Si gioca in serata Torino – Milan che chiuderà la 5° giornata. In Europa spazio ad altri posticipi. Si è già giocato in Brasile

Giovedì 26 settembre fa da spartiacque tra la scorpacciata di partite di ieri e un nuovo turno che partirà da domani con l’anticipo di Serie B. In evidenza 4 posticipi, uno in Serie A con Torino – Milan che potremo seguire anche con il supporto della webcronaca, uno in Eredivisie e tre in Liga. Completa il quadro il campionato di Serie C Girone A mentre nella notte ci sono stati i primi incontri. Partiamo dalla Serie A in Brasile con i successi casalinghi rispettivamente per 2-0 del Bahi sul Botafogo RJ e del Flamengo, 3-1 sull’Internacional. Senza reti tra Ceara e Cruzeiro mentre colpo esterno per 1-0 de Goias sul Sao Paulo. Nella Copa Argentina successo del CA Estudiantes ai rigori sul Real Pilar mentre in Colombia 2-1 del Deportivo Cali sul Tolima. Senza reti tra Barcellona SA ed El Nacional per la Copa Ecuador mentre in Perù 2-0 dell’Huancayo sull’AD Cantolao. Nella Copa Sudamericana finisce 2-2 tra Ind. del Valle e Corinthians mentre in Paraguay vittorie per 2-0 di Libertad su Dep. Capiata e Olimpia Asuncion su Sol De America. Nella MLS in USA successi casalinghi per New York City, Minnesota, Los Angeles mentre Real Salt Lake e San Jose Earthquakes sconfitti in casa rispettivamente da Los Angeles Galaxy e Philadelphia Union. 2-2 invece tra Portland Timbers e New England Revolution. Chiudiamo con il Venezuela dove troviamo il roboante 6-0 del Dep. Tachira sull’AC Lala Fc, il 2-1 del Puero Cabello su Carabobo e la vittoria fuori casa per 1-0 del La Guira su Zamora.

