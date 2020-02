In Italia si gioca si in Serie A che B, spazio anche ai campionati in Francia, Germania, Spagna e campionati minori il 21 febbraio 2020

Venerdì 21 febbraio giornata dove sono attesi diversi anticipi di campionato nei principali campionati europei. In Italia seguiremo da vicino quello di Serie A, Brescia – Napoli e di B, Cosenza – Frosinone. Sono due incontri che avranno il supporto della nostra webcronaca. Anche in altri campionati europei si gioca come in Francia, Spagna e Germania oltre ad altri minori include nel cartellone odierno dei risultati in tempo reali. Prima di sfogliarlo assieme vediamo chi invece è già sceso in campo.

Partiamo dalla Coppa del Brasile con il 5-1 del Brusque sul Remo mentre nella Coppa Colombia successo esterno per 2-0 del Llaneros su Huila e 2-1 del Real Cartagena sull’Atletico FC. In Messico per l’Ascenso 2-0 del Zacatecas Mineros su Zacatepec mentre nella CONCACAF Champions League 5-3 del New York City in casa del San Carlos mentre finisce 2-2 tra Olimpia e Seattle Sounders. Nella Coppa sudamericana 2-0 dell’Atletico-MG sull’Union Santa Fe e 2-2 tra El Nacional e Fenix. In India 3-2 del Neroca FC sul Gokulam mentre nella J1 League in Giappone 3-2 dell’Urawa in casa dello Shonan. Nella OFC Champions League 3-2 dell’Henderson Eels su Lautoka e 3-0 del Malampa Revivors su Lae City mentre nell’A-League 2-0 del Wellington Phoenix su Weastern United e 5-2 di WS Wanderers su Adelaide United.

LENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00



CSKA Mosca - FC Rapperswil-Jona 3-0

SK Brann - Aalesunds FK 1-3



15:00 Lillestrøm SK - FK Bodø/Glimt 1-2 *



16:00



Ranheim IL - Rosenborg BK 1-4 *

FK Orenburg - Sarpsborg 08 0-0 *



19:10 SV Horn - Austria Wien (A)



19:30 1. FC Kaiserslautern II - FC Karbach



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



Inghilterra - USA



13:00 Spagna - Danimarca 0-3



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata



01:30



Atlético Mineiro - Unión de Santa Fe 2-0

El Nacional - Fénix 2-2



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo A



22:00 Sporting Cristal - Nacional



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



00:15 Libertad - Jorge Wilstermann 9-1



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2020 > Ottavi di finale



02:00 AD San Carlos - New York City FC 3-5



04:00 Olimpia - Seattle Sounders 2-2



OFC > OFC Champions League 2020 > Gruppo B



01:00 Henderson Eels - Lautoka FC 3-2



05:00 Malampa Revivors - Lae City FC 3-0



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



18:00 FK Kukësi - KF Tiranë



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:10 Abha Club - Al Adalah 2-2



16:30 Al Faisaly - Al Ettifaq 0-0 *



18:30 Al Ahli SFC - Al Fateh



Argentina > Torneo de Reserva 2019/2020



13:00



Boca Juniors II - Godoy Cruz II 0-0

San Lorenzo II - Racing Club de Avellaneda II 0-1

Argentinos Juniors II - Patronato de Paraná II 1-0

Independiente II - Gimnasia de La Plata II 2-2

Banfield II - Aldosivi II 3-0

Defensa y Justicia II - Rosario Central II 2-0

Arsenal de Sarandí II - Vélez Sarsfield II 0-1

Newell's Old Boys II - Colón de Santa Fe II 1-1

Unión de Santa Fe II - Central Córdoba SdE II 0-0

Talleres de Córdoba II - Huracán II 1-0

Atlético Tucumán II - Lanús II 2-3



Australia > A-League 2019/2020



07:15 Wellington Phoenix - Western United FC 2-0



09:30 Western Sydney Wanderers - Adelaide United 5-2



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 KV Kortrijk - KRC Genk



Brasile > Campeonato Paulista 2020



01:30 Palmeiras - Guarani - SP 1-0



20:00 Botafogo - SP - Inter de Limeira - SP



Cile > Primera División 2020



16:00 Antofagasta - Universidad de Concepción 0-1 *



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 NK Varaždin ŠN - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2019/2020



