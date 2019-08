Si giocano le gare di ritorno del quarto turno con le squadre di Ajax e Club Brugge in primo piano. In campo anche in Ligue 1, nella notte anno aperto dall’America

Mercoledì 28 agosto all’insegna ancora della Champions League con le ultime sfide che precedono la competizione vera a propria. Si lotta per gli ultimi ingresso con il 4° e ultimo turno dei preliminari. Tra le squadre impegnate anche l’Ajax, Club Brugge e Slavia Praga. Si gioca anche in Ligue 1 dalle 19 mentre in Inghilterra ci sarà l’EFL Cup. Hanno aperto la giornata i match in America. Partiamo dalla CONCACAF League con i successi casalinghi dell’Indipendiente (2-1 sul Rodinhood) e San Carlos (1-0 dopo i rigori sul Santa Teda) mentre fanno 1-1 Motagua e Managua FC. Nella Coppa Libertadores successo esterno del Gremio sul Palmeiras mentre nella Copa Sudamericana 3-1 esterno dell’Atletico-MG su La Equidad. Andiamo a vedere nel dettaglio i match previsti per questa giornata e quindi tutti i risultati in tempo reale.

