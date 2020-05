Tre match in programma in Bundesliga mentre in Bielorussia in campo le serie minori. Il 24 maggio spazio anche a Costarica, Estonia, Isole Far Oer

Domenica 24 maggio proseguono gli incontri validi per la 27ma giornata di Bundesliga. Si completa il turno con tre sfide importanti soprattutto in chiave salvezza. C’è però il Lipsia che in caso di successo può salire in terza posizione. Anche la 2 Bundesliga protagonista nel pomeriggio mentre in Bielorussia spazio a Pershaya Liga, Coppa di Bielorussia e Vysshaya Liga Women. Si gioca anche in Armenia, Estonia, Isole Far Oer e Burundi. Tra le gare disputate troviamo in Corea del Sud per la K League 1 il successo per 2-0 dello Jeonbuk sul Daegu mentre senza reti all’intervallo Ulsan Hyndai – Busan. Nella K League 2 invece il Gyeongnam supera 3.2 l’Anyang. In Taiwan per la Premier League 1-0 esterno del Taichung in casa del Ming Chuan University. Stesso punteggio per il Ntus sui Red Lions. In Vietnam già conclusa la sfida tra An Do-An Giang e Long An ai rigori a favore della squadra di casa. Andiamo a vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno ricordando che ci sono anche diverse amichevoli tra squadre israeliane, slovacche, ucraine e croate.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00 NK Celje - NK Radomlje 1-1



19:00 HNK Rijeka - NK Istra 1961



UEFA > Femminile Champions League 2019/2020 > Finale



Vincente SF2 - Vincente SF1 rinv.



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura







Blooming - San José rinv.

The Strongest - Club Aurora rinv.

Real Santa Cruz - CD Guabirá rinv.

Real Potosí - Nacional Potosí rinv.

Always Ready - Royal Pari rinv.

Jorge Wilstermann - Bolívar rinv.

Oriente Petrolero - Atlético Palmaflor rinv.



Brasile > Série A 2020







Flamengo RJ - Grêmio Porto Alegre rinv.

Botafogo - RJ - Atlético Mineiro rinv.

São Paulo FC - Bahia - BA rinv.

Red Bull Bragantino - Fluminense RJ rinv.

Corinthians SP - Coritiba FC rinv.

Internacional - Atlético Goianiense rinv.

Sport - PE - Santos FC rinv.

Athletico Paranaense - Palmeiras rinv.

Ceará - CE - Vasco da Gama rinv.

Goiás - Fortaleza rinv.



Cile > Primera División 2020







Universidad Católica - La Serena rinv.

Cobresal - Santiago Wanderers rinv.

Universidad de Concepción - Universidad de Chile rinv.

Huachipato - O'Higgins rinv.

Antofagasta - Unión La Calera rinv.

Curicó Unido - Palestino rinv.

Coquimbo Unido - Unión Española rinv.

Colo-Colo - Iquique rinv.

Audax Italiano - Everton rinv.



Cina > Super League 2020







Tianjin Teda - Dalian Pro rinv.

Shandong Luneng - Shijiazhuang Ever Bright rinv.



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Municipal Pérez Zeledón - CS Cartaginés 0-1



03:00 LD Alajuelense - AD San Carlos 3-0



04:00 Santos de Guápiles - Deportivo Saprissa 2-4



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa







Deportivo Cuenca - Barcelona rinv.

Emelec - LDU Quito rinv.

Universidad Catolica - El Nacional rinv.

Independiente del Valle - Aucas rinv.

Macará - Técnico Universitario rinv.

Guayaquil City - Delfín SC rinv.

Olmedo - Mushuc Runa rinv.

Orense SC - Liga de Portoviejo rinv.



Germania > Bundesliga 2019/2020



13:30 Schalke 04 - Augsburg 0-1 *



15:30 Mainz 05 - RB Leipzig



18:00 Colonia - Fortuna Düsseldorf



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



Holstein Kiel - Stoccarda 1-0 *

Amburgo - Arminia Bielefeld 0-0 *

Karlsruher SC - VfL Bochum 0-0 *



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020







VfL Wolfsburg II - BV Cloppenburg rinv.

1899 Hoffenheim II - Turbine Potsdam II rinv.

FSV Gütersloh 2009 - Werder Bremen rinv.

1. FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld rinv.

Bor. Mönchengladbach - 1. FFC Frankfurt II rinv.