15:00 NK Dubrava - HNK Cibalia



18:00 NK Međimurje - Hrvatski Dragovoljac



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Hobro IK - FC Midtjylland



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00 OGC Nice - Stade Brest



20:45 FC Metz - Olympique Lyon



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AC Ajaccio - Le Mans FC

Le Havre AC - US Orléans

Clermont Foot - Paris FC

EA Guingamp - FC Sochaux

FC Chambly - AS Nancy

Chamois Niortais - Valenciennes FC

Grenoble Foot 38 - LB Châteauroux

Rodez AF - FC Lorient



Francia > National 2019/2020



20:00



AS Béziers - US Créteil-Lusitanos

US Boulogne - Le Puy Foot 43

FC Bourg-Péronnas - Pau FC

GFC Ajaccio - USL Dunkerque

AS Lyon-Duchère - US Avranches

US Quevilly-Rouen - US Concarneau

SC Toulon - FC Villefranche Beaujolais

SO Cholet - FC Bastia-Borgo



Galles > Premier League 2020 Relegation



20:45 Aberystwyth Town - Penybont FC



Galles > Premier League 2020 Championship



21:00 Connah's Quay Nomads - The New Saints



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Bayern Monaco - Paderborn



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Viktoria Köln - SG Sonnenhof Großaspach



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



19:30



SV Drochtersen/Assel - Heider SV

Werder Bremen II - HSC Hannover



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



19:00



Wacker Nordhausen - SV Lichtenberg 47

BFC Dynamo - VSG Altglienicke



Germania > Regionalliga West 2019/2020



19:30 Rot-Weiß Oberhausen - Sportfreunde Lotte



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



19:15 VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam



Giappone > J1 League 2020



11:00 Shonan Bellmare - Urawa Red Diamonds 2-3



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



20:30 Lincoln Red Imps - Lions Gibraltar



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 Levadiakos - Doxa Dramas FC 3-2



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - Chennaiyin FC 0-1 *



India > I-League 2019/2020



09:30 NEROCA FC - Gokulam Kerala 3-2



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Derby County - Fulham FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



20:00 Chelsea FC - Brighton & Hove Albion



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45 Linfield FC - Crusaders FC



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Brescia - Napoli



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Cosenza Calcio - Frosinone



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Raja Beni Mellal - Raja Casablanca



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



03:30 Mineros de Zacatecas - Atlético Zacatepec 2-0



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



SC Cambuur - Roda JC Kerkrade

NAC Breda - Almere City FC

Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen

SBV Excelsior - FC Den Bosch

FC Dordrecht - De Graafschap

SC Telstar - MVV

Helmond Sport - Jong Ajax

Jong PSV - TOP Oss



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



22:00 12 de Octubre de Itauguá - Club Nacional



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



21:30 CD Aves - Vitória Guimarães



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



21:00 UD Vilafranquense - SC Farense



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:45 Al Khor SC - Al Rayyan 1-1



16:55 Qatar SC - Al Sailiya



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45 St. Mirren FC - Heart of Midlothian



Scozia > Championship 2019/2020



20:05 Dundee United - Inverness CT



Serbia > Super Liga 2019/2020



17:30 FK Voždovac - Spartak Subotica



18:00 FK Javor - Mladost Lučani



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 Real Betis - RCD Mallorca



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 Sporting Gijón - Cádiz CF



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Sivasspor - Alanyaspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00



Eskişehirspor - Hatayspor

Osmanlıspor FK - Menemen Belediyespor