Hidd



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Paphos FC - Olympiakos Nikosia rinv.



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



Guadalupe - Santos de Guápiles rinv.



01:00 AD San Carlos - Municipal Pérez Zeledón 3-2



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Aswan - Wadi Degla FC 0-3 *



16:00 Tala'ea El-Gaish SC - Ittihad El-Iskandary



18:30 Zamalek - Al-Masry Club rinv.







Ittihad El-Iskandary - Zamalek rinv.

Al-Mokawloon - Tala'ea El-Gaish SC rinv.

Ismaily - El Gouna rinv.

ENPPI - Pyramids FC rinv.

Haras El Hodood - Al-Masry Club rinv.

FC Masr - El-Entag El-Harby rinv.

Misr lel-Maqasah SC - Aswan rinv.

Tanta - Wadi Degla FC rinv.

Smouha Sporting Club - Al-Ahly rinv.



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



20:55 St-Pryvé St-Hilaire - AS Monaco



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:30 PAS Giannina - Levadiakos



India > I-League 2019/2020



09:30 Minerva Punjab FC - Gokulam Kerala 3-1



Inghilterra > Championship 2019/2020



21:00 West Bromwich Albion - Stoke City



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda Tel Aviv



19:00 Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Haifa



19:15 Beitar Jerusalem - Maccabi Netanya



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Atalanta - SPAL



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Cosenza Calcio - Crotone



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Piacenza - Triestina



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Lazio - Genoa



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Olympique de Safi - Wydad AC



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



01:45 Santos Laguna - Club León 3-2



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Jigawa Golden Stars - Rivers United FC

Nasarawa United FC - Warri Wolves



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Utrecht (J) - Roda JC Kerkrade

Jong Ajax - FC Dordrecht



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Club Olimpia - General Díaz 2-1



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Balıkesirspor - Adana Demirspor