Bayern München II - SV Meppen rinv.

SG 99 Andernach - FC Ingolstadt 04 rinv.



Italia > Serie A 2019/2020







Milan - Cagliari rinv.

SPAL - Fiorentina rinv.

Genoa - Verona rinv.

Atalanta - Inter rinv.

Napoli - Lazio rinv.

Lecce - Parma rinv.

Juventus - Roma rinv.

Brescia - Sampdoria rinv.

Bologna - Torino rinv.

Sassuolo - Udinese rinv.



Nigeria > Professional League 2019/2020







Warri Wolves - Abia Warriors FC rinv.

Enugu Rangers - Enyimba Aba rinv.

Ifeanyi Uba - Katsina United rinv.

Heartland FC - Akwa United rinv.

Kano Pillars - Sunshine Stars rinv.

Kwara United - Adamawa United FC rinv.

Plateau United - MFM FC rinv.

Wikki Tourists - Rivers United FC rinv.

Jigawa Golden Stars - Dakkada FC rinv.

Nasarawa United FC - Lobi Stars rinv.



Paraguay > Primera División 2020 Apertura







Cerro Porteño - Club Nacional rinv.

River Plate - Club Olimpia rinv.

Sportivo Luqueño - 12 de Octubre de Itauguá rinv.

Sol de América - Guaraní rinv.

Guaireña FC - San Lorenzo rinv.

General Díaz - Libertad rinv.



Peru > Primera División 2020 Apertura







Carlos Stein - Llacuabamba rinv.

Universidad Cesar Vallejo - Ayacucho FC rinv.

Universidad Técnica - Mannucci rinv.

FBC Melgar - Atlético Grau rinv.

Cusco FC - Deportivo Municipal rinv.

Sporting Cristal - Universitario de Deportes rinv.

Sport Huancayo - Deportivo Binacional rinv.

Alianza Lima - Universidad San Martín rinv.

Sport Boys - Cienciano rinv.

Academia Cantolao - Alianza Universidad rinv.



Portogallo > Taça 2019/2020 > Finale



SL Benfica - FC Porto rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020







CD Alavés - FC Barcelona rinv.

Atlético Madrid - Real Sociedad rinv.

Espanyol Barcelona - Celta Vigo rinv.

Granada CF - Athletic Bilbao rinv.

CD Leganés - Real Madrid rinv.

Levante UD - Getafe CF rinv.

CA Osasuna - RCD Mallorca rinv.

Sevilla FC - Valencia CF rinv.

Villarreal CF - SD Eibar rinv.

Real Valladolid - Real Betis rinv.



Spagna > Segunda División 2019/2020







AD Alcorcón - Girona FC rinv.

UD Almería - Málaga CF rinv.

Cádiz CF - Albacete rinv.

Deportivo La Coruña - CF Fuenlabrada rinv.

Elche CF - Real Oviedo rinv.

UD Las Palmas - Extremadura UD rinv.

CD Lugo - CD Mirandés rinv.

CD Numancia - CD Tenerife rinv.

Racing Santander - Rayo Vallecano rinv.

Sporting Gijón - SD Huesca rinv.

Real Zaragoza - SD Ponferradina rinv.



Uruguay > Primera División 2020 Apertura







Torque - Liverpool rinv.

River Plate - Plaza Colonia rinv.

Peñarol - Progreso rinv.

Montevideo Wanderers - Fénix rinv.

Cerro Largo - Cerro rinv.

Rentistas - Defensor Sporting rinv.

Deportivo Maldonado - Danubio rinv.

Boston River - Nacional rinv.



USA > USL Championship 2020







New York RB II - Pittsburgh Riverhounds rinv.

Philadelphia Union II - Saint Louis FC rinv.

Sporting Kansas City II - Loudoun United rinv.



Venezuela > Primera División 2020







LALA - Yaracuyanos FC rinv.

Portuguesa FC - Carabobo FC rinv.

Metropolitanos FC - Trujillanos FC rinv.

Academia Puerto Cabello - Zulia FC rinv.

Zamora FC - Monagas rinv.

Deportivo Lara - Mineros de Guayana rinv.

Caracas FC - Atlético Venezuela rinv.

Aragua FC - Deportivo La Guaira rinv.

Deportivo Táchira - Estudiantes de Mérida rinv.