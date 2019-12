Per il 25 dicembre 2019 in campo i campionati in Bolivia, Egitto, India, Israele e Marocco. Si gioca a partire dal primo pomeriggio

Mercoledì 25 dicembre con alcuni campionati che non si fermano nemmeno a Natale. In particolare tra i risultati in tempo reale del giorno seguiremo quelli dei campionati in Bolivia, Egitto ma anche India, Israele e Marocco. Prima di vedere il quadro completo segnaliamo che si sono già disputati tre incontri. Il primo per la Senior Shield di Hong Kong con il successo esterno per 5-3 dell’Eastern AA contro Guangzhou R&F. Gli altri due riguardano le amichevoli per club dove lo Yanhon United ha superato 6-3 il Sagaing mentre il Gia Lia 2-1 Hong Linh Ha Tinh.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



21:00



CD Guabirá - Oriente Petrolero

Royal Pari - Jorge Wilstermann

Sport Boys Warnes - Bolívar

Nacional Potosí - Real Potosí

The Strongest - Always Ready

Club Aurora - Destroyers

San José - Blooming



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 ENPPI - Haras El Hodood



16:00



Tala'ea El-Gaish SC - Al-Masry Club

Smouha Sporting Club - El Gouna



18:30 Pyramids FC - Wadi Degla FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 ATK - Bengaluru FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Sektzia Nes Tziona - Maccabi Netanya



18:30 Hapoel Tel Aviv - FC Ashdod



19:15 Beitar Jerusalem - Hapoel Ra'anana



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



14:00 Hassania US Agadir - CR Khemis Zemamra



19:00 Renaissance de Berkane - Youssoufia Berrechid