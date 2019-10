Mercoledì 23 ottobre 2019 con le italiane ancora protagoniste contro Borussia Dortmund e Salisburgo. In campo la Serie C e UEFA Youth League

Nuova appassionante giornata di Champions League per le italiane. In questo caso saranno Inter e Napoli le protagoniste delle serata. Il programma si aprirà alle 18.55 con Ajax – Chelsea in primo piano. Ricordiamo che le italiane in Champions si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Completano il quadro le sfide di Uefa Youth League, la Championship inglese e la Serie C. Prima di vedere i risultati della giornata in tempo reale andiamo a vedere gli incontri che si sono già conclusi. Partiamo dall’Australia dove nell’FFA Cup l’Adelaide United supera 4-0 il Melbourne City. Nella Coppa Messico successi casalinghi per Veracruz, Dorados e Tijuana rispettivamente 1-0 sull’Alebrijes Oaxaca, 2-1 sul Necaxa e 2-0 sul Zacatecas Mineros mentre Santons Laguna passa 4-0 in casa del Correcaminos. Nella Copa Libertadores successo per 1-0 del Boca Juniors sul River Plate. Gara decisa da una rete di Hurtado su assist di Zarate al 35′ della ripresa. Nella Libertadores donne 2-0 del Corinthians sul Morning e 3-2 estereno dell’America de Cali sull’UAI Urquiza.

