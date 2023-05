In Serie A in campo anche Verona e Lecce per la lotta salvezza, si chiude il massimo campionato inglese. Pareggio tra Independiente e Lanus in Liga Profesional

Calcio argentino e brasiliano in apertura di questa domenica 28 maggio. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 1-1 tra Independiente e Lanus: vantaggio dei padroni di casa al 12′ del primok tempo con Cauteruccio quindi nella ripresa ospiti prima in 10 per il doppio giallo al 2′ a Boggio quindi il pareggio su rigore in pieno recupero di Sand su rigore. Nella Serie A brasiliana successo per 2-1 del Sao Paulo sul Goias: al 29′ ospiti avanti grazie a Maguinho quindi nella ripresa arriva prima il pareggio di Pablo Maia al 12′ quindi dopo il gol annullato a Marcos Paulo per fuorigioco arriva in pieno recupero il gol decisivo di David. In Paraguay 2-0 dello Sportivo Trinidense sulla Resistencia mentre nella Liga de Expansion MX successo per 3-1 del Tapatio sull’Atlante nella gara d’andata della Super Finale: tripletta per Tepa con due gol nel primo tempo e rete della bandiera di Portales su rigore. In Bolivia 3-0 del Tomayapo in casa dell’Independiente Petrolero mentre in Canadian Premier League 1-1 tra Pacific e HFX Wanderers.

Successo di misura del Millonarios sul Chico nel quadrangolare di Primera A in Colombia e del Delfin sul Gualaceo in Liga Pro Ecuador. Nella J1 League vittoria esterna per il G-Osaka sull’Albirex Niigata e vittorie casalinghe per 2-0 di C-Osaka sullo Yokohama dello Yokohama M. sull’Avispa Fukouoka e del Kawasaki sul Kashiwa. Nella K League 1 vince Seoul 1-0 sul Gangwon e Gwangju 2-0 in casa del Suwon. Ricco programma nella MLS in USA con il successo esterno per Philadelphia Union, Cincinnati e Charlotte. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Già in campo per il lunch match Verona ed Empoli quindi il programma di Serie A proseguirà alle ore 15 con Bologna-Napoli e Monza-Lecce mentre alle 18 Lazio-Cremonese e posticipo delle 20.45 Juventus-Milan. Turno completo, l’ultimo in Premier League e ricco programma anche in Liga per completare la 37esima giornata. Proseguono i Mondiali U20 con la terza giornata della fase a gironi: alle 20 troviamo Iraq-Inghilterra e Tunisia-Uruguay mentre alle 23 Corea del Sud-Gambia e Honduras-Francia.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Young Africans - USM Alger 15:00



ALBANIA SUPER LEAGUE - SPAREGGIO

Flamurtari - Korabi Peshkopi 17:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Independiente - Lanus 1-1 (Finale)

Barracas Central - San Lorenzo 19:00

Defensa y Justicia - Racing Club 21:30

Talleres Cordoba - Argentinos Jrs 21:30



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LASK - Austria Vienna 17:00

Rapid Vienna - Sturm Graz 17:00

Salzburg - A. Klagenfurt 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Antwerp - Royale Union SG 1-0 (*)

Club Brugge - Genk 18:30



BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

BATE - Zhodino 18:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero - Tomayapo 0-3 (Finale)

Nacional Potosi - Guabira 23:30



BRASILE SERIE A

Sao Paulo - Goias 2-1 (Finale)

Corinthians - Fluminense 21:00

Internacional - Bahia 21:00

Atletico-MG - Palmeiras 23:30

Bragantino - Santos 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA 1948 Sofia - Ludogorets 20:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC - HFX Wanderers 1-1 (Finale)

York Utd - Cavalry 23:00



CINA SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu - Shandong Taishan 0-1 (Finale)

Zhejiang Professional - Beijing Guoan 3-2 (Finale)

Dalian Pro - Tianjin Jinmen Tiger 0-0 (*)

Shanghai Shenhua - Henan Songshan Longmen 0-1 (*)

Shenzhen - Meizhou Hakka 0-2 (*)



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Omonia - AEK Larnaca 18:00

Paphos - Apollon 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA - QUADRANGOLARE

Millonarios - Chico 1-0 (Finale)

Aguilas - Pasto 17:00



CROAZIA HNL

Hajduk Split - Sibenik 17:00

Din. Zagabria - Gorica 19:15



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Delfin - Gualaceo 1-0 (Finale)

Aucas - Dep. Cuenca 20:00

Ind. del Valle - LDU Quito 22:30



EGITTO EGYPT CUP

Haras El Hodood - Ghazl El Mahallah 18:00

Enppi - Future FC 20:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Kalju 2-0 (*)

Parnu JK Vaprus - Harju JK Laagri 16:00

Paide - Narva 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa - Fasil Kenema 0-0 (*)

Sidama Bunna - Welayta Dicha 17:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth - Darmstadt 15:30

Hannover - Kiel 15:30

Kaiserslautern - Dusseldorf 15:30

Magdeburg - Bielefeld 15:30

Paderborn - Norimberga 15:30

Regensburg - Heidenheim 15:30

Rostock - Braunschweig 15:30

Sandhausen - Amburgo 15:30

St. Pauli - Karlsruher 15:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Bayern D - Potsdam D 1-0 (*)

Brema D - Leverkusen D 0-0 (*)

Colonia D - SGS Essen D 0-0 (*)

Duisburg D - Hoffenheim D 0-0 (*)

Eintracht Frankfurt D - Meppen D 0-0 (*)

Wolfsburg D - Freiburg D 1-0 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata - G-Osaka 1-3 (Finale)

C-Osaka - Yokohama FC 2-0 (Finale)

Yokohama M. - Avispa Fukuoka 2-0 (Finale)

Kawasaki - Kashiwa 2-0 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Wolves 17:30

Aston Villa - Brighton 17:30

Brentford - Manchester City 17:30

Chelsea - Newcastle 17:30

Crystal Palace - Nottingham 17:30

Everton - Bournemouth 17:30

Leeds - Tottenham 17:30

Leicester - West Ham 17:30

Manchester Utd - Fulham 17:30

Southampton - Liverpool 17:30



ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

ASD Pineto Calcio - Giana Erminio 16:00



ITALIA SERIE A

Verona - Empoli 1-0 (*)

Bologna - Napoli 15:00

Monza - Lecce 15:00

Lazio - Cremonese 18:00

Juventus - Milan 20:45



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI - PLAY OFF

Lumezzane - Sorrento 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H - PLAY OFF

Cavese - A.C Nardò 16:00



LETTONIA COPPA

Union - Dobele Allegro 12:00SRF

Valka - Marupe 13:00SRF



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda - Metta/LU 15:00



LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris - Banga 15:00

Zalgiris - FK Panevezys 16:55



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - SUPER FINALE

Tapatio - Atlante 3-1 (Finale)



MONDO MONDIALI U20

Iraq U20 - Inghilterra U20 20:00

Tunisia U20 - Uruguay U20 20:00

Corea del Sud U20 - Gambia U20 23:00

Honduras U20 - Francia U20 23:00



OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar - PSV 14:30

Cambuur - Waalwijk 14:30

FC Volendam - Excelsior 14:30

Feyenoord - Vitesse 14:30

Groningen - Sparta Rotterdam 14:30

Heerenveen - G.A. Eagles 14:30

Sittard - Nijmegen 14:30

Twente - Ajax 14:30

Utrecht - FC Emmen 14:30



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Sportivo Trinidense - Resistencia 2-0 (Finale)

General Caballero JLM - Libertad 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Union Comercio - ADT Tarma 20:00

Cajamarca - U. de Deportes 22:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Brno - Zlin 17:00

Jablonec - Teplice 17:00

Ostrava - Pardubice 17:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj - Farul Constanta 20:00

Univ. Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe 20:00



ROMANIA LIGA 1 - SPAREGGIO

Gloria Buzau - UTA Arad 0-0 (*)



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca - Nizhny Novgorod 0-0 (*)

Din. Mosca - Lok. Mosca 15:30

F. Voronezh - Samara 15:30

FK Rostov - Akhmat Grozny 18:00



SCOZIA PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Kilmarnock - Ross County 16:00

Motherwell - Dundee Utd 16:00

St. Johnstone - Livingston 16:00



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki - Radnicki 1923 17:00

TSC - Vojvodina 17:00

Stella Rossa - Novi Pazar 19:00



SLOVENIA PRVA LIGA - SPAREGGIO

Gorica - Aluminij 17:30



SPAGNA LALIGA

Almeria - Valladolid 19:00

Ath. Bilbao - Elche 19:00

Atl. Madrid - Real Sociedad 19:00

Barcellona - Maiorca 19:00

Cadice - Celta Vigo 19:00

Getafe - Osasuna 19:00

Girona - Betis 19:00

Valencia - Espanyol 19:00

Vallecano - Villarreal 19:00



SPAGNA LALIGA2

Gijon - Ponferradina 16:15

Racing Santander - Cartagena 16:15



SUD COREA K LEAGUE 1

Seoul - Gangwon 1-0 (Finale)

Suwon FC - Gwangju 0-2 (Finale)

Ulsan Hyundai - Daejeon 3-3 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden - AIK Stockholm 15:00

Kalmar - Norrkoping 15:00

Elfsborg - Malmo FF 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Östersund - Utsikten 1-1 (*)

Örebro - Helsingborg 15:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya - Zorya 0-0 (*)

Shakhtar - Dnipro-1 1-0 (*)



USA MLS

CF Montreal - Inter Miami 1-0 (Finale)

New England Revolution - Chicago Fire 3-3 (Finale)

New York City - Philadelphia Union 1-3 (Finale)

Orlando City - Atlanta Utd 1-1 (Finale)

Toronto FC - DC United 2-1 (Finale)

Houston Dynamo - Austin FC 2-1 (Finale)

Minnesota - Real Salt Lake 1-1 (Finale)

St. Louis City - Vancouver Whitecaps 3-1 (Finale)

Colorado Rapids - Cincinnati 0-1 (Finale)

Los Angeles Galaxy - Charlotte 0-1 (Finale)

San Jose Earthquakes - FC Dallas 1-1 (Finale)

Seattle Sounders - New York Red Bulls 1-0 (Finale)

Sporting Kansas City - Portland Timbers 21:00



USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven - Louisville City 0-1 (Finale)

Miami FC - Orange County SC 0-0 (Finale)

Tampa Bay - Colorado Springs 2-1 (Finale)

Rio Grande - Charleston 0-2 (Finale)

San Antonio - New Mexico 2-1 (Finale)

Oakland Roots - San Diego Loyal 2-0 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan - Olympic 17:00

Sogdiana - Nasaf Qarshi 17:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Thanh Hoa - Viettel 1-1 (Intervallo